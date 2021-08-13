Otomobillerin ÖTV matrahı düzenlendi: Bazı modellerde ÖTV indirimi

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile motor hacmi 1.6'yı geçmeyen otomobillerin ÖTV matrahı arttırıldı. ÖTV matrahında yapılan değişiklik sayesinde bazı modeller bir alt ÖTV dilimine düştü. Bu nedenle bazı modellere indirim gelecek. Matrah değişikliği haricinde ÖTV oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

ÖTV matrahı düzenlemesi

Daha önce motor silindir hacmi 1600 cm3 altındaki ve vergisiz fiyatı 85 bin TL’nin altındaki otomobillerden yüzde 45 ÖTV, 85 bin TL ile 130 bin TL arasındaki otomobillerden yüzde 50 ÖTV ve 130 bin TL üstündeki otomobillerden yüzde 80 ÖTV alınıyordu. Bugün yürürlüğe giren matrah düzenlemesiyle birlikte vergisiz fiyatı 92 bin TL’nin altındaki otomobillerden yüzde 45 ÖTV, 92 bin TL ile 150 bin TL arasındaki otomobillerden yüzde 50 ÖTV ve 150 bin TL’nin üstündeki otomobillerden yüzde 80 ÖTV alınacak.

Bazı modellerin ÖTV'sine indirim gelecek

Vergisiz fiyatı 85 bin ile 92 bin TL arasındaki otomobillerin ÖTV oranında yüzde 5’lik indirim, vergisiz fiyatı 130 bin TL ile 150 bin TL arasındaki otomobillerde ise yüzde 30 oranında ÖTV indirimi yapılmış oldu. Vergisiz fiyatı dilimlerin dışında kalan otomobillerin ÖTV’sinde herhangi bir artış veya azalış olmayacak. Örneğin düne kadar vergi dahil satış fiyatı 230 bin TL ile 316 bin TL arasında olan otomobillerin ÖTV'si yüzde 80'den yüzde 50'ye düşecek. ÖTV'deki indirim sayesinde tüketiciye yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yansıtılacak.

Hibrit otomobillerin de ÖTV matrahı düzenlendi

Elektirkli motoru 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen hibrit otomobillerin matrahında da değişiklik yapıldı. Yüzde 45’lik ÖTV diliminin matrahı 85 bin TL’den 114 bin TL’ye, yüzde 50’lik ÖTV diliminin üst matrahı 135 bin TL’den 170 bin TL’ye yükseldi. Vergisiz fiyatı 170 bin TL'nin üstündeki otomobillerden yüzde 80 ÖTV alınmaya devam edilecek.

2. EL ARAÇ FİYATLARI DA DÜŞECEK Bu değişiklikle sıfır araçlarda ki fiyat indirimi, ikinci el otomobillere de tüketici açısında olumlu yansıyacak HANGİ OTOMOBİL, NE KADAR UCUZLAYACAK "Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatı 301.900 TL'den 251.500 TL'ye Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatı 317.350 TL'den 264.500 TL'ye, 2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı 289.000 TL'den 240 bin TL'ye Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289.200 TL'den 240 bin TL'ye inecek" RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARAR Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadeler yer aldı: "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12’nci maddesi gereğinde karar verilmiştir. MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir."

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