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Otomotiv Satış Sonrasında Yeni Marka!

Garantili Servis Hizmeti Veren AutoGrouppe, Yıl Sonuna Kadar 50 Noktaya Ulaşmayı Hedefliyor!

Otovitrin 15.01.2021, 14:22
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Otomotiv Satış Sonrasında Yeni Marka!

Hızla büyümesini sürdüren otomotiv satış sonrası servis sektörüne oldukça iddialı bir marka daha katıldı. Türkiye’deki geniş bayi yapılanmasıyla dikkat çeken AutoGrouppe, her markadan otomobil ve hafif ticari araç için garantili servis hizmeti vermeye başladı. AutoGrouppe Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özkan, “Yetkili servislere eşdeğer ve ekonomik hizmet anlayışımızla hem bireysel hem de filo tarafında müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıktık. Ortaya koyduğumuz hizmet anlayışı kısa süre içerisinde ilgi görmeye başladı. Kısa süre içerisinde 15 noktada hizmet vermeye başladık. Şubat sonuna kadar 10 servis noktası daha açarak 25 bayi ile büyümeye devam edeceğiz. 2021 sonu için ise toplamda 50 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. 4 aylık süreçte 50 bin adetlik filo hacmine ulaştıklarını dile getiren Barış Özkan, sene sonuna kadar 160 bin müşteriyi ağırlamak üzere yatırımlarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Otomotiv satış sonrası servis hizmetleri sektörüne yepyeni bir oyuncu daha katıldı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde faaliyetlerine başlayan AutoGrouppe, kısa süre içerisinde 15 servis noktasına ulaşarak hizmet alanını genişletti. AutoGrouppe’un yetkili servis kalitesinde ve aynı zamanda ekonomik bir hizmet anlayışı benimsediğini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özkan, “Türkiye’de otomotiv satış sonrası pazarı yetkili servisler ve oto sanayiler üzerine kurulu. Ancak, hayatın her alanında olduğu gibi bu noktada da beklentiler ve ihtiyaçlar hızla değişiyor. Tüketiciler yüksek maliyetlerden kaçınırken, kaliteli hizmet istiyor. AutoGrouppe olarak bu ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla çalışmalarımıza başladık. Gerek güven gerekse ekonomide müşteriyi odağımıza koyan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Aldığımız sertifikalar sayesinde araçlara garanti kapsamında yani garantisi bozulmadan hizmet verebiliyoruz. Üstelik 1 sene de özel AutoGrouppe garantisi sunuyoruz” dedi.

“Kısa sürede 50 bin adetlik filo hacmine ulaştık”

AutoGrouppe Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özkan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şu anda hem bireysel hem de filo alanında faaliyet gösteren müşterilerimize her markadan otomobil ve hafif ticari araçlar için hizmet verebiliyoruz. Ayrıca, sistemimiz kapsamındaki bütün bayilerin aynı bilgi işlem altyapısını kullanıyor olması ve yine bayilerimizin benzer tedarik sisteminden faydalanıyor olması gibi önemli avantajlarımız da bulunuyor. Ortaya koyduğumuz hizmet anlayışı kısa süre içerisinde ilgi görmeye başladı. Kısa süre içerisinde 15 noktada hizmet vermeye başladık. Şubat sonuna kadar 10 servis noktası daha açarak 25 bayi ile büyümeye devam edeceğiz. 2021 sonu için ise toplamda 50 bayiye ulaşma hedefimiz var. Hizmet kalitemiz ve dijital altyapımızla 4 aylık süreçte 50 bin adetlik filo hacmine ulaştık. Sene sonuna kadar 160 bin müşteriyi servislerimizde ağırlamak üzere yatırımlarımız sürecek.”

 

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