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Otomotiv Sanayii Derneği 2020 Verilerini Açıkladı

2020’de Üretim Yüzde 11, İhracat Yüzde 27 Azaldı 2020’de 26 Milyar Dolarlık İhracat Yapan Otomotiv Sanayisi, Yüzde 15 Payla Yine İhracatın Şampiyonu Oldu

Otovitrin 17.01.2021, 13:16
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Otomotiv Sanayii Derneği 2020 Verilerini Açıkladı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2020 yılına ait verileri açıkladı. Buna göre, 2020

yılında toplam otomotiv üretimi 2019 yılına göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin

854 adet, otomobil üretimi yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adet oldu. Traktör üretimiyle

birlikte toplam üretim ise 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı. Bu dönemde, otomotiv

ihracatı 2019 yılına göre adet bazında yüzde 27 azalarak 916 bin 543 adet olarak

gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 28 oranında azalarak 596 bin 616 adet oldu.

2020 yılında 25,9 milyar dolar değerinde ihracat yapan otomotiv sanayii, toplam

ihracattan yüzde 15 oranında pay aldı ve 15 yılında da ülkemiz ihracatındaki

şampiyonluğunu korudu.

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020 yılına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar

verilerini açıkladı. 2020 yılında toplam üretim 2019 yılına göre yüzde 11 azalarak 1 milyon

297 bin 854 adet, otomobil üretimi yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adet oldu. Traktör

üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı.

Bu dönemde, Türk otomotiv sanayisinin Aralık ayı üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre

yüzde 10 artarak 149 bin 614 adet olurken, aynı dönemde 92 bin 300 adet otomobil üretildi.

Ayrıca, otomotiv sanayisinin 2020 yılı kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari

araç) yüzde 66, ağır ticari araçlarda yüzde 46, traktörde ise yüzde 51 oldu.

Ticari araç üretiminde daralma yüzde 8’i buldu

2020 yılında ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 daraldı. Bu dönemde, hafif

ticari araç grubu yüzde 9 daralırken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 8 arttı. Pazara

bakıldığında ise, toplam ticari araç pazarı 2019 yılına göre yüzde 78, hafif ticari araç pazarı

yüzde 77 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 82 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında 2020 yılında

ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 30 gerisinde kaldı. Yalnızca Aralık ayında yük ve yolcu

taşıyan ticari araç üretimi 57 bin 314 adet, traktör üretimi 4 bin 983 adet oldu.

2020’de iç pazarda yerli hafif ticari araç satışları yüzde 112 arttı

2020 yılında otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019 yılına göre yüzde 62 artış

kaydederek 796 bin 200 adet oldu. Aynı dönemde, otomobil pazarı da yüzde 58 oranında

artış gösterdi ve 610 bin 109 adet seviyesinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate

alındığında, 2020’de toplam pazar yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 20, ağır ticari araç

pazarı yüzde 36 düşüş gösterdi. Otomobil pazarı ise iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle 10

yıllık ortalamaların yüzde 2 üzerine çıktı. 2020’de otomobil pazarında yerli araç payı yüzde

41 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Bu

dönemde dikkat çeken bir diğer gelişme ise yerli hafif ticari araç satışlarının 2019 yılına göre

yüzde 112 artması oldu.

İhracatın şampiyonu yüzde 15 payla otomotiv oldu

2020 yılında otomotiv ihracatı 2019 yılına göre adet bazında yüzde 27 azalarak 916 bin 543

adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 28 oranında azalarak 596 bin 616 adet

oldu. Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre yüzde 15 azalarak 13 bin 495 adet olarak

gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü toplam

ihracatın yüzde 15’ini gerçekleştirdi ve 15 yıldır üst üste ihracat şampiyonluğunu sürdürdü.

Aralık ayında toplam ihracatın yüzde 15,7’sini gerçekleştiren otomotiv sanayi, aylık sektörel

ihracat sıralamasında da zirvede yer almaya devam etti.

Otomotiv sanayisi 2020’de 26 milyar dolarlık ihracat yaptı

2020 yılında 2019’a göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 17, Euro bazında ise

yüzde 19 oranında azaldı. 2020 yılında, toplam otomotiv ihracatı 25,9 milyar dolar olarak

gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 9,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 23 azalarak 8,1 milyar Euro oldu. Aynı dönemde,

dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 20 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11

oranında azaldı.

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