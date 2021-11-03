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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİ KRİZ KAPIDA

Çip krizinin otomotiv sektörüne etkileri sürerken, şimdi de çeşitli otomobil parçalarında kullanılan magnezyum sorunu yaşanmaya başladı. Bu durumun, dünya genelinde otomotiv üretimini etkileyebileceği düşünülüyor. Kur seviyelerindeki yükseliş ile de sıfır km. araçların fiyatları artarken, insanların ikinci ele yönelmesi ile bu fiyat artışlarından 2. el araçlar da nasibini alıyor. İkinci el piyasasında da araç tedarikinde sıkıntıların olması, otomobilini satmayı düşünen tüketicinin, değerinin artabileceği düşüncesi ile arabasının satışını beklettiği görüşünü destekliyor.

Otovitrin 03.11.2021, 11:18
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİ KRİZ KAPIDA

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz ekim ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına katkı sağlayacak istatistikleri paylaştı. Ekim ayında en çok ilan “otomobiller” için ve 50.000 TL – 100.000 TL ile 100.000 TL – 150.000 TL aralığındaki araçlar için verilmiş.

Ekim boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el arabam.com analizi şöyle:

En Çok İlan Verilen Kategoriler

arabam.com’daki ilanların %70’ini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.

En Çok İlan Verilen 10 Marka

arabam.com’da verilen ilanların %19’unu Renault oluşturuyor. Renault markasını Fiat izliyor. Fiat markasını da sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor.

En Çok Tercih Edilen Otomobil Modelleri

İlanlara model özelinde bakıldığında ekim ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Megane oldu. Bu üç modeli ise sırasıyla Focus, Passat ve Corolla takip ediyor.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Ekim Ayı Oranları

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %20 ile Nissan Qashqai’nin oldu. Bu aracı sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 izliyor.

Ekim Ayında En Çok 2012, 2017 ve 2015 Model Araç İlanları Verildi

arabam.com’da ekim ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,3 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2017 ve 2015 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %14,1’ini oluşturuyor.

Motor Hacmine Göre İlanların Dağılımı

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %53’ünü oluşturuyor. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

İlanların Fiyat Aralığına Göre Dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı ekim ayında %26,5 oran ile 50.000 TL - 100 .000 TL aralığındaki araçlar alıyor. 100.00 TL - 150.000 TL aralığındaki araçlar ise ekim ayında ilanların %24,7’sini oluşturuyor.

İlanların Vites Tipine Göre Dağılımı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Ekim ayında düz vitesli araçlar ilanların %67’sini oluşturuyor, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların %16’sını oluşturuyor. Otomatik vitesli araçların ise ilan oranı %16.

Ekim’de Dizel Araçların İlan Oranı Arttı

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ekim ayında ilan oranı %55,49 oldu. LPG’li araçlar %25,56 oranı ile ikinci sırada yer alıyor. Benzinli araçlar ise ilanların 18,83’ünü oluşturuyor. Benzinli araçları sırasıyla elektrikli ve hibrit araçlar oluşturuyor.

200 Bin – 300 Bin km. Aralığındaki Araçlarda Yoğunluk Devam Ediyor

İkinci el ilan piyasasında ekim ayında en çok 200.000 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için ilan verildi. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar için ilan verilmeye devam ediliyor. 50.000 km. – 100.000 km. aralığındaki ilan oranları ise %15.

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