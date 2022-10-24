"Otomotiv Sektörü ve Vatandaş ÖTV Belirsizliğine Cevap Arıyor"

Yılın en durgun dönemine şahit olan ikinci el araç pazarına dair bazı açıklamalarda bulunan Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, ÖTV düzenlemesi ile ilgili hem otomotiv sektöründe, hem de tüketici nezdinde çok ciddi bir beklentinin hakim olduğuna dikkat çekti.

"Devlet kanadında konuyla ilgili olarak olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklama yapılmadığı sürece yıl sonuna kadar ne ikinci el otomobil pazarında, ne de sıfır kilometre araç pazarında bir hareketlilik görülecektir. Nihai tüketici de, yatırımcı da bekleme pozisyonunda." ifadelerine yer veren Karakaş, bankaların almış olduğu sıkı para politikası kararları ve tedbirlerin hem tüketici hem de taşıt kredisi tarafında olağandışı bir durgunluğa sebep olduğunu da vurguladı.

"Spekülasyonlar beklentiyi iyice artırdı"

Merkez Bankası'nın uygulamaya çalıştığı politika faizinin çok üzerinde bir faizle karşılık veren bankaların vade kısıtlamalarının, tüketicileri kredi almaktan tamamen vazgeçirdiğini söyleyen Karakaş, "Banka tarafında hal böyleyken siyaset kanadından Ağustos ayında ÖTV düzenlemeleriyle ilgili ardı ardına gelen açıklamalar, vatandaşlarda ciddi bir kafa karışıklığına sebep oldu ve önemli bir bölümü beklenti içine girdi. Son günlerde 28-29 Ekim tarihlerinde ÖTV ile ilgili müspet açıklama geleceği yönündeki spekülasyonlar, beklentiyi iyice artırmış durumda." dedi.

Fahiş faiz oranı ve düşük taksit tüketiciyi kredi kullanmaktan men etti

Yüksek faiz oranının yanı sıra bankaların tüketici ve taşıt kredilerinde, BDDK'nın belirlediği taksit oranlarına uymadığı çağrısında bulunan Karakaş, sözlerine "Fiyatlardan bağımsız olarak, bir otomobil satın almak isteyen ve krediye ihtiyacı olan tüketiciler karşılaştıkları yüksek faizin yanında bir de çok düşük taksit oranlarına tanık olunca, ödeme güçlüğü çekeceği için doğal bir refleksle kredi kullanmaktan da vazgeçiyor, şu anki durumda tüketici kredi kullanımından men edilmiştir." şeklinde devam etti.

"Finansman yükünü taşıyamayan işletmelere şahit olduk"

Kur, faiz ve enflasyon üçgeninde, son 3 yılda otomobil fiyatlarının geldiği seviyeye karşın 15 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında fiyatlarda yüzde 15 gerileme yaşandı.

Öte yandan durgun dönemde yatırım amaçlı otomobil satın alan kitlenin piyasadan uzaklaştığını, otomobile gerçekten ihtiyacı olan kısıtlı sayıdaki tüketicinin sahaya indiğini belirten Karakaş "Ancak bu satışlar da bir var oluş etkisi yaratmadı. ÖTV indirimi/düzenlemesi konusundaki belirsizlik devam ettiği takdirde, pazardaki durgunluk yıl sonuna kadar sürer. Sektörümüz ve vatandaşlarımız, spekülasyonlardan ziyade, ÖTV hususunda bir düzenleme ya da indirim gelecek mi sorusuna cevap arıyor. Onbinlerce kişiye istihdam sağlayan sektörümüzde gözlemlediğimiz çok ciddi durgunluk durumu, özellikle ikinci el tarafında, 4 aylık süreçte finansman yükünü taşıyamayan bazı irili ufaklı işletmelerin iflasına, birçok çalışanın da işsiz kalmasına sebep olmuştur." açıklamasını yaptı.