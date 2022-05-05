Son Dakika
Otomerkezi.net'te Üst Düzey Atama!
Otomotiv sektöründe birçok önemli pozisyonda görev alan Mehmet Ertan, Otomerkezi.net ailesine dahil oldu. 30 farklı lokasyonda hizmet veren kurumsal ikinci el otomobil pazarının önemli oyuncularından Otomerkezi.net'e Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Ertan, geçmişte ALD Automotive ve Escar Turizm’de 2. El Satış ve Operasyonlar Müdürü olarak aktif rol oynamıştı.
Otovitrin 05.05.2022, 09:19
Yüzde yüz yerli sermayeli ikinci elin dijital markası Otomerkezi.net'te üst düzey atama gerçekleştirildi. Otomotiv sektöründe 20 yıllık deneyime sahip olan ve ALD Automotive ile Escar Turizm’de 2. El Satış ve Operasyonlar Müdürü olarak görevlerde bulunan Mehmet Ertan, Otomerkezi.net'in Genel Müdür Yardımcısı oldu. Geçmişte Escar Turizm’de www.varmiarttiran.com online araç ihalesi platformunun kuruluşu ve hayata geçirilmesinde aktif rol oynayan Mehmet Ertan, otomotiv sektöründeki deneyimleriyle Otomerkezi.net çatısı altında çalışma hayatına devam edecek.