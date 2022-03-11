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Otomobil Fiyatları Nereye Gidiyor?
Şubat ayı Türkiye Otomotiv Pazar raporunda bunun gibi birçok soruyu tek bir infografik altında topladık. Türkiye Otomotiv pazarında Şubat ayı bir önceki aya göre daha hareketli bir arz yaşadı. Online platformlarda satışa sunulan araç sayısı bir önceki Ocak ayına göre % 26 oranında artış gösterdi.
Otovitrin 11.03.2022, 15:07
SmartIQ’nun online verilerden hareketle oluşturduğu Şubat raporuna göre ortalama bir araç Türkiye’de 45 günde satılıyor. En hızlı araç satılan illerde İzmir birinci sırada yer alırken en çok araç İstanbul merkezli olarak satışa sunuluyor. Şubat ayında da satışa en çok konulan renk Beyaz olarak zirvedeki yerini koruyor. Araç alım satımında en kritik konulardan biri olan hasarsızlık konusunda ise Fiat markası % 93 ile en az hasarla satışa konulan markalar listesinde zirvede yer alıyor.