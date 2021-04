Otomotiv Sanayi, Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC 2021 İçin Geri Sayıma Başladı!

Otomotiv mühendisliği alanında en yeni teknolojilerin ve gelişmelerin mercek altına alındığı ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC” bu yıl altıncı kez düzenleniyor. Alanında uzman yerli, yabancı mühendislerle birlikte, önemli isimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanan organizasyon bu yıl 11-12 Kasım 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek. Organizasyonda; otonom araçlardan dijital üretim teknolojilerine, alternatif yakıt teknolojilerinden dünyadaki regülasyonların son durumuna kadar pek çok konudaki gelişmeler masaya yatırılacak.

Her sene alanında önemli çalışmalara imza atmış öğretim üyelerinin Başkanlık görevini sürdürdüğü Konferansa, akademik alandaki katkılarının yanı sıra Türkiye ve Dünyada sayılı rektörler arasında yer almış, şu an Dünya Mühendislik Dekanları Konseyi (Global Engineering Deans Council – GEDC) Başkanlığı ve Avrupa Mühendislik Eğitimi Topluluğu (European Society for Engineering Education – SEFI) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Prof. Dr. Şirin Tekinay, IAEC’nin konferans başkanlığını üstlenecek.

Otomotiv eko-sisteminde son yıllarda yaşanan dönüşüm, araç ve üretim teknolojileri alanındaki değişimin de daha fazla hız kazanmasını sağladı. Otonom araçlar, dijital üretim teknolojileri dünya otomotiv gündemin en önemli başlıkları arasındaki yerini korurken, iklim alanında izlenmesi gereken sürdürülebilir politikalar doğrultusunda elektrifikasyon, alternatif yakıt teknolojileri gibi önemli konuların da otomotivin geleceğinin şekillenmesindeki payı her geçen gün artıyor. Her yıl alanında uzman yerli ve yabancı isimleri Türkiye’de bir araya getiren ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı – IAEC” de bu kapsamda dünya otomotiv endüstrisinin ana gündem maddelerini mercek altına almaya hazırlanıyor.

Konferans iki gün sürecek!

Bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan “Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı -IAEC”, 11-12 Kasım 2021 tarihleri arasında video konferans aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecek. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği’nin (Amerikan Society of Automotive Engineers- SAE International) iş birliği ile düzenlenen organizasyon, Türkiye ve dünyadan alanında uzman pek çok ismi ağırlayacak.

Akademik alandaki katkılarının ardından yürüttüğü çalışmaları kapsamında Türkiye’nin sayılı kadın rektörleri arasındaki yerini alan ve şimdilerde Dünya Mühendislik Dekanları Konseyi (Global Engineering Deans Council – GEDC) Başkanlığı ve Avrupa Mühendislik Eğitimi Topluluğu (European Society for Engineering Education – SEFI) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Prof. Dr. Şirin Tekinay, IAEC’nin konferans başkanlığını üstlenecek.

IAEC 2021’de ise bu yıl; teknoloji başlığı altında “Otonom Araçlar”, “Dijital Üretim Teknolojileri”, “Nitelikli İş Gücü” konuları ele alınırken, iklim başlığı kapsamında da “Elektrifikasyon (LV)”, “Alternatif Yakıt Teknolojileri (HV)”, “Döngüsel Ekonomi” konularına değinilecek. Organizasyonda ayrıca “Veri Yönetimi” “Dünyadaki regülasyonların son durumu ve Türkiye’ye etkisi” gibi konular tartışılacak.

Prof. Dr. Şirin Tekinay Hakkında

Prof. Dr. Şirin Tekinay, lisans ve yüksek lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra George Mason Üniversitesi’nde doktora, New Jersey Institute of Technology’de akademisyenlik yaptı. National Science Foundation’da ise program direktörlüğü görevini üstlendi. Özyeğin Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı, Işık Üniversitesi Rektörü, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve American University of Sharjadh Dekanı olarak görev alan Prof. Dr. Tekinay, şu an Dünya Mühendislik Dekanları Konseyi Başkanı (GEDC) (2019-2022), European Society for Engineering Education Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor. Dokuz patenti ve çok sayıda yayını bulunan Prof. Dr. Tekinay’ın ilgi alanları arasında ağ bilimi, mobil ağlar, sensor ağları ve şehir problemleri ilk sıralarda bulunuyor. Ülkemizin ilk FabLab’ını ve ilk Şehir Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı ile Yüksek Lisans Programı’nı kuran Prof. Dr. Tekinay, eğitim, öğretim ve araştırmada 5-boyutlu Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik yaklaşımının (Science, Technology, Engineering, Arts, Math- STEAM), girişimciliğin, çoklu disiplinli çalışmaların, YapLab’larla yapıcı hareketin öncüleri arasında yer alıyor.