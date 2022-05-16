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Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Nisan Verilerini Açıkladı!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Nisan dönemine ilişkin verileri açıkladı. Bu dönemde, otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 409 bin 903 adet, otomobil üretimi yüzde 20 azalarak 229 bin 200 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 426 bin 617 adede ulaştı. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 azalarak 301 bin 722 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 21 oranında azalarak 167 bin 795 adet oldu. Ocak-Nisan döneminde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 18 daralarak 222 bin 574 adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil pazarı ise yüzde 21 daraldı ve 162 bin 398 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, yılın ilk dört ayında toplam pazar yüzde 1 artarken, otomobil pazarı da yüzde 1, ağır ticari ticari araç pazarı yüzde 4 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise paralel seviyede gerçekleşti.

Otovitrin 16.05.2022, 11:29
Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Nisan Verilerini Açıkladı!

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 13 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk dört ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 409 bin 903 adet, otomobil üretimi yüzde 20 azalarak 229 bin 200 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 426 bin 617 adedi buldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 63, kamyon grubunda yüzde 90, otobüs-midibüs grubunda yüzde 28, traktörde ise yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Ağır ticari araç üretimindeki artış sürüyor!

Ocak-Nisan döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 22 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 10 oranında arttı. Aynı dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 180 bin 703, traktör üretimi de 16 bin 714 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 9, hafif ticari araç pazarı yüzde 10 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 5 oranında azaldı.

Toplam pazar 222 bin 574 adet düzeyinde gerçekleşti!

Ocak-Nisan döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 18 oranında azalarak 222 bin 574 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 21 oranında daraldı ve 162 bin 398 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, 2021 Ocak-Nisan döneminde toplam pazar yüzde 1, otomobil pazarı da yüzde 1, ağır ticari araç pazarı yüzde 4 artarken, hafif ticari araç pazarı paralel seviyede gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 38 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 59 olarak gerçekleşti.

Traktör ihracatı yükselişte!

Yılın ilk dört ayını kapsayan dönemde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 11 azalarak 301 bin 722 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 21 oranında azalarak 167 bin 795 adet oldu. Aynı dönemde, ticari araç ihracatı yüzde 5, traktör ihracatı da yüzde 22 artarak 6 bin 56 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Nisan döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 12,2 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Toplam otomotiv ihracatı Euro bazında ise yüzde 8 arttı!

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında paralel seviyede gerçekleşirken, Euro bazında ise yüzde 8 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 10,3 milyar dolar olurken, otomobil ihracatı yüzde 19 azalarak 2,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 12 azalarak 2,6 milyar Euro oldu. Ocak-Nisan döneminde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 6 oranında azalırken, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 9 oranında arttı.

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