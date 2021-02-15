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Otomotiv Sanayii Derneği Yılın İlk Verilerini Açıkladı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2021 yılının Ocak ayı verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 106 bin 176 adet, otomobil üretimi ise yüzde 9 azalarak 68 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 110 bin 590 adede ulaştı. Ocak ayında otomotiv ihracatı 2020 yılının aynı ayına göre adet bazında yüzde 14 azalarak 77 bin 569 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 21 oranında azalarak 48 bin 50 adet oldu.

Otovitrin 15.02.2021, 09:36
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Otomotiv Sanayii Derneği Yılın İlk Verilerini Açıkladı

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2021 yılının Ocak ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 106 bin 176 adet, otomobil üretimi ise yüzde 9 azalarak 68 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 110 bin 590 adede ulaştı.

Ticari araçlarda üretim yüzde 8,8 arttı

Yılın ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artış gösterdi. Ocak ayında ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 107 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 5 arttı. Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 37 bin 399 adet, traktör üretimi de 4 bin 414 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında, 2020 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 62, hafif ticari araç pazarı yüzde 59 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 77 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında Ocak ayı ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 10gerisinde kaldı.

Otomobil pazarı 10 yıllık ortalamaların üzerinde

Ocak ayında toplam pazar geçen yıla göre yüzde 61 artarak 45 bin 230 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu ayda otomobil pazarı ise yüzde 61 oranında arttı ve 35 bin 358 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında 2021 yılı Ocak ayında toplam pazar yüzde 33, otomobil pazarı yüzde 51 artarken; hafif ticari araç pazarı yüzde 5 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 14 oranlarında düşüş gösterdi. Ocak’ta otomobil pazarında yerli araç payı yüzde 34 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 51 olarak gerçekleşti.

Toplam ihracat yüzde 14 azaldı

Ocak ayında otomotiv ihracatı 2020 yılının Ocak ayına göre adet bazında yüzde 14 azalarak 77 bin 569 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 21 oranında azalarak 48 bin 50 adet oldu. Aynı ayda, traktör ihracatı da yüzde 16 azalarak bin 235 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak ayında toplam ihracattan aldığı yüzde 17 pay ile yıla ilk sıradaki başladı.

2,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 6, Euro bazında ise yüzde 15 azaldı. Bu ayda, toplam otomotiv ihracatı 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 802 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 29 azalarak 659 milyon Euro oldu. Ocak ayında dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 12 oranında azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 4 arttı.

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