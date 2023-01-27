Otomotivde Aralık Bereketi!

2’nci el piyasada otomobil satışları Aralık’ta 764 bin 329 adetle en yüksek sayıya, böylece yılın tümünde toplam satışlar 6 milyon 396 bin 191’e ulaştı. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç: “Aralık ayında başlayan canlanmanın sürmesi için kredi koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor.”

2022 yılında sıfır araç arzında yaşanan sıkıntıların devam ettiğini, özellikle yılın ikinci yarısında ciddi bir daralma olduğunu hatırlatan Erkoç, Aralık ayında ise belirgin bir canlanma yaşandığını belirterek, ikinci el piyasada devri yapılan taşıtların toplam sayısının yılın tümünde 6 milyon 396 bin 191 adede ulaştığını söyledi.

Yılın son ayında hem sıfır araç satışlarında hem de 2’nci el piyasa devirlerinde gözle görülür bir hareketlilik yaşandığına dikkat çeken Erkoç, şöyle konuştu:

“2021 yılında 6 milyon 15 bin 43 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil pazarı 2022 yılını yüzde 6,3 artarak 6 milyon 396 bin 191 adet olarak kapattı. Yıl boyunca sıfır araç arzında yaşanan sıkıntıların talebi ikinci ele kaydırmasıyla 2’nci el pazarda da arzı daraltmasının yanı sıra finansmana erişimde yaşanan zorluklar, enflasyon ve maliyet artışları sebebiyle araç fiyatlarının da artıyor olması sektörde yaz aylarından itibaren durağanlığa sebep olmuştu. Ancak 2022’nin Aralık ayında gözle görülür bir canlanma yaşandığından bahsetmek mümkün. Özellikle Temmuz-Kasım dönemindeki düşüşlerin ardından Aralık ayında otomobil devirleri önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artışla 764 bin 329 adet oldu. Sıfır araçlarda ÖTV matrah indiriminin beklentiyi yeterince karşılamaması ve devam eden arz sıkıntısının tam aşılamaması ile talebin ikinci ele kayması bunda etkili oldu. Aralık’ta otomobil ve toplam araç devirlerinde en yüksek aylık düzeylere ulaşıldı.”

Toplam devirler 10 milyona yaklaştı

Aydın Erkoç, otomobilde olduğu gibi diğer taşıtlarda da Aralık ayında canlanan satışların, yıllık kümülatif satış sayılarını yükselttiğine işaret etti. Erkoç’un verdiği bilgiye göre, diğer taşıtlarla birlikte 2’nci elde devri yapılan toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın tümünde yüzde 8,5 artışla 9 milyon 563 bin 925 adede ulaştı.

2022 yılında 2’nci elde; 1 milyon 564 bin 826 kamyonet, 771 bin 856 motosiklet, 354 bin 832 traktör, 226 bin 382 kamyon, 181 bin 493 minibüs, 51 bin 68 otobüs ve 17 bin 277 özel amaçlı taşıtın devri yapıldı. Önceki yıla göre en fazla artış yüzde 36,8’le motosikletlerde görülürken, minibüs ve otobüs satış adetleri önceki yıla göre neredeyse aynı kaldı.

Aralıkta yaşanan canlanmada asgari ücret ve memur maaşlarının artışıyla tüketici güveninde iyileşme yaşanması ve alım gücünün artmasının etkili olduğunu söyleyen Erkoç, “Memur ve emekli maaşlarında, asgari ücrette yapılan zamlar tüketici nezdinde genel bir iyimserlik oluşturdu. Bu iyimserlik ortamı tüketiciyi ihtiyaçlarını karşılamaya, alım yapmaya yönlendirdi. Ancak bu canlılığın devam etmesi için taşıt kredilerinin vade ve faiz koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Şu an vade sayıları düşük, faiz oranları ise yüksek… Vatandaşlarımız banka kredilerine ulaşmada zorluklar yaşıyor. Bu konuda kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor” dedi.

Sıfır araç stokunda yaşanan sıkıntılar ve maliyet artışları sebebiyle 2023 yılı itibariyle araç fiyatlarında da artışlar yaşandığını bildiren Erkoç, sıfır araç arzındaki sıkıntının sürebileceğini ve ikinci ele yönelen talebin artmasıyla fiyat artışlarının devam edebileceğini hatırlatarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların bayram ya da yaz tatili dönemlerini beklemeden bir an önce araçlarını almaları gerektiğini ifade etti.