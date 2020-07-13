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Otomotiv Sanayii Derneği, İlk 6 Aylık Verileri Açıkladı!

Yılın İlk Yarısında Üretim Yüzde 29, İhracat Yüzde 37 Azaldı! Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), yılın ilk yarısına ait verileri açıkladı. Ocak-Haziran döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 518 bin 727 adet, otomobil üretimi de yüzde 26 azalarak 362 bin 397 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 532 bin 249 adete ulaştı. Yılın ilk yarısında toplam ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 37 azalarak 402 bin 179 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 33 oranında azalarak 281 bin 634 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 44 oranında azaldı. Otomotiv sanayii, ilk altı ayda yüzde 14,4’lük pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korurken, Haziran ayında ihracatın yüzde 15’ini gerçekleştirdi.

Otovitrin 13.07.2020, 11:35
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Otomotiv Sanayii Derneği, İlk 6 Aylık Verileri Açıkladı!

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020 yılının ilk yarısına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Ocak-Haziran döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak 518 bin 727 adet, otomobil üretimi de yüzde 26 azalarak 362 bin 397 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 532 bin 249 adete ulaştı. Koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri nedeniyle Mart ve Nisan aylarında üretimlerine kademeli olarak ara veren OSD üyelerinin tamamı Mayıs ayında yeniden üretime başladı ve Haziran ayında üretimlerini kademeli olarak artırdı. Buna göre, Haziran ayında toplam üretim 103 bin 273 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv sektörü, Nisan ayını 11 bin 164 adet, Mayıs ayını ise toplamda 63 bin 145 adet üretimle kapatmıştı.

Salgın etkisiyle normalleşme sürecine devam eden otomotiv sanayisinin yılın ilk yarısındaki kapasite kullanım oranı yüzde 52 seviyesinde gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 53, ağır ticari araçlarda yüzde 34, traktörde ise yüzde 36 oldu.

Ticari araçta üretim yüzde 36 daraldı

Yılın ilk yarısında, ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 17, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 37 oranında kaydedildi. Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31, hafif ticari araç pazarı yüzde 30 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 37 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise Ocak-Haziran döneminde ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 46 gerisinde kaldı. Yalnızca Haziran ayına bakıldığında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 29 bin 9 adet, traktör üretimi ise 3 bin 172 adet oldu.

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Türkiye otomotiv pazarı, yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış kaydederek 261 bin 902 adet oldu. Bu dönemde, otomobil pazarı yine yüzde 30 arttı ve 203 bin 595 adet olarak gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak- Haziran döneminde toplam pazar yüzde 29, hafif ticari araç pazarı yüzde 43, ağır ticari araç pazarı yüzde 55, otomobil pazarı ise yüzde 23 oranında ortalamanın gerisinde kaldı. Aynı dönemde, otomobil pazarında ithal araçların payı yüzde 61 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 39,7 oldu. Haziran ayında sürekli ötelenen talebin de etkisiyle iç pazar hareketlendi. Haziran ayında pazar, 2019 yılının Haziran ayına göre yüzde 66 artarak 72 bin 778 oldu. Aynı dönemde, otomobil pazarı yüzde 58 oranında artarak 57 bin 67 adete ulaştı.

Haziran ayında ihracatın lideri otomotiv

Yılın ilk yarısında toplam ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 37 azalarak 402 bin 179 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 33 oranında azalarak 281 bin 634 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 44 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 6 bin 128 adet olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği Avrupa’da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020’de 10 bin 613 adet olan Türkiye otomotiv ihracatı, Mayıs ayında 44 bin 428 adet olarak gerçekleşmişti. Haziran ayında bu rakam 70 bin 813 oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2020 yılının ilk altı ayında yüzde 14,4’lük pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Haziran ayında toplam ihracatın yüzde 15’ini gerçekleştirdi.

Yılın ilk yarısında 11 milyar dolarlık ihracat yapıldı

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 30, Euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 11 milyar Dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 26 azalarak 4,2 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 25 azalarak, 3,8 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

#otomotiv #satış
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