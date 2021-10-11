Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Eylül Verilerini Açıkladı!

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Eylül dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk dokuz ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 921 bin 619 adet, otomobil üretimi yüzde 1 azalarak 571 bin 108 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 962 bin 829 adet oldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 62, ağır ticari araçlarda yüzde 56, traktörde yüzde 73 seviyesinde gerçekleşti.

Ticari araç üretimi yüzde 26 arttı

Ocak-Eylül döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 38 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 25 arttı. Yılın ilk dokuz ayında, toplam ticari araç üretimi 350 bin 511 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 23, hafif ticari araç pazarı yüzde 18, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 63 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında 2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 28, otobüs-midibüs pazarı 66 daraldı.

Dokuz ayda 582 bin adet araç satıldı

Yılın ilk dokuz ayını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 15 artarak 582 bin 83 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 12 oranında arttı ve 434 bin 800 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında Ocak-Eylül döneminde toplam pazar yüzde 4 ve otomobil pazarı yüzde 7 oranında artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 3 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5 daraldı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı artarken, otomobil ihracatı azaldı

Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 9 artarak 671 bin 674 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 4 oranında azalarak 401 bin 437 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Eylül döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 13,2 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

Ocak-Eylül’de 27,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 25, Euro bazında ise yüzde 17 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 6,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 artarak 5,5 milyar Euro oldu. Yılın ilk dokuz ayında dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 18 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 35 oranında arttı.