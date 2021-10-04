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Otomerkezi.net'te Bir Üst Düzey Atama Daha!

İkinci elin en hızlı büyüyen dijital markası Otomerkezi.net çatısına tecrübeli isimler katılmaya devam ediyor. Doğuş Otomotiv'de Bayi Yönetimi ve Denetimi bölümünün kurucu yöneticisi olarak 25 yıl boyunca görev alan Vedat Güler, 30 farklı lokasyonda hizmet veren Otomerkezi.net'e Stratejik Operasyonlar Direktörü olarak destek verecek.

Otovitrin 04.10.2021, 09:42
Otomerkezi.net'te Bir Üst Düzey Atama Daha!

Otomerkezi.net'te üst düzey atamalar tüm hızıyla devam ediyor. Hyundai markasıyla sektöre ilk adımını atan, TÜV kapsamında BER ve Bayi Kalite Denetleme süreçlerini yöneten, dijital showroom projelerine öncülük eden ve Volkswagen AG tarafından Golden Pin ödülüne layık görülen Vedat Güler, Otomerkezi.net ailesine Stratejik Operasyonlar Direktörü olarak destek verecek. 1994 yılından itibaren Doğuş Otomotiv'in kuruluşuyla birlikte Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Scania, DOD markaları ile 25 yıl boyunca görev alan Güler; geçmişte 14 markadan ve 587 noktadan sorumlu Bayi Yönetimi ve Denetimi bölümünün kurucu yöneticisi olarak otomotiv sektörüne yeni bir soluk getirmişti.

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