Otomotiv ihracatı martta 2,7 milyar dolar oldu

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Bu yılın ilk çeyreğinde bir yandan çip krizi kaynaklı sorunlar devam ederken, diğer taraftan otomotivde Euro / Dolar paritesi kaynaklı 500 milyon dolarlık ihracat kaybı söz konusu. Buna paralel yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatımız yaklaşık yüzde 3 düşüşle 7,5 milyar dolar oldu. İlk üç aydaki ortalama aylık otomotiv ihracatımız ise 2,5 milyar dolar.”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı yüzde 6,7 düşüş ile 2,7 milyar dolar oldu. Ülke ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay da yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Mart ayında tedarik endüstrisi ve otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış yaşanırken, binek otomobiller ihracatı çift haneli düşüş gösterdi. AB Ülkelerine yönelik ihracat yüzde 6 geriledi, Orta Doğu Ülkelerine ise yüzde 16 artış yaşandı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ilk çeyrek rakamlarına yönelik değerlendirmesinde, “Henüz geride bıraktığımız bu yılın ilk çeyreğinde otomotivde Euro / Dolar paritesi kaynaklı 500 milyon dolarlık ihracat kaybı söz konusu. Çip krizinin etkisi de halen devam ediyor. Buna paralel yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatımız yaklaşık yüzde 3 düşüşle 7,5 milyar dolar oldu. İlk üç aydaki ortalama aylık otomotiv ihracatımız ise 2,5 milyar dolar” diye konuştu.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 11 arttı

Martta en büyük ürün grubunu oluşturan Tedarik endüstrisinin ihracatı yüzde 11 artışla 1 milyar 162 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 34 azalarak 685 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 3 azalarak 534 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 27 artarak 124 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta %9 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Fransa’ya %16, ABD’ye %25, Birleşik Krallık’a %17, İspanya’ya %51, Polonya’ya %21, Romanya’ya %22 ihracat artışı, Rusya’ya %65, Slovenya’ya %28, Mısır’a %40 ihracat düşüşü görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya %70, İtalya’ya %24, İspanya’ya %22, Almanya’ya %44, Birleşik Krallık’a %33, Polonya’ya %20, Belçika’ya %38 ihracat düşüşü görülürken, İsrail’e %10, Bulgaristan’a %84 ihracat artışı yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda İtalya’ya %18, ABD’ye %24, İspanya’ya %15 ihracat artışı, Fransa’ya %17, Romanya’ya %40, İsveç’e %37 ihracat düşüşü oldu.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya %168, yine önemli pazarlardan, İtalya’ya %30, Azerbaycan ve Çekya’ya çok yüksek oranlı ihracat artışı, Almanya’ya %39 ihracat düşüşü görüldü. Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise Mart 2022’de %16 artarak 142 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya’ya ihracat yüzde 5 düştü

Ülke bazında en büyük Pazar olan Almanya’ya yüzde 5 azalışla 411 milyon dolar ihracat yapıldı. Geçen ay Birleşik Krallık’a da yüzde 4 azalışla 269 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Martta İtalya’ya ihracat da %2 azalarak 241 milyon dolar olurken, Fransa’ya %30, Belçika’ya %14, Polonya’ya %67, Mısır’a %31, Fas’a %21, Rusya’ya %68 ihracat düşüşü, İsrail’e %13, Çekya’ya %133, Danimarka’ya %27 ihracat artışı kaydedildi.

AB’ye ihracat yüzde 6 azaldı

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine martta ihracat %6 azalarak 1 milyar 807 milyon dolar oldu. Martta Avrupa Birliği ülkeleri ihracattan %67 pay aldı. Geçen ay ayrıca Afrika Ülkelerine %16, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine %50 ihracat düşüşü, Ortadoğu Ülkelerine %16 ihracat artışı görüldü.

Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi İhracatı

Türkiye- Mart 2022 Aylık İhracat Rakamları

Kaynak: TİM

Türkiye İhracatı Mart 2022’de %19,8 artarak 22 milyar 708 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Mart 2022’de otomotiv endüstrisi %6,7 düşüş ile Türkiye ihracatında ikinci sırada yer almıştır. Mart 2022’de otomotiv endüstrisi 2,7 milyar USD’lik ihracata imza atmıştır. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay %12 olmuştur.

Otomotiv endüstrisinin Mart 2022 ihracatı 2.7 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

Mart ayında tedarik endüstrisi ve otobüs midibüs minibüs ürün gruplarında çift haneli artış yaşanmış, binek otomobiller ihracatı çift haneli düşüş göstermiştir.

Mart ayında AB Ülkelerine yönelik ihracat %6 gerilerken, Ortadoğu Ülkelerine %16 artış yaşanmıştır.

Yılın ilk çeyreğinde Euro/Dolar paritesi kaynaklı 500 milyon dolarlık ihracat kaybı oluşmuştur.

Yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatı %3 düşmüş ve 7.5 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İlk üç aydaki ortalama aylık ihracat 2,5 milyar USD’dir.

Türkiye Otomotiv Sektörü Mart 2022 Aylık Mal Grubu İhracatı

Binek Otomobil ihracatı Mart 2022’de %34 azalmış ve 685 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Tedarik Endüstrisi ihracatı Mart 2022’de %11 artarak 1 milyar 162 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Tedarik endüstrisi otomotiv ihracatında en büyük ürün grubunu oluşturmuştur.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %3 azalarak 534 milyon USD, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı %27 artarak 124 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta %9 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlarımızdan Fransa’ya %16, ABD’ye %25, Birleşik Krallığa %17, İspanya’ya %51, Polonya’ya %21, Romanya’ya %22 ihracat artışı, Rusya’ya %65, Slovenya’ya %28, Mısır’a %40 ihracat düşüşü görülmüştür.

Mart 2022’de binek otomobillerde önemli pazarlarımız olan Fransa’ya %70, İtalya’ya %24, İspanya’ya %22, Almanya’ya %44, Birleşik Krallığa %33, Polonya’ya %20, Belçika’ya %38 ihracat düşüşü görülürken, İsrail’e %10, Bulgaristan’a %84 ihracat artışı yaşanmıştır.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda İtalya’ya %18, ABD’ye %24, İspanya’ya %15 ihracat artışı, Fransa’ya %17, Romanya’ya %40, İsveç’e %37 ihracat düşüşü yaşanmıştır.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya %168, yine önemli pazarlarımızdan, İtalya’ya %30, Azerbaycan ve Çekya’ya çok yüksek oranlı ihracat artışı, Almanya’ya %39 ihracat düşüşü görülmüştür.

Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise Mart 2022’de %16 artmış ve 142 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Otomotiv Sektörü Mart 2022 Aylık Ülke Grubu İhracatı

Mart 2022’de Türkiye Otomotiv İhracatında Almanya 411 milyon USD’lik ihracat ile en fazla ihracat yapılan ülke konumunu sürdürmüştür. Almanya’ya yönelik ihracat %5 azalmıştır.

2022 yılının üçüncü ayında, Birleşik Krallık 269 milyon USD’lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazarımız olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre %4 oranında düşüş göstermiştir. Üçüncü büyük pazarımız konumunda yer alan İtalya’ya yönelik ihracatımız da %2 azalarak 241 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Mart ayında önemli pazarlarımızdan Fransa’ya %30, Belçika’ya %14, Polonya’ya %67, Mısır’a %31, Fas’a %21, Rusya’ya %68 ihracat düşüşü, İsrail’e %13, Çekya’ya %133, Danimarka’ya %27 ihracat artışı yaşanmıştır.

​​​​​​​Türkiye Otomotiv Sektörü Mart 2022 Aylık Ülke Grubu İhracatı

Mart 2022’de Avrupa Birliği ülkeleri %67 pay ve 1 milyar 807 milyon USD ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer almaktadır. AB ülkelerine yönelik ihracat %6 azalmıştır.

Mart 2022’de Afrika Ülkelerine %16, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine %50 ihracat düşüşü, Ortadoğu Ülkelerine %16 ihracat artışı görülmüştür.

​​​​​​​Türkiye Ocak- Mart 2022 Kümülatif İhracat Rakamlar

Türkiye İhracatı Ocak-Mart 2022 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %20,8 artarak 60 milyar 288 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Otomotiv Endüstrisi ihracatı %2,7 azalmış ve 7 milyar 479 milyon dolar ile Türkiye ihracatında ikinci sırada yer almıştır.

Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak- Mart 2022 Kümülatif Mal Grubu İhracatı

Tedarik endüstrisi ihracatı 2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre %12 artarak 3 milyar 237 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Tedarik endüstrisinin tüm otomotiv ihracatından aldığı pay %43,3 olmuştur.

Ocak – Mart döneminde binek otomobiller ihracatı %21, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı %6 gerilemiş, otobüs minibüs midibüs ihracatı %21 artış göstermiştir. Diğer ürün grupları altında yer alan Çekiciler ihracatı da %19 artmıştır.

Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak-Mart 2022 Kümülatif Ülke İhracatı