Otomotiv Kredi Stoku 100 Milyar TL’yi Geçti

“Bireysel Kredilerin yüzde 45’i Finansman şirketlerinden”

2021 yıl sonundaki 104 Milyar 688 Milyon TL’lik kredinin yüzde 23’ünün bireysel otomotiv kredisi olduğunu belirten ALJ Finans CEO’su Betügül Toker “2021 yılında bireysel otomobil kredileri stoğu 24 Milyar 2 Milyon TL, ticari otomobil kredileri stoğu ise 80 Milyar 686 Milyon TL olmak üzere toplam 104 Milyar 688 Milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam otomotiv kredileri stoğunun yüzde 36’lık dilimi finansman şirketleri tarafından sağlandı. Bireysel otomotiv kredilerinde ise bu oran yüzde 45 olarak gerçekleşti.” şeklinde değerlendirdi.

“Kredilendirdiğimiz her dört araçtan biri hibrit”

ALJ Finans’ın 2021 yılını da değerlendiren Toker “2021 yılında finansman şirketleri otomotiv kredi stoğu yüzde 38 büyürken ALJ Finans’ın kredi stoğu yüzde 56 oranında büyüdü; 2020 yıl sonunda yüzde 4.5 olan pazar payı 2021 yıl sonunda yüzde 5.03’e yükseldi. Yeni verilen krediler bazında ise ALJ Finans olarak 2021 yılında, yeni kredi üretim hacmimizde bir önceki yıla göre yüzde 64’lük, yeni kredi üretim adedinde ise yüzde 19’luk bir artış yakaladık. Kredi üretim hacmimizin yüzde 60’ı ikinci el araç kredileri için gerçekleşirken yüzde 20’si yeni araç kredileri, yüzde 20’si ise stok finansmanı oldu. Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin ALJ Finans yeni araç kredilerindeki payı da artıyor; 2021 yılında kredilendirdiğimiz her dört araçtan biri hibrit. Yeni araç kredilerinde ortalama kredi tutarı 144 bin seviyelerindeyken ikinci el araç kredilerinde 93 bin seviyelerinde gerçekleşti. Kredi vadesi olarak ortalamada 33 ay seviyeleri tercih edildi.” dedi.

“Kredi portföyümüzün yüzde 50 seviyesinde büyümesini hedefliyoruz”

Toker 2022 hedeflerinden ise “2022 yılı, müşteriyi odağımıza alarak büyümeyi hedeflediğimiz bir yıl. Bayi ağımızın yanısıra müşteri verisini etkin bir şekilde kullanarak müşteri ihtiyacını müşteriden önce anlayıp proaktif çözümlerimizle kişiye özel deneyim sunan bir şirket olacağız. Saha yetkinliğimizi artırmak ve gerekli otomasyonları ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirmek için teknolojik yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Veri ve teknoloji en güçlü kasımız olacak. Araç satışlarına baktığımızda ikinci elde 1.5 milyonun üzerinde binek ve hafif ticari aracın online araç pazarında satıldığını görüyoruz. Bu anlamda dijitalleşme bizim gibi kredi sağlayan kuruluşlar için oldukça önem arz ediyor. Dijitalleşen hizmet yapımız, güçlü teknolojik altyapımız ve odağımızda müşteri ile sektörün en hızlı ve en dinamik finansman şirketi olmayı planlıyoruz. 2022 yılı için kredi portföyümüzün yüzde 50’nin üzerinde büyümesini öngörüyoruz. Sektörün en düşük takipteki alacak rasyosu ile çalışan şirketlerinden biri olarak büyüme ile beraber karlılığımızı da önceki yıllarda olduğu gibi önemli ölçüde artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde bahsetti.