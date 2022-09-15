Otokar’dan Çekya'ya 90 adet otobüs ihracatı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kendi tasarımı ve üretimi otobüslerle ihracat pazarlarında büyümeye devam ediyor. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın 50’yi aşkın ülkesinde milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan Otokar, son olarak Çekya’nın Usti bölgesi taşımacılık şirketi olan Dopravní Společnost Ústeckého Kraje’den 90 adet Doruk otobüsü siparişi aldı. Yurt dışında Vectio ismiyle sunulan otobüsler, Çekya’nın yedinci en kalabalık şehri olan Usti’nin toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretilecek. Yaklaşık 14 milyon Euro tutarında olan sözleşme dahilinde araçların teslimatlarının 2023 yılı ilk yarısında başlayarak 12 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

DORUK

Otokar'ın kullanıcı beklentileri doğrultusunda ürettiği orta boy otobüsü Doruk, iç ve dış modern görüntüsü, güçlü motoru, üstün yol tutuşu, yüksek manevra kabiliyeti ve performansının yanı sıra düşük işletme giderleriyle de ön plana çıkıyor. Büyük ve geniş camları, ferah iç hacmi ile yolculara rahat ve keyifli bir yolculuk yaşatıyor. Avrupa güvenlik normlarına uygun sistemlerin kullanıldığı otobüs, maksimum güvenlik sunuyor. Ayrıca, alçak tabanı ve engelli rampası sayesinde tekerlekli sandalyeli, bebek arabalı ve yaşlı yolcuların rahatlıkla araca binmesine ve inmesine imkan sağlıyor.