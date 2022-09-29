Otomobillere yeni özellik kazandıran işletme

Sekiz yıldır Folkart projelerinde otomobil yıkama işletmeciliği yapan Ahmet Demir ve oğlu Ayberk Demir ile iş insanı Muharrem Ertekin, Bornova’da garaj hizmeti vermeye başladı. Düzenlenen açılış törenine Folkart Genel Müdürü Metin Sancak ve çok sayıda davetli katıldı.

Pek çok şehirde otomobil geliştirme hizmeti veren Ertuning markasının İzmir Şubesi açılışında, işletme hakkında bilgi veren Ayberk Demir, “Ertuning, sektörde öne çıkmış bir marka. Garaj işleri yapıyoruz. Araç kaplama, body kit (taşıt gövde seti), araç dönüşümü, aksesuar ekleme, programlama ve gizli özellik açma gibi her otomobili daha da değerli, işlevli hale getirebilen uygulamalar gerçekleştiriyoruz. İşletmemizde ayrıca cam filmi, kaput koruma, renk değişimleri gibi işleri başarıyla uyguluyoruz” dedi.

Çeşitli şehirlerde 13 yıldır Ertuning markasının şubelerini işleten Muharrem Ertekin ile İzmir’e çok daha farklı, konforlu bir şube açtıklarının altını çizen Demir, 300 metrekarelik alana kurulan garaj atölyesinde araçlar bakıma alındıklarında misafirlerimizin dinlenebilecekleri alanlar oluşturduklarını anlattı. Ayberk Demir, İkinci Sanayi girişi, Bornova’da hizmete açılan Ertuning’te, dev ekranlı televizyonda sınırsız internet, Play Station, yiyecek, içecek servisi gibi imkanlarda misafirlerine hoşça vakit geçirebilecekleri imkanlar sunacaklarını kaydetti.