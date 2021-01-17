Otomotiv Sanayii Derneği 2020 Verilerini Açıkladı
2020’de Üretim Yüzde 11, İhracat Yüzde 27 Azaldı 2020’de 26 Milyar Dolarlık İhracat Yapan Otomotiv Sanayisi, Yüzde 15 Payla Yine İhracatın Şampiyonu Oldu
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2020 yılına ait verileri açıkladı. Buna göre, 2020
yılında toplam otomotiv üretimi 2019 yılına göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin
854 adet, otomobil üretimi yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adet oldu. Traktör üretimiyle
birlikte toplam üretim ise 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı. Bu dönemde, otomotiv
ihracatı 2019 yılına göre adet bazında yüzde 27 azalarak 916 bin 543 adet olarak
gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 28 oranında azalarak 596 bin 616 adet oldu.
2020 yılında 25,9 milyar dolar değerinde ihracat yapan otomotiv sanayii, toplam
ihracattan yüzde 15 oranında pay aldı ve 15 yılında da ülkemiz ihracatındaki
şampiyonluğunu korudu.
Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020 yılına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar
verilerini açıkladı. 2020 yılında toplam üretim 2019 yılına göre yüzde 11 azalarak 1 milyon
297 bin 854 adet, otomobil üretimi yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adet oldu. Traktör
üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı.
Bu dönemde, Türk otomotiv sanayisinin Aralık ayı üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre
yüzde 10 artarak 149 bin 614 adet olurken, aynı dönemde 92 bin 300 adet otomobil üretildi.
Ayrıca, otomotiv sanayisinin 2020 yılı kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti.
Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari
araç) yüzde 66, ağır ticari araçlarda yüzde 46, traktörde ise yüzde 51 oldu.
Ticari araç üretiminde daralma yüzde 8’i buldu
2020 yılında ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 daraldı. Bu dönemde, hafif
ticari araç grubu yüzde 9 daralırken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 8 arttı. Pazara
bakıldığında ise, toplam ticari araç pazarı 2019 yılına göre yüzde 78, hafif ticari araç pazarı
yüzde 77 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 82 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında 2020 yılında
ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 30 gerisinde kaldı. Yalnızca Aralık ayında yük ve yolcu
taşıyan ticari araç üretimi 57 bin 314 adet, traktör üretimi 4 bin 983 adet oldu.
2020’de iç pazarda yerli hafif ticari araç satışları yüzde 112 arttı
2020 yılında otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019 yılına göre yüzde 62 artış
kaydederek 796 bin 200 adet oldu. Aynı dönemde, otomobil pazarı da yüzde 58 oranında
artış gösterdi ve 610 bin 109 adet seviyesinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate
alındığında, 2020’de toplam pazar yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 20, ağır ticari araç
pazarı yüzde 36 düşüş gösterdi. Otomobil pazarı ise iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle 10
yıllık ortalamaların yüzde 2 üzerine çıktı. 2020’de otomobil pazarında yerli araç payı yüzde
41 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Bu
dönemde dikkat çeken bir diğer gelişme ise yerli hafif ticari araç satışlarının 2019 yılına göre
yüzde 112 artması oldu.
İhracatın şampiyonu yüzde 15 payla otomotiv oldu
2020 yılında otomotiv ihracatı 2019 yılına göre adet bazında yüzde 27 azalarak 916 bin 543
adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 28 oranında azalarak 596 bin 616 adet
oldu. Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre yüzde 15 azalarak 13 bin 495 adet olarak
gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü toplam
ihracatın yüzde 15’ini gerçekleştirdi ve 15 yıldır üst üste ihracat şampiyonluğunu sürdürdü.
Aralık ayında toplam ihracatın yüzde 15,7’sini gerçekleştiren otomotiv sanayi, aylık sektörel
ihracat sıralamasında da zirvede yer almaya devam etti.
Otomotiv sanayisi 2020’de 26 milyar dolarlık ihracat yaptı
2020 yılında 2019’a göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 17, Euro bazında ise
yüzde 19 oranında azaldı. 2020 yılında, toplam otomotiv ihracatı 25,9 milyar dolar olarak
gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 9,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 23 azalarak 8,1 milyar Euro oldu. Aynı dönemde,
dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 20 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11
oranında azaldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Sivasspor
|18
|23
|11. Başakşehir
|18
|23
|12. Konyaspor
|18
|22
|13. Göztepe
|18
|22
|14. Kasımpaşa
|17
|22
|15. Malatyaspor
|17
|21
|16. Rizespor
|17
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
|35
|3. Liverpool
|17
|33
|4. Man City
|16
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12