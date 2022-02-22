Otomobil Kredilerinde Talep Artışları Bekleniyor

Toker “Özellikle 2. Ele Talep Artacaktır”

Finans CEO’su Betügül Toker, yeni düzenlemeler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “ Otomotiv fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izledi. Bu da otomotiv pazarını yavaşlattı. Özellikle ikinci elde fiyatların düşmesi beklendi. Otomotiv sektöründeki pazar dinamikleri nedeniyle yaşanan fiyat artışları, tedarik sorunu, çip krizi gibi sorunlara rağmen sektör hareketliliği devam etti. Gerçekleştirilen yeni düzenleme ile finans sektöründe mevcut taleplerin yine normal seviyelere geleceğini öngörüyoruz. Finansman şirketleri özelinde ağırlıklı olarak kredilerin otomotiv kredilerinden oluşması nedeniyle yapılan düzenlemeler ile talebin olumlu yönde artacağını düşünüyoruz. Finans özelinde değerlendirirsek, taşıt kredilerinde başvuruların artacağı ve özellikle ikinci el taleplerinde yaklaşık yüzde 30 oranında artış yaşanacağını öngörüyoruz. ALJ Finans olarak söz konusu gelişmeyi oldukça umut verici görüyoruz; yeni düzenleme büyümemize destek olacak “ dedi.

Yeni düzenleme ne getirecek?

Karar kapsamında nihai araç fatura bedeli 400.000 TL ve altında olan araçlar için araç fatura tutarının yüzde 70'i ve 48 aya kadar, 400.001 TL - 800.000 TL arasında olan araçlar için ise fatura tutarının yüzde 50'si ve 36 aya kadar, 800.001 TL – 1.200.000 TL arasında olan araçlar için fatura tutarının yüzde 30'u ve 24 aya kadar, 1.200.001 TL - 2.000.000 TL arasında olan araçlar için ise yüzde 20'si ve 12 aya kadar kredilendirilebilecek.