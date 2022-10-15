Otomerkezi.net Yeşil Sahanın Yıldızlarını Ağırladı!

Ülkemiz ikinci el araç sektörünün yüzde yüz yerli şirketi Otomerkezi.net, ilk Yellow Fest etkinliğini İstanbul Maltepe'deki Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Otomerkezi.net'ten otomobil satın alan yüzlerce otomobilseverin katıldığı etkinlikte Ahmet Dursun, Ali Eren, Deniz Ateş Bitnel, Engin Baytar, Tarık Daşgün, Yattara gibi Türk futbol camiasının ünlü isimleri katılım gösterdi. Etkinliğin "Penaltı Challenge" bölümünde, futbolcularla Otomerkezi.net müşterileri penaltı atışları gerçekleştirerek keyifli dakikalar geçirdi. Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, katılımlarından dolayı ünlü isimlere teşekkürlerini aktardı.