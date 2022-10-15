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Otomerkezi.net Yeşil Sahanın Yıldızlarını Ağırladı!
İkinci el araç sektörünün kurumsal temsilcilerinden Otomerkezi.net, geçtiğimiz günlerde Türk futboluna damga vuran ünlü futbolcuları Maltepe Genel Merkezi'nde ağırladı. Yellow Fest etkinliği kapsamında konuk olan Yattara, Ahmet Dursun, Ali Eren, Deniz Ateş Bitnel, Engin Baytar, Tarık Daşgün gibi ülkemiz futbol arenasına iz bırakan ünlü isimlerin yanı sıra Ferit Aktuğ da boy gösterdi. Tekrar yeşil sahalara inen futbolcular ve Otomerkezi.net müşterilerinin katıldığı penaltı atışları, renkli anlara sahne oldu.
Otovitrin 15.10.2022, 12:01
Ülkemiz ikinci el araç sektörünün yüzde yüz yerli şirketi Otomerkezi.net, ilk Yellow Fest etkinliğini İstanbul Maltepe'deki Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Otomerkezi.net'ten otomobil satın alan yüzlerce otomobilseverin katıldığı etkinlikte Ahmet Dursun, Ali Eren, Deniz Ateş Bitnel, Engin Baytar, Tarık Daşgün, Yattara gibi Türk futbol camiasının ünlü isimleri katılım gösterdi. Etkinliğin "Penaltı Challenge" bölümünde, futbolcularla Otomerkezi.net müşterileri penaltı atışları gerçekleştirerek keyifli dakikalar geçirdi. Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, katılımlarından dolayı ünlü isimlere teşekkürlerini aktardı.