Otomotiv Satış Sonrası Pazarında Satış, Üretim ve İhracat Adetleri Büyümesini Sürdürüyor!

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), COVID-19 süreciyle birlikte sektörün nabzını tutmak için düzenlediği anket çalışmalarına aralıksız devam ediyor. OSS, bu kapsamda 53’ü dağıtıcı, 32’si üretici olmak üzere toplam 85 üyesinin katılımıyla gerçekleştirdiği Ağustos Ayı Sektörel Değerlendirme Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Anket; katılımcı OSS üyelerinin satış ile üretim alanlarında büyüme göstermeleri ve üyelerin önümüzeki dönemlerde yeni yatırımlara açık olduğunu ortaya koyması açısından önem teşkil etti.

Çalışmaya göre; Ağustos ayında OSS üyelerinin sektördeki yurtiçi satış oranlarında Temmuz ayına göre ortalama yaklaşık yüzde 10 artış yaşandı. Satışlarında yüzde 30 ve 40 oranlarında artış yaşayanların oranı da yüzde 10’a yaklaştı. Geçen yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında ise bu yılın Ağustos ayında ortalama yaklaşık yüzde 17’ye yakın artış oldu. Ayrıca Ağustos ayına göre, Eylül ayı yurt içi satışlarında ortalama yüzde 3.53 artış, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11’lik artış beklendiği ortaya çıktı.

İstihdam korundu

Çalışmada katılımcıların Ağustos’ta önceki dönemlere göre tahsilat durumunu değerlendirmesi istendi. Katılımcıların yüzde 33’ü söz konusu sürecin iyiye yönelik olduğunu aktardı. Tahsilat durumlarında “değişiklik yok” diyenlerin oranı ise dağıtıcı üyelerde yüzde 41, üreticilerde ise yüzde 62’yi buldu. Ankette katılımcıların istihdam durumları da mercek altına alındı. Katılımcıların ağırlıklı olarak istihdam oranlarını koruduğu, dağıtıcı üyelerin personel artışının, üretici üyelerinin artışının üzerinde olduğu belirlendi. Söz konusu soruya, katılımcıların yüzde 33’ü “arttı”, yaklaşık yüzde 65’i “değişiklik yok”, yüzde 2,4’ü de “azaldı” yanıtını verdi.

Döviz kurlarındaki hareketlilik en temel sorun oldu!

Ankete göre; geçen ay gözlemlenen problemlerin başında “döviz kurlarındaki hareketlilik” geldi ve katılımcıların yüzde 73’ü bu hareketlilikten muzdarip olduğunu beyan etti. Katılımcıların yaklaşık yüzde 50’si “tedarik problemlerine”, yüzde 46’sı “gümrüklerde yaşanan problemlere”, yüzde 46’sı “pandemi sebebiyle çalışanların motivasyon kaybına” ilişkin sorunlara dikkat çekti. Yüzde 7’lik kesim de bir problem yaşamadığını söyledi.

Çalışmada katılımcılara “Önümüzdeki üç ayda yeni yatırım yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 54’ünün yeni yatırımlara sıcak baktığı belirlendi. Bir önceki ankette bu oran yaklaşık yüzde 40’dı. Soruyu yanıtlayan dağıtıcı üyelerin yarısından fazlasının yeni yatırım planı yaptığı, üretici üyelerin de yarısına yakınının yeni bir yatırımı düşündüğü belirlendi. Ankette önümüzdeki üç ayda satış sonrası pazarının gidişat öngörüsüne de yer verildi. Katılımcıların çoğunluğu olumlu ya da olumsuz bir farklılaşma beklemezken, katılımcıların yüzde 26’sının pazarın daha iyiye gideceğini, yüzde 21’inin de daha kötüye gideceğini düşündüğü belirlendi.

Üreticilerin kapasite kullanımı ve ihracatı arttı

Ağustos anketinde üretici üyelerin kapasite kullanım oranlarına da değinildi. Bu kapsamda üretici üyelerin Ağustos ayında kapasite kullanım oranı ortalamasının yüzde 80’e çıktığı, üreticilerin Ağustos’ta Temmuz ayına göre üretimlerinde yüzde 10’luk artış elde ettiği ortaya çıktı. Geçen yılın Ağustos ayı ile bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında da, üretimde yüzde 11.09’luk artışın yaşandığı belirlendi. Üretici üyelerin Ağustos ayındaki ihracatlarında da artış yaşandı. Bu kapsamda Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 7’lik artış, bir önceki yılın Ağustos ayına kıyasla ise ihracatta yüzde 10,47’lik artış sağlandı.

Sektör online satış platformlarını az kullanıyor!

Ankete katılan OSS üyelerine iş yapış şekillerine yönelik olarak, online perakende satış platformlarını kullanıp kullanmadıkları da soruldu. Üyelerin dörtte üçünün firmasına ait ya da hizmet aldığı (N11, Hepsiburada gibi) online perakende satış̧ platformu olmadığı görüldü. Dağıtıcı üyelerin yüzde 70’e yakını ve üretici üyelerin de yüzde 81’i online platformları kullanmadıklarını belirtti. Bu tür platformlara sahip olan veya hizmet alan yüzde 15’lik kesim ise cirolarının yüzde 1’i ila 5’inin bu kanallardan geldiğini söyledi. Üyelerin sadece yüzde 2,4’ünün cirolarının yaklaşık yüzde 40 ila 50’sinin online platformlardan kaynaklandığı görüldü.