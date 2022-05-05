Yüzde yüz yerli sermayeli ikinci elin dijital markası Otomerkezi.net'te üst düzey atama gerçekleştirildi. Otomotiv sektöründe 20 yıllık deneyime sahip olan ve ALD Automotive ile Escar Turizm’de 2. El Satış ve Operasyonlar Müdürü olarak görevlerde bulunan Mehmet Ertan, Otomerkezi.net'in Genel Müdür Yardımcısı oldu. Geçmişte Escar Turizm’de www.varmiarttiran.com online araç ihalesi platformunun kuruluşu ve hayata geçirilmesinde aktif rol oynayan Mehmet Ertan, otomotiv sektöründeki deneyimleriyle Otomerkezi.net çatısı altında çalışma hayatına devam edecek.