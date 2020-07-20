​OTOMOBİL SEVERLER BU SERGİDE BULUŞUYOR

12 adet antika aracın sergilendiği otomobil sergisinde, Amerika üretimi özel araçlar görücüye çıktı. Kuzu Effect AVM’de bulunan birbirinden özel araçlar özellikleri bakımından dikkat çekiyor. V8 motora sahip araçlar, hem özellikleri hem de göz alıcı görünümleri nedeniyle ilgi odağı oldu. Sergi sahibi Alper Ömeroğulları Kuzu Effect AVM’de açılan klasik otomobil sergisi için şunları söyledi. “ Klasik otomobil tutkusu sonradan edinilebilecek bir tutku değil. Klasik otomobillerin kendine özgü bir karakteri ve ruhu var. Ziyaretçilerimizin sergiyi gezmesinin ardından ifadelerinden de gözlemleyebiliyoruz. Burada amacımız o ruhu yeniden yeşertmek. Dereceleri olan özel araçları burada sergiliyoruz. Örneğin Camaro modelimiz 1969 model bir araç ve 500 beygir gücünde. Klasik araçlara merakı olan misafirlerimizi mutlaka bekliyoruz”

Manifold Garage ‘ın ev sahipliği yaptığı birinci el ve ikinci el klasik araçların bulunduğu sergiye sürpriz araçların da ekleneceğini belirten Ömeroğulları, yaz sonuna kadar misafirlerini ağırlayacak sergide otomobil tutkunlarını bizzat ağırlayacağını belirtti.