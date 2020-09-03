Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %68,4 oranında arttı.
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %68,4 oranında arttı.
• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ağustos sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,4 artarak 403.002 adet olarak gerçekleşti.
• Otomobil satışları, 2020 yılı sekiz aylık dönemde geçen yıla göre %64,2 oranında artarak 317.394 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %86,1 artarak 85.608 adede ulaştı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Ağustos ayında %134,4, otomobil pazarı %106,0 ve hafif ticari araç pazarı %265,0 oranında arttı.
• 2020 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Ağustos ayına göre %134,4 artarak 61.533 adet oldu.
• 2020 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %106,0 artarak 44.372 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %265,0 artarak 17.161 adet oldu.
• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %4,1 arttı.
• Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %1,3 artış gösterdi.
• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %12,5 arttı.
Ek 1: Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve Tablosu
Ek 2: Otomobil Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve Tablosu
Ek 3: Hafif Ticari Araç Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve Tablosu
Otomobil pazarı segmentlere göre;
• Pazarın %86,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
• C segmenti otomobiller 199.091 adetle %62,7 pay,
• B segmenti otomobiller 73.162 adetle %23,1 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;
• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%43,8 pay, 139.129 adet) oldu.
• Sedan otomobilleri, %29,4 pay ve 93.211 adet satış ile SUV,
• %23,6 pay ve 74.915 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu
Otomobil pazarı motor tipine göre;
• Benzinli otomobil satışları 163.554 adetle %51,5 pay,
• Dizel otomobil satışları 130.756 adetle %41,2 pay,
• Otogazlı otomobil satışları 13.613 adetle %4,3 pay aldı.
• 223 adet elektrikli ve 9.248 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
Otomobil pazarı motor hacmine göre;
• 1600cc altındaki otomobil satışları %66,0 artarak %94,8 pay,
• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %23,9 artarak %2,0 pay,
• 2000cc üstü otomobil satışları %1,6 azalarak %0,2 pay aldı.
Ek 5: Motor Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu
Ek 6: Motor Hacmine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu
Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;
• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 132.980 adetle %41,9 pay,
• 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 94.389 adetle %29,7 pay aldı.
Ek 7: Emisyon Değerlerine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 220.218 adetle %69,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 97.176 adetle %30,6 pay aldı.
Ek 8: Otomatik Şanzıman Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu
Hafif Ticari Araç Pazarı
(Ağustos, Ocak-Ağustos 2020)
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;
• Van gövde tipi %76,0 pay ve 65.028 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;
• Kamyonet gövde tipi %11,1 pay ve 9.486 adetle 2. sırada yer aldı.
Ek 9: Hafif Ticari Araç Gövde Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:47
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25