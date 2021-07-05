Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Baz etkisiyle ihracatımız çift haneli artmayı sürdürse de, diğer yandan yarı iletken çip sorunu nedeniyle ana sanayinde bazı firmaların üretime ara vermesi, otomotiv ihracatını olumsuz etkiliyor. Haziran ayında tedarik endüstrisi ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatımız çift haneli artarken, binek otomobiller ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatımız çift haneli düştü. Haziranda özellikle Birleşik Krallık ve İtalya’ya yüzde 125’e varan oranlarda yüksek artışlar kaydettik.”

Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan ve doğrudan 300 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv endüstrisi, geçen nisan ayından itibaren baz etkisi ile çift haneli artış göstermeye devam ediyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin haziran ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 2,35 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektör, böylece pandemi öncesi dönemdeki aylık ihracat ortalaması olan 2,5 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Sektör, haziranda Türkiye ihracatından aldığı yüzde 11,9’luk pay ile de ikinci sırada yer aldı.

Sektörün ocak-haziran dönemi ihracatı ise geçen seneye göre yüzde 33 artarak 14,4 milyar dolar oldu. Sektör, yılın yarısındaki ihracatıyla ise ülke ihracatında ilk sırada yer alırken, ortalama aylık ihracatı 2,4 milyar dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Baz etkisiyle ihracat çift haneli artmayı sürdürse de, diğer yandan yarı iletken çip sorunu nedeniyle ana sanayinde bazı firmaların üretime ara vermesi, otomotiv ihracatını olumsuz etkilemeye devam ediyor” dedi. Baran Çelik “Haziran ayında tedarik endüstrisi ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı çift haneli artarken, binek otomobiller ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı çift haneli düşüş gösterdi. Özellikle Birleşik Krallık ve İtalya’ya yüksek oranlı artışlarımız oldu” dedi.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 49,5 arttı

Haziranda Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 49,5 artarak 1 milyar 78 milyon dolar olurken, sektörün en büyük ürün grubunu oluşturdu. Binek Otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 609 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 74 artarak 454 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı ise yüzde 24,5 azalarak 87 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 83 artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 115, Fransa’ya yüzde 38, ABD’ye yüzde 73, Rusya’ya yüzde 77, Birleşik Krallık’a yüzde 75, Polonya’ya yüzde 77 artış görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 32, Almanya’ya yüzde 48, Slovenya’ya yüzde 40, İsrail’e yüzde 64, Belçika’ya yüzde 72, İsveç’e yüzde 45, Hollanda’ya yüzde 40 ihracat düşüşü, İtalya’ya yüzde 42, ABD’ye yüzde 36, Fas’a yüzde 778, Birleşik Krallık’a yüzde 33 artış yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 319, Fransa’ya yüzde 129, İtalya’ya yüzde 202, İspanya’ya yüzde 126 ihracat artışı, Belçika’ya ise yüzde 17 düşüş görüldü.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Macaristan’a yüzde 712, Fransa’ya yüzde 80 artış, Almanya’ya yüzde 70, Fas’a yüzde 97 düşüş kaydedildi.

Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise yüzde 8,5 düşerek 50 milyon dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik

Almanya’ya ihracat yüzde 15, Birleşik Krallık’a yüzde 125 arttı

Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya’ya yüzde 15 artışla 335 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

İkinci büyük pazar Birleşik Krallık’a yüzde 125 artışla 275 milyon dolar, Fransa’ya da yüzde 4 artışla 262 milyon dolar ihracat oldu. İtalya’ya yüzde 82,5 Polonya’ya yüzde 33, ABD’ye yüzde 27, Rusya’ya yüzde 43, Macaristan’a yüzde 93, Fas’a yüzde 41 ihracat artışı yaşanırken, Belçika’ya yüzde 16,5 Slovenya’ya yüzde 26, İsrail’e yüzde 35 ve İsveç’e de yüzde 33 ihracat düşüşü görüldü.

AB’ye ihracat artışı yüzde 10 oldu

Ülke grubu bazında Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 10 artışla 1 milyar 468 milyon dolar oldu. Ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer alan AB ülkelerini aldığı pay ise yüzde 62,4 oldu.

Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 90,5 Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi ve Afrika Ülkelerine yüzde 20’şer ve Bağımsız Devletler Topluluğuna da yüzde 44 ihracat artışı görüldü.