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Otomobil alacaklara müjde!

İkinci el otomotiv pazarının durgun seyrettiği son günlerde sıfır araba alma imkanlarında olumlu değişimler gerçekleşecek ve 0 faizle sıfır kilometre otomobil almak mümkün hale gelecek

Otovitrin 14.12.2020, 10:41
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Otomobil alacaklara müjde!

İkinci el otomobil pazarındaki durgunluk bu kez yıl sonu fırsatı olarak sıfır otomobil pazarına olumlu yansıyacak. Uzun süredir fiyat artıran otomotiv markalarının yıl sonu gerekçesiyle hem sıfır araç fiyatlarında indirime gitmesi hem de faizsiz 120 bin araç satması öngörülüyor. Buna göre araba almak isteyen vatandaşlar için Aralık ayı fırsat ayı olarak öne çıkacak ve önümüzdeki günlerde sıfır faiz kampanyası ile binlerce otomobil satışı gerçekleşecek.

CİDDİ HAREKETLİLİK YAŞANACAK
Eylül ve ekimdeki rekorların ardından kasımda beklentilerin altında bir satışın gerçekleştiği otomotiv pazarında, aralık ayına büyük umutlarla girildi. Sakin geçen ilk 10 günün ardından pazarda ayın ikinci yarısından itibaren ciddi hareket bekleniyor. Özellikle Türkiye'de fabrikası olan ve yerli üretim yapan birçok global markanın sıfır faiz kampanyasında öncü olacağı belirtilirken kullanıcıların sıfır araç listelerini gün gün takip etmeleri tavsiye edildi.

SIFIR FAİZ KAMPANYALARI BAŞLIYOR
Sabah'tan Ufuk Sandık'ın haberine göre sıfır faizli kampanyaların etkisiyle aralık sonunda pazarın 110-120 bin adet seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu rakam Aralık rekoru olmasa da tüm dünyayı ve tüm sektörleri etkileyen koronavirüs pandemi süreci içerisinde diğer aylara kıyasla kayda değer bir hareketliliğe işaret ediyor.

2020 YILI 788 BİN ARAÇ SATIŞI İLE TAMAMLANACAK
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, yılın ilk 11 ayında 668 bin adet binek otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Aralıkta 120 bin araç satılırsa, 2020 sonunda pazar yaklaşık 788 bin adetle 800 bin adetin altında kalacak. Otomotiv pazarının 800 bin adeti yakalaması için en az 132 bin adet araç satılması lazım.

CİDDİ STOK VAR
Bu arada aralık Türkiye otomotiv pazarında en yüksek satışların gerçekleştiği bir ay olarak dikkat çekiyor. 10 yıllık aralık ayı ortalama satışları 127 bin adet seviyesinde. En yüksek aralık satışı ise 156 bin 173 adetle 2015'de gerçekleşti.

ARAÇ TEDARİĞİ ARALIK AYINA SARKMIŞTI
Pandemi sonrasında talepte ciddi bir artışla karşılaşan firmalar siparişlerini buna göre planladı. Ancak üretim veya ithalattaki gecikmeler nedeniyle birçok firmanın araç tedariki kasım ve aralık aylarına sarktı. Bu nedenle yılın son ayına ciddi stokla giren markalar, kampanya silahını çekti. Otomobil satın almayı düşünenler için cazip fırsatlar sunulan kampanyalarda sıfır faiz gibi avantajlar bulunuyor.

"ŞİMDİ AL BAHARDA ÖDE" KAMPANYASI DA NEFES ALDIRACAK
Aralık ayına özel düzenlenen kampanyalarda 'şimdi al, baharda öde' seçenekleri de var. Tüketiciler bu sayede ilk taksit ödemesini üç ay sonra yapabiliyor.

KISITLAMAYA ONLİNE ÇÖZÜM
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, otomobil satın almayı düşünenler için aralık ayının son fırsat olduğunu söyledi. Döviz kurundaki yukarı yönlü hareketin gelecek yıl fiyatlara yansıyacağını öne süren Şahsuvaroğlu, şöyle devam etti:

"Piyasalarda özellikle ilk 10 gün oldukça sakindi. Bu durum bilinen aralık ayı gerçeği ile örtüşüyor. Çünkü aralık ayının ikinci yarısında sektörde ciddi hareket başlıyor. Bütün sıfır faizli kampanyalar devreye girmiş oluyor. Sakinliğin bir diğer nedeni ise sokağa çıkma yasaklarının hafta sonunu iş yapılamaz hale getirmesi. Ama sektör artık bu işi de dijitalle çözebiliyor."

SIFIR FAİZ KAMPANYASI BEKLENEN YERLİ ÜRETİM YAPAN MARKALAR
Türkiye'de üretim yapan markalar Honda, Toyota, Renault, Ford gibi markalar. Bu markaların özellikle ticari, B ve C segmentte çok sayıda otomobili Türkiye'de ürettiği ve bu araçları pandemiye rağmen son kullanıcıya ulaştırabildiği biliniyor. Sıfır faiz kampanyası ve şimdi al baharda öde kampanyaları ile Türkiye'de üretim yapan markaların özellikle ciddi bir otomobil satışı ile yılı kapatması bekleniyor.

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