Otomotiv ihracatı kasımda 2,7 milyar dolar oldu

Türkiye ihracatından yüzde 17 pay alan sektörde, Binek Otomobil ürün grubu ihracatı yüzde 6 arttı. Buna karşılık eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve çekiciler ürün gruplarındaki düşüş aylık performansı olumsuz etkiledi. Afrika Ülkelerine ihracatta yüzde 20 ve Ortadoğu Ülkelerine de yüzde 52 artış yaşandı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ayı ihracatı yüzde 2,7 azalarak 2,7 milyar dolar oldu. Düşüşe rağmen tarihindeki en yüksek ikinci kasım ayı ihracatını gerçekleştiren sektör, Türkiye ihracatında ise yine ilk sırada yer aldı. Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 17 oldu. Otomotiv endüstrisinin ocak-kasım dönemi ihracatı da 28,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün kasım ayı ihracatındaki düşüşte, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubundaki yüzde 16 ve çekiciler ürün grubundaki yüzde 63 düşüş etkili oldu.

Binek otomobil ihracatı yüzde 6 arttı

Kasım ayında ürün grupları bazında Binek Otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 1 milyar 167 milyon dolar olurken, endüstri ihracatından aldığı pay da yüzde 43,5 olarak gerçekleşti. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 1,5 azalarak 901 milyon dolar olurken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 16 azalarak 375 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı ise yüzde 9,5 artarak 192 milyon dolar oldu. Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı da yüzde 63 azaldı.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 13,5 ve ikinci en büyük pazar olan Fransa’ya yüzde 7,5 azalma görülürken, Romanya’ya yüzde 18,5 ABD ve Birleşik Krallık’a yüzde 13’er, Slovenya’ya yüzde 88, Rusya’ya yüzde 15 ihracat artışı görüldü.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan Almanya’ya yüzde 46 ihracat artışı görülürken, Fransa’ya yüzde 13, Polonya’ya yüzde 27, İsrail’e yüzde 454, Fas’a yüzde 106, Portekiz’e yüzde 61 ihracat artışı oldu. Birleşik Krallık’a yüzde 20, Belçika’ya yüzde 26, Hollanda’ya yüzde 25, ABD’ye yüzde 66 düşüş görüldü.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Hollanda’ya yüzde 173 ihracat artışı yaşanırken, Birleşik Krallık’a 32, Fransa’ya yüzde 22, Belçika’ya yüzde 36, ABD’ye de yüzde 100 düşüş yaşandı.

Almanya’ya ihracat yüzde 2,5 azaldı

Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 2,5 azalarak 399 milyon dolar olurken, İtalya’ya yüzde 6 artışla 260 milyon dolar ihracat yapıldı. Fransa’ya ihracat yüzde 1 artarak 258 milyon dolar olurken, Birleşik Krallık’a yüzde 16,5 Belçika’ya yüzde 27,5 Romanya’ya yüzde 13 ihracat düşüşü görüldü. Yine Slovenya’ya yüzde 8, Hollanda’ya yüzde 27,5 Fas’a yüzde 35, Rusya’ya yüzde 21, İsrail’e yüzde 150 ihracat artışı yaşandı.

AB’ye ihracat yüzde 3,5 düştü

Kasımda toplam ihracattan 77,2 pay alan AB Ülkelerine ihracat yüzde 3,5 düşüşle 2 milyar 80 milyon dolar oldu. Afrika Ülkelerine ise ihracatta yüzde 20, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 11 ve Ortadoğu Ülkelerine yüzde 52 oranında artış yaşandı.

Türkiye- Kasım 2019 Aylık İhracat Rakamları

1000 USD Kasım Sektörler 2018 2019 Değişim ('19/'18) % Pay(19) (%) Otomotiv Endüstrisi 2.766.819 2.691.318 -3 17 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.489.228 1.832.476 23 11 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.525.089 1.543.191 1 9,5 Elektrik-Elektronik ve Hizmet 1.090.995 1.015.095 -7 6 Çelik 1.659.435 993.588 -40 6 Toplam 16.400.827 16.213.648 -1 100

Kaynak:TİM

Türkiye İhracatı Kasım 2019’da %1,1 azalarak 16 milyar 214 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Kasım 2019’da otomotiv endüstrisi %2,7 ihracat düşüşüne rağmen Türkiye ihracatında ilk sırada yer almıştır. Kasım 2019’da otomotiv endüstrisi 2,7 milyar USD’lik ihracata imza atmıştır. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay %17 olmuştur.

Kasım 2019’da Otomotiv endüstrisi %2,7 ihracat düşüşü yaşamasına rağmen 2.7 milyar USD ile tarihindeki en yüksek 2. Kasım performansına imza atmıştır.

Kasım ayında binek otomobillerde %6, otobüs minibüs midibüslerde %9,5 ihracat artışı yaşanmasına rağmen; eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubundaki %16 ve çekiciler ürün grubundaki %63 düşüş Kasım ihracatında temel belirleyici olmuşlardır.

AB Ülkelerine yönelik %3,5 oranında düşüş görülmüştür, AB Ülkelerinin ihracatımızdaki payı % 77 olmuştur.

Otomotiv endüstrisinin Ocak-Kasım dönemi ihracatı 28,1 milyar USD, bu dönemdeki ihracat ortalaması 2.55 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Otomotiv Sektörü Kasım 2019 Aylık Mal Grubu İhracatı

2018 2019 19/18 2019 Ürün Grubu Fob USD Fob USD Değ.% Pay% Binek Otomobiller 1.100.662.995 1.166.838.511 6 43,5 Tedarik Endüstrisi 914.650.797 900.756.296 -1,5 33,5 Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar 446.742.004 375.400.871 -16 14 Otobüs Minibüs Midibüs 175.356.135 191.920.223 9,5 7 Diğer 129.406.773 56.401.881 -56 2 Toplam 2.766.818.705 2.691.317.782 -3 100

Binek Otomobil ihracatı Kasım 2019’da %6 artmış ve 1 milyar 167 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Binek otomobillerin endüstri ihracatında payı %43,5 olmuştur.

Tedarik Endüstrisi ihracatı Kasım 2019’da %1,5 azalarak 901 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Tedarik endüstrisi otomotiv ihracatında en büyük ikinci ürün grubunu oluşturmuştur.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %16 azalarak 375 milyon USD, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı %9,5 artarak 192 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı Kasım ayında %63 azalmıştır.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya %13,5 ve ikinci en büyük pazarımız olan Fransa’ya %7,5 azalma görülürken Romanya’ya %18,5 ABD ve Birleşik Krallığa %13’er, Slovenya’ya %88, Rusya’ya %15 ihracat artışları görülmüştür.

Kasım 2019’da binek otomobillerde en büyük pazarımız olan Almanya’ya %46 ihracat artışı görüşmüştür. Yine önemli pazarlarımızdan olan, Fransa’ya %13, Polonya’ya %27, İsrail’e %454, Fas’a %106, Portekiz’e %61 ihracat artış görülürken, Birleşik Krallığa %20, Belçika’ya %26, Hollanda’ya %25, ABD’ye %66 ihracat düşüşü görülmüştür.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Hollanda’ya %173 ihracat artışı yaşanırken, Birleşik Krallığa %32, Fransa’ya %22, Belçika’ya %36, ABD’ye %100 ihracat düşüşü yaşanmıştır.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise Almanya’ya %16, Fransa’ya %27, İtalya’ya %122 ihracat artışı yaşanmıştır.

Türkiye Otomotiv Sektörü Kasım 2019 Aylık Ülke İhracatı

Ülke 2018 Kasım FOBD 2019 Kasım FOBD Değişim FOBD% PAY% ALMANYA 409.490.961 399.418.730 -2,5 14,8 İTALYA 246.225.044 260.407.722 6 9,7 FRANSA 255.937.987 257.515.070 0,6 9,6 BİRLEŞİK KRALLIK 221.218.526 184.833.223 -16,5 6,9 İSPANYA 144.309.953 145.238.041 0,6 5,4 SLOVENYA 123.161.133 132.584.330 8 4,9 HOLLANDA 90.931.558 115.983.664 27,5 4,3 POLONYA 104.210.924 99.790.847 -4 3,7 BELÇİKA 133.636.978 96.948.264 -27,5 3,6 ROMANYA 99.569.340 87.000.839 -13 3,2 İLK 10 ÜLKE 1.828.692.403 1.779.720.729 -3 66,1 TOPLAM 2.766.818.705 2.691.317.782 -3 100

Kasım 2019’da Türkiye Otomotiv İhracatında Almanya 399 milyon USD’lik ihracat ile en fazla ihracat yapılan ülke konumunu sürdürürken, Almanya’ya yönelik ihracat %2,5 azalmıştır.

2019 yılının onbirinci ayında, İtalya 260 milyon USD’lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazarımız olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre %6 oranında artış göstermiştir. Üçüncü büyük pazarımız konumunda yer alan Fransa’ya yönelik ihracatımız da %1 artarak 258 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Kasım ayında önemli pazarlarımızdan Birleşik Krallığa %16,5 Belçika’ya %27,5 Romanya’ya %13 ihracat düşüşü görülürken, Slovenya’ya %8, Hollanda’ya %27,5 Fas’a %35, Rusya’ya %21, İsrail’e %150 ihracat artışları yaşanmıştır.

Romanya’ya yönelik ihracat düşüşünde bu ülkeye otobüs minibüs midibüs ihracatının %70, Belçika’ya ihracat düşüşünde binek otomobiller ihracatının %26, Birleşik Krallığa yönelik ihracat düşüşünde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının %32, binek otomobiller ihracatının %20 düşmesi etkili olmuştur.

Slovenya’ya yönelik ihracat artışında bu ülkeye yönelik tedarik endüstrisi ihracatının %88, Hollanda’ya yönelik ihracat artışında ise bu ülkeye yönelik eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının %173 artması etkili olmuştur.

Türkiye Otomotiv Sektörü Kasım 2019 Aylık Ülke Grubu İhracatı

Ülke Grubu 2018 Kasım FOB USD 2019 Kasım FOB USD FOBD Değişim % Pay % Avrupa Birliği Ülkeleri 2.157.284.723 2.079.902.392 -3,5 77,2 Afrika Ülkeleri 144.521.353 173.870.387 20 6,5 Ortadoğu Ülkeleri 89.625.667 135.966.781 52 5,0 Bağımsız Devletler Topluluğu 88.248.458 98.180.192 11 3,7 Kuzey Amerika Serbest Ticaret 165.575.928 89.988.078 -46 3,3 Diğer Avrupa Ülkeleri 41.635.781 48.060.819 15,5 1,8 Diğer Amerikan Ülkeleri 18.623.115 20.391.505 9,5 0,8 Uzakdoğu Ülkeleri 25.906.768 16.684.761 -36 0,6 Diğer Asya Ülkeleri 11.067.543 14.429.448 30 0,5 Serbest Bölgeler 19.610.027 8.168.208 -58 0,3 Okyanusya Ülkeleri 4.271.273 4.695.957 10 0,2 Diğer Ülkeler 448.069 979.257 119 0,0 Toplam 2.766.818.705 2.691.317.782 -3 100

Kasım 2019’da Avrupa Birliği ülkeleri %77,2 pay ve 2 milyar 80 milyon USD ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer almaktadır. AB ülkelerine yönelik ihracat %3,5 düşmüştür.

2019 yılın onbirinci ayında Afrika Ülkelerine %20, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülke Grubuna %11, Ortadoğu Ülkelerine % 52 oranında ihracat artışı yaşanmıştır.

Türkiye Ocak- Kasım 2019 Kümülatif İhracat Rakamları

1000 USD Ocak-Kasım Sektörler 2018 2019 Değişim ('19/'18) % Pay(19) (%) Otomotiv Endüstrisi 29.092.258 28.051.341 -4 17 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 15.844.887 18.778.624 18,5 11 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 16.322.432 16.379.259 0,3 10 Çelik 14.061.931 12.734.441 -9 8 Elektrik-Elektronik ve Hizmet 10.346.546 10.269.709 -1 6 Toplam 162.189.973 165.067.039 2 100

Türkiye İhracatı Ocak-Kasım 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %1,8 artarak 165milyar 67 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Otomotiv Endüstrisi ihracatı %3,6 azalmış ve 28 milyar 51 milyon dolar ile Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korumuştur.

Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak- Kasım 2019 Kümülatif Mal Grubu İhracatı

2018 2019 19/18 2019 Ürün Grubu Fob USD Fob USD Değ. % Pay% Binek Otomobiller 11.445.313.281 10.753.774.893 -6 38 Tedarik Endüstrisi 10.064.210.821 9.794.202.967 -3 35 Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar 4.906.650.270 4.463.868.556 -9 16 Otobüs Minibüs Midibüs 1.600.746.086 1.868.285.549 17 7 Diğer 1.075.337.901 1.171.208.887 9 4 Toplam 29.092.258.359 28.051.340.851 -4 100

Binek otomobiller ihracatı 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre %6 azalarak 10 milyar 754 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Binek otomobillerin tüm otomotiv ihracatından aldığı pay %38 olmuştur.

Ocak – Kasım döneminde tedarik endüstrisi ihracatı %3, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı %9 gerilerken, otobüs minibüs midibüs ihracatı %17 artış göstermiştir.

Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak-Kasım 2019 Kümülatif Ülke İhracatı

Ülke 2018 Ocak-Kasım FOB USD 2019 Ocak- Kasım FOB USD Değişim FOBD% PAY% ALMANYA 4.413.291.964 4.036.432.437 -8,5 14,4 FRANSA 2.960.351.793 3.136.654.504 6 11,2 İTALYA 3.082.163.702 2.657.864.678 -14 9,5 BİRLEŞİK KRALLIK 2.688.414.647 2.272.577.713 -15,5 8,1 İSPANYA 1.661.488.543 1.557.720.898 -6 5,5 SLOVENYA 1.096.166.000 1.191.973.083 9 4,2 HOLLANDA 823.794.102 1.077.732.071 31 3,8 POLONYA 1.035.454.719 1.025.636.202 -1 3,7 BELÇİKA 1.314.098.259 1.015.868.335 -23 3,6 BİRLEŞİK DEVLETLER 996.365.373 957.424.569 -4 3,4 İlk 10 Ülke Toplamı 20.071.589.101 18.929.884.490 -6 67,5 TOPLAM 29.092.121.036 28.051.340.850 -4 100

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye Otomotiv İhracatında Almanya 4 milyar 36 milyon USD ile ilk sırada yer almaktadır.

Ocak-Kasım 2019 döneminde Almanya’ya yönelik ihracat %8,5 İtalya’ya %14, Birleşik Krallığa %15,5 Belçika’ya yönelik ihracat %23 gerilerken, Slovenya’ya %9, Hollanda’ya %31 artış yaşanmıştır.

Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak-Kasım 2019 Kümülatif Ülke Grubu İhracatı

2018 2019 19/18 2019 Ülke Grubu Değer(USD) Değişim % Pay% AB 22.788.067.611 21.543.803.106 -5,5 76,8 Afrika Ülkeleri 1.379.547.730 1.508.395.577 9 5,4 Ortadoğu Ülkeleri 1.286.481.692 1.456.587.275 13 5,2 Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi 1.280.159.953 1.106.253.515 -14 3,9 Bağımsız Devletler Topluluğu 838.987.223 1.024.302.897 22 3,7 Diğer Avrupa Ülkeleri 483.803.892 498.503.200 3 1,8 Uzakdoğu Ülkeleri 333.042.673 276.276.880 -17 1,0 Diğer Amerikan Ülkeleri 287.581.276 232.682.365 -19 0,8 Diğer Asya Ülkeleri 169.822.411 150.518.531 -11 0,5 Serbest Bölgeler 147.978.093 143.854.288 -3 0,5 Okyanusya Ülkeleri 90.109.741 101.215.867 12 0,4 Diğer Ülkeler 6.676.064 8.947.350 34 0,0 Toplam 29.092.258.359 28.051.340.851 -4 100

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde AB ülkeleri %76,8 pay ve 21 milyar 544 milyon USD ihracat ile otomotiv ihracatımızda en önemli pazar konumunu korumuştur.