Otomotiv ihracatı kasımda 2,9 milyar dolar oldu

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “En büyük pazarımız Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomide yaşanan yavaşlama ve resesyon korkusuna rağmen otomotiv ihracatımızda artış sürüyor. Kasımda bu yıl aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Tedarik endüstrisi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, çekiciler ve otobüs minibüs midibüs ihracatımız çift haneli arttı. Aynı şekilde İtalya, ABD, Birleşik Krallık ve Rusya gibi başlıca büyük pazarlara da çift haneli artış kaydettik.”

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13,7 artış ile 2 milyar 875 milyon dolar oldu. Ülke ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. Yılın ocak-kasım döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 5,6 artışla 27,8 milyar dolar olurken, söz konusu dönemde ortalama aylık ihracat ise 2,54 milyar dolar olarak kaydedildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “En büyük pazarımız Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomide yaşanan yavaşlama ve resesyon korkusuna rağmen otomotiv ihracatımızda artış sürüyor. Kasım ayında bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Tedarik endüstrisi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, çekiciler ve otobüs minibüs midibüs ihracatımız çift haneli arttı. Aynı şekilde İtalya, ABD, Birleşik Krallık, Polonya, Belçika, Slovenya ve Rusya’ya da çift haneli ihracat artışı kaydettik” dedi.

Tedarik sanayinde yüzde 12 artış

Kasımda en büyük ürün grubunu oluşturan Tedarik Endüstrisi ihracatı %12 artarak 1 milyar 154 milyon USD olarak gerçekleşti. Binek Otomobil ihracatı %2 artarak 847 milyon USD, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %33 artarak 436 milyon USD ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yine %33 artarak 207 milyon USD oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya %7,5 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Rusya’ya %64, İtalya ve ABD’ye %14, Fransa’ya %24, Fas’a %42, Çekya’ya %73 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a ise %8 ihracat düşüşü görüldü.

Binek Otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya %7, Almanya’ya %21, İspanya’ya %23, Mısır’a %29, Fas’a %20, ABD’ye %87 ihracat düşüşü görülürken, İtalya’ya %66, Polonya’ya %56, Slovenya’ya %24, Belçika’ya %28 ve Portekiz’e %40 ihracat artışı yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda Birleşik Krallık’a %13, ABD’ye %175, İtalya’ya %114, Belçika’ya %41, Fransa’ya %19, Slovenya’ya %33, Almanya’ya %81 ihracat artışı, Danimarka’ya %64, Fas’a %58 ihracat düşüşü yaşandı.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise başlıca pazarlardan İtalya’ya %103, Macaristan ve ABD’ye çok yüksek oranlı ihracat artışı yaşanırken, Almanya’ya %19, Fransa’ya %42 ihracat düşüşü görüldü. Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise %30 artışla 191 milyon USD oldu.

Almanya’ya yüzde 2 düşüş, İtalya’ya yüzde 49 artış

Kasımda en büyük Pazar olan Almanya’ya %2 azalışla 387 milyon USD’lik ihracat yapıldı. İkinci büyük Pazar Fransa’ya %2 artışla 296 milyon USD’lik ihracat yapıldı. Üçüncü büyük pazar İtalya’ya ihracat da %49 artışla 270 milyon USD oldu. Yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a %10, ABD’ye %28, Polonya’ya %24, Belçika’ya %29, Slovenya’ya %32,5 Rusya’ya %39,5 Çekya’ya %81, Romanya’ya %13 ihracat artışı, Fas’a %9 ve Mısır’a da %25 ihracat düşüşü yaşandı.

AB Ülkelerine ihracat yüzde 11 arttı

En büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat %11 artışla 1 milyar 813 milyon olurken, aldığı pay da %63 oldu. Geçen ay Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu Ülkelerine ihracatta %43, Diğer Avrupa Ülkelerine %11 ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine de %31 artış yaşandı.