Otomobil Fiyatları Nereye Gidiyor?

SmartIQ’nun online verilerden hareketle oluşturduğu Şubat raporuna göre ortalama bir araç Türkiye’de 45 günde satılıyor. En hızlı araç satılan illerde İzmir birinci sırada yer alırken en çok araç İstanbul merkezli olarak satışa sunuluyor. Şubat ayında da satışa en çok konulan renk Beyaz olarak zirvedeki yerini koruyor. Araç alım satımında en kritik konulardan biri olan hasarsızlık konusunda ise Fiat markası % 93 ile en az hasarla satışa konulan markalar listesinde zirvede yer alıyor.

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