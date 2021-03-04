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Otomotiv ihracatı şubatta 2,5 milyar dolar oldu

Türkiye ihracatının üst üste 15 yıldır lider sektörü olan otomotiv endüstrisi, şubat ayında Covid-19 salgını öncesindeki aylık ihracat ortalamasını yakalamayı başardı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı şubat ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 0,7 artışla 2,5 milyar dolar oldu. Tedarik endüstrisi ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı çift haneli artarken, Birleşik Krallık’a yüzde 37, Fas’a yüzde 65 artış kaydedildi.

Otovitrin 04.03.2021, 14:15
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Otomotiv ihracatı şubatta 2,5 milyar dolar oldu

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Doğrudan 300 bin kişiye istihdam sağlayan ve son 15 yılın üst üste ihracat şampiyonu olan sektörümüzle bu yıl 30 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Geçen ay gerçekleştirdiğimiz 2,5 milyar dolar ihracatla pandemi öncesindeki aylık ihracat ortalamasını yakalamamız, hedefimize ulaşma yolunda bizlere moral oldu” dedi.

Geçen yıl pandemiye rağmen sektörel bazda üst üste 15.ihracat şampiyonluğuna ulaşan otomotiv endüstrisi, şubat ayında da Covid-19 salgını öncesindeki aylık ihracat ortalamasını yakaladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı şubat ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 0,7 artışla 2,5 milyar dolar oldu. Türkiye’nin toplam ihracatında ilk sırada yer alan sektörün payı da yüzde 17,4 oldu. Endüstrinin 2021 yılının ilk iki aylık ihracatı ise geçen seneye kıyasla yüzde 2 azalarak 4 milyar 802 milyon dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Doğrudan 300 bin kişiye istihdam sağlayan ve son 15 yılın üst üste ihracat şampiyonu olan sektörümüzle bu yıl 30 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Geçen ay gerçekleştirdiğimiz 2,5 milyar dolar ihracatla pandemi öncesindeki aylık ihracat ortalamasını yakalamamız, hedefimize ulaşma yolunda bizlere moral oldu. Şubatta tedarik endüstrisi ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatımız çift haneli artarken, Birleşik Krallık’a yüzde 37, Slovenya’ya yüzde 20, Fas’a yüzde 65 artış kaydettik” diye konuştu.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 13 arttı


Şubatta yüzde 13 artışla 957 milyon dolar ihracat gerçekleştiren tedarik endüstrisi, en büyük ürün grubunu oluşturdu. Binek otomobil ihracatı şubatta yüzde 19 azalarak 876 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 45,5 artarak 527 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 53 azalarak 68 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 24 artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 28, Fransa’ya yüzde 14, ABD’ye yüzde 18, Rusya’ya yüzde 52, İspanya’ya yüzde 37, Polonya’ya yüzde 22 artış, Romanya’ya ise yüzde 47 ve Slovenya’ya yüzde 46 ihracat düşüşü oldu.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 6, İtalya’ya yüzde 20, Birleşik Krallık’a yüzde 22, Almanya’ya yüzde 34, Belçika’ya yüzde 39 ihracat düşüşü görülürken, Slovenya’ya yüzde 55, Fas’a da yüzde 125 ihracat artışı yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatında ise Birleşik Krallık’a yüzde 253, Fransa’ya yüzde 65, Belçika’ya yüzde 75, Slovenya’ya yüzde 69 artış, ABD’ye yüzde 36 ve Hollanda’ya da yüzde 79 ihracat düşüşü yaşandı.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 32, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 63, İtalya’ya da yüzde 33 düşüş görüldü.

Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise şubatta yüzde 80 artarak 80 milyon dolar oldu.


Fransa’ya ihracat yüzde 7 arttı


Endüstrisinin en büyük pazarı olan Almanya’ya şubatta 348 milyon dolar ihracat yapılırken, yüzde 7 oranında artışla 302 milyon dolar ihracat yapılan Fransa ikinci büyük pazar oldu. Üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 37 artışla 277 milyon dolar olurken, bu ülkeye olan artışta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardaki yüzde 253 artış etkili oldu. Yine şubatta Slovenya’ya ihracat yüzde 20, Fas’a yüzde 65, Rusya’ya yüzde 12 artarken, ABD’ye ise yüzde 14, Romanya’ya yüzde 37, Hollanda’ya yüzde 32 ve İsrail’e yüzde 32 düşüş yaşandı. Fas’a olan artışta binek otomobiller ihracatındaki yüzde 125 artış etkili olurken, ABD’ye yönelik azalışta ise binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatındaki düşüş etki yaptı.

AB’ye ihracat yüzde 2 düştü


Ülke grubu bazında Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat şubatta yüzde 2 düşüşle 1 milyar 670 milyon dolar olurken, AB ülkeleri ihracattan yüzde 66 pay aldı. Birleşik Krallık’ın Diğer Avrupa Ülkeler arasında yer alması ile bu ülke grubunun payı yüzde 12’ye yükseldi. Diğer Avrupa Ülkelerine yönelik ihracat ise yüzde 23, Afrika Ülkelerine de yüzde 13 arttı.

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