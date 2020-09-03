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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %68,4 oranında arttı.

Otovitrin 03.09.2020, 16:31
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %68,4 oranında arttı.
• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ağustos sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,4 artarak 403.002 adet olarak gerçekleşti.
• Otomobil satışları, 2020 yılı sekiz aylık dönemde geçen yıla göre %64,2 oranında artarak 317.394 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %86,1 artarak 85.608 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Ağustos ayında %134,4, otomobil pazarı %106,0 ve hafif ticari araç pazarı %265,0 oranında arttı.
• 2020 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Ağustos ayına göre %134,4 artarak 61.533 adet oldu.
• 2020 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %106,0 artarak 44.372 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %265,0 artarak 17.161 adet oldu.
• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %4,1 arttı.
• Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %1,3 artış gösterdi.
• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %12,5 arttı.

Ek 1: Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve Tablosu
Ek 2: Otomobil Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve Tablosu
Ek 3: Hafif Ticari Araç Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve Tablosu

Otomobil pazarı segmentlere göre;
• Pazarın %86,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
• C segmenti otomobiller 199.091 adetle %62,7 pay,
• B segmenti otomobiller 73.162 adetle %23,1 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;
• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%43,8 pay, 139.129 adet) oldu.
• Sedan otomobilleri, %29,4 pay ve 93.211 adet satış ile SUV,
• %23,6 pay ve 74.915 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu

Otomobil pazarı motor tipine göre;
• Benzinli otomobil satışları 163.554 adetle %51,5 pay,
• Dizel otomobil satışları 130.756 adetle %41,2 pay,
• Otogazlı otomobil satışları 13.613 adetle %4,3 pay aldı.
• 223 adet elektrikli ve 9.248 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;
• 1600cc altındaki otomobil satışları %66,0 artarak %94,8 pay,
• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %23,9 artarak %2,0 pay,
• 2000cc üstü otomobil satışları %1,6 azalarak %0,2 pay aldı.


Ek 5: Motor Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu
Ek 6: Motor Hacmine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;
• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 132.980 adetle %41,9 pay,
• 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 94.389 adetle %29,7 pay aldı.

Ek 7: Emisyon Değerlerine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 220.218 adetle %69,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 97.176 adetle %30,6 pay aldı.

Ek 8: Otomatik Şanzıman Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu

Hafif Ticari Araç Pazarı
(Ağustos, Ocak-Ağustos 2020)
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;
• Van gövde tipi %76,0 pay ve 65.028 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;
• Kamyonet gövde tipi %11,1 pay ve 9.486 adetle 2. sırada yer aldı.

Ek 9: Hafif Ticari Araç Gövde Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu

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