Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Haziran Verilerini Açıkladı!

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam üretim yüzde 23 ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 639 bin 661 adet, otomobil üretimi ise 416 bin 21 adet düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 411 bin 952 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 52 oranında arttı ve 310 bin 325 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde üretim yüzde 43 seviyesinde artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 74 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde 40 oranında arttı . 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 74 , hafif ticari araç pazarı yüzde 67 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 121 arttı.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15 oranında, otomobil ihracatı yüzde 6 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 461 bin 528 adet, otomobil ihracatı ise 297 bin 127 adet düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 34 , Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 14,7 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 14 artarak 4,8 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 4 artarak 4 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ 2021 YILI HAZİRANAYI SONUÇLARI

ÜRETİM

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında artarak toplam 639 bin 661 adet taşıt aracı üretildi .

2011-2021 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Haziran) (x1000)

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 669 bin 409 adet olarak gerçekleşti.

2020 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 43 seviyesinde artarken, ürün grubu bazında üretim:

Otobüste yüzde 32 Midibüste yüzde 5 Minibüste yüzde 7 oranlarında azaldı, Kamyonette yüzde 49 Kamyonda yüzde 135 oranında arttı.



2021 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil üretimi, 2020 yılına göre yüzde 15 oranında artarak 416 bin 21 adet düzeyinde gerçekleşti.

2011-2021 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Haziran) (x1000)

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör üretimi yüzde 120 oranında artarak 29 bin 748 adet oldu.

2011-2021 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Haziran) (x1000)

Ocak-Haziran döneminde kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araçlar) yüzde 65 , ağır ticari araçlarda yüzde 60 ve traktörde yüzde 79 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde Otomotiv Sanayiinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 65 oldu.

PAZAR

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam satışlar 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 411 bin 952 adet seviyesinde gerçekleşti .

10 Yıllık Ortalama ve 2021/2020 Toplam Satışlar (x1000)

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil satışları, 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 52 oranında arttı ve 310 bin 325 adet oldu.

10 Yıllık Ortalama ve 2021/2020 Otomobil Satışları (x1000)

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 60 olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 52 , ithal otomobil satışları yüzde 49 ve yerli otomobil satışları yüzde 51 oranlarında arttı.

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 47 olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 67 , ithal hafif ticari araç yüzde 99 ve yerli hafif ticari araç satışları yüzde 46 oranlarında arttı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde 121 artarak 17 bin 251 adet, kamyon pazarı yüzde 143 oranında artarak 15 bin 972 adet, otobüs pazarı yüzde 24 oranında artarak 660 adet düzeyinde ve midibüs pazarı yüzde 14 oranında azalarak 619 adet düzeyinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar yüzde 12 , otomobil pazarı yüzde 17 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 0,4 oranlarında artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 0,3 oranında azaldı.

Pazar 10 Yıllık Ortalama (x1000) 2021 (x1000) Değişim % Toplam 367,8 411,9 12 Otomobil 266,0 310,3 17 HTA 84,6 84,3 -0,3 ATA 17,2 17,2 0,4

Not: Yapılan kapsamlı veri analizi çerçevesinde, veri tabanımızdaki son 10 yıllık Ağır Ticari Araç Pazarı verileri Aralık 2018 itibariyle revize edilmiştir.

İHRACAT

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 297 bin 127 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 72’isini oluşturan 461 bin 528 adet taşıt ihraç edildi. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 15 arttı.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 36 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2020 yılına göre yüzde 86 artarak 11 bin 387 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam otomotiv ihr acatı, 2020 yılına göre yüzde 34 oranında arttı ve 14,7 milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 23 artarak 12,2 milyar € olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 24 oranında artarken, yan sanayi ihracatı da yüzde 51 oranında arttı.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $)

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork” , “Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki Tekerlekli Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 13,7 pay ile ihracat sırala masında ilk sıradaki yerini korudu.

Kaynak: TİM – Sektörel ihracat sıralaması ilk 10 sektör



