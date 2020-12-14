Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Kasım Verilerini Açıkladı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 1 milyon 148 bin 240 adet, otomobil üretimi yüzde 14 azalarak 762 bin 743 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 181 bin 360 adete ulaştı. Bu dönemde, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 28 azalarak 821 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yine yüzde 28 azalarak 542 bin 83 adet oldu. 11 aylık dönemde 23,1 milyar dolarlık ihracat yapan otomotiv sektörü, toplam ihracat içerisinden yüzde 15 pay alarak ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Yılın 11 aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 1 milyon 148 bin 240 adet, otomobil üretimi yüzde 14 azalarak 762 bin 743 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 181 bin 360 adede ulaştı.

Bu dönemde, Türk otomotiv sanayisinin Kasım ayı üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 143 bin 264 adet olurken, aynı dönemde 91 bin 67 adet otomobil üretildi. Ayrıca, otomotiv sanayisinin 11 aylık kapasite kullanım oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 64, ağır ticaride yüzde 44, traktörde ise yüzde 48 oldu.

Ticari araç üretimi yüzde 12 azaldı

Ocak-Kasım döneminde ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimi yüzde 3 arttı. Hafif ticari araç grubunda ise yüzde 13 oranında daralma yaşandı. Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 92, hafif ticari araç pazarı yüzde 93 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 87 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında Ocak-Kasım döneminde ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 29 gerisinde kaldı. Yalnızca Kasım ayına bakıldığında ise yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 52 bin 197 adet, traktör üretimi ise 4 bin 609 adet oldu.

Otomobil pazarı 10 yıllık ortalamanın yüzde 5 üzerinde gerçekleşti

Ocak-Kasım döneminde otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 73 artış kaydederek 688 bin 180 adet oldu. Aynı dönemde, otomobil pazarı da yüzde 67 oranında artış gösterdi ve 529 bin 388 adet seviyesinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Kasım döneminde toplam pazar yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 18, ağır ticari araç pazarı yüzde 36 düşüş gösterdi. Otomobil pazarı ise iç pazardaki talebin etkisiyle 10 yıllık ortalamaların yüzde 5 üzerinde yer aldı. Bu dönemde, otomobil pazarında yerli araçların payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Kasım’da 101 bin 692 araç ihraç edildi

11 aylık dönemde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 28 azalarak 821 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yine yüzde 28 oranında azalarak 542 bin 83 adet oldu. Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre yüzde 17 azalarak 12 bin 401 adet olarak gerçekleşti. Pandemi nedeniyle Avrupa’da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020’de 10 bin 613 adet olan otomotiv ihracatı; Mayıs’ta 44 bin 406, Haziran’da 70 bin 809, Temmuz’da 78 bin 242, Ağustos’ta 42 bin 865, Eylül’de 92 bin 832, Ekim’de 104 bin 93 adet şeklinde devam etmişti. Kasım ayında ise 101 bin 692 adet otomotiv ihracatı yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı Ocak-Kasım’da yüzde 15 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korumayı sürdürdü. Kasım ayında toplam ihracatın yüzde 16,8’ini gerçekleştiren otomotiv sanayi, sektörel ihracat sıralamasında zirvede yer aldı.

Ana sanayi ihracatı yüzde 23 azaldı

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 19, Euro bazında ise yine yüzde 21 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 23,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 23 azalarak 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 24 azalarak 7,3 milyar Euro oldu. Aynı dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 23 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 13 oranında azaldı.

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