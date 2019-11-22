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Otokoç’tan kasım ayına özel ticari araç kampanyası

Otokoç’tan kasım ayına özel ticari araç kampanyası

22 Kasım 2019 Cuma 14:47
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Otokoç’tan kasım ayına özel ticari araç kampanyası

Türkiye’nin lider otomotiv perakende şirketi Otokoç kasım ayında müşterilerine Ford ticari araç modelleri Ford Tourneo Custom ve Courier için avantajlı kampanyalar sunuyor.

Otokoç düzenlediği kampanya kapsamında Ford Tourneo Custom ve Courier model araçlar için 83 Bin TL’ye kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz oranı ile satın alma fırsatı sağlıyor.

Otokoç, kasım sonuna kadar devam edecek kampanyasından faydalanmak isteyen müşterilerine uygun ödeme koşullu Ford marka ticari araç almanın keyfini yaşatıyor.

*Kampanyada belirtilen koşullar Ford Finans ve Koç Finans oranlarıdır.

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