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Otomotiv Sanayii Derneği 2022 Yılı İlk Çeyrek Verilerini Açıkladı!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022 yılının ilk çeyrek verilerini açıkladı. Bu kapsamda Ocak-Mart döneminde toplam üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azalarak 302 bin 730 adet, otomobil üretimi ise yüzde 21,5 azalarak 166 bin 363 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte ise toplam üretim 315 bin 406 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda 2022 yılı Ocak-Mart döneminde toplam üretim yüzde 2 seviyesinde artarken, bu oran ağır ticari araçlarda yüzde 28 oldu, hafif ticari araç üretiminde ise yüzde 0,3 oranında düşüş yaşandı. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı ise bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 14 oranında azalarak 225 bin 550 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 20 oranında azalarak 124 bin 599 adet oldu. Otomotiv pazarına bakıldığında ise bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 22,6 oranında daralma yaşandı ve toplam pazar 160 bin 16 adet olarak gerçekleşti.

Otovitrin 12.04.2022, 10:21 12.04.2022, 10:25
Otomotiv Sanayii Derneği 2022 Yılı İlk Çeyrek Verilerini Açıkladı!

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 13 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022 yılı Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Bu kapsamda ilk çeyrekte toplam taşıt araçları üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azalarak 302 bin 730 adet, otomobil üretimi ise yüzde 21,5 azalarak 166 bin 363 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte ise toplam üretim 315 bin 406 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 63 oldu. Araç grubu bazında ise; hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs grubunda yüzde 12 ve traktörde de yüzde 63 seviyesinde kapasite kullanımı gerçekleşti. Aylık bazda verilere bakıldığında, otomotiv sanayisinin Mart ayı üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 azalarak 106 bin 575 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 23,9 azalarak 57 bin 41 adede geriledi.

Ağır ticari üretiminde artış

2022 yılı Ocak-Mart döneminde ticari araç üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 seviyesinde arttı. Bu oran ağır ticari araçlarda yüzde 28 oldu, hafif ticari araç üretiminde ise yüzde 0,3 oranında düşüş yaşandı. Bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde 1, kamyon pazarı yüzde 2, otobüs pazarı da yüzde 14 oranında azaldı. Midibüs pazarı ise yüzde 52 oranında artış gösterdi.

Toplam pazar 160 bin adet oldu

Türkiye otomotiv pazarı, 2022 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında daraldı ve pazar 160 bin 16 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 25 oranında azaldı ve 116 bin 834 adet seviyesine ulaştı. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 4, otomobil pazarı ise yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 9 oranlarında artarken, hafif ticari araç pazarı paralel seviyede gerçekleşti. İç pazarda yerli araç paylarına bakıldığında; 2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre otomobil pazarında yerli araç payı yüzde 36 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 60 oldu. Sadece Mart ayındaki toplam pazar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32’lik düşüşle 68 bin 245 olarak gerçekleşti.

Traktör ihracatı yüzde 30 arttı

Yılın ilk çeyreğinde, toplam taşıt araçları ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 14 azalarak, 225 bin 550 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil ihracatı yüzde 20 oranında azalarak 124 bin 599 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 4 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 30 artarak, 4 bin 694 adet olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte 7,6 milyar dolarlık ihracat

2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 3 azaldı, Euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 7,6 milyar Dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 21 azalarak 2,1 milyar Dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 16 azaldı ve 1,9 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

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#Otomotiv Sanayi Derneği #Türkiye otomotiv
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