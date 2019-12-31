Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
114720
ALTIN
291.233
DOLAR
5.9451
STERLİN
7.8438
EURO
6.6731

Otokar yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi

Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, teslimatta hız kesmiyor. Modern toplu taşıma araçları ile Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da büyük beğeni toplayan Otokar, yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi. Dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında yerini sağlamlaştıran İzmir’in caddelerinde 15 adet Otokar Kent otobüsü daha hizmet vermeye başladı.

Otokar yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi

Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, teslimatta hız kesmiyor. Modern toplu taşıma araçları ile Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da büyük beğeni toplayan Otokar, yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi. Dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında yerini sağlamlaştıran İzmir’in caddelerinde 15 adet Otokar Kent otobüsü daha hizmet vermeye başladı.

31 Aralık 2019 Salı 14:16
1237 Okunma
Otokar yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin toplu taşıma filolarını yenilikçi ve çevre dostu araçlarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Ülkemizin yanı sıra İspanya'dan Almanya'ya, Fransa’dan Belçika ve İtalya’ya kadar dünyanın 50’den fazla ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan Otokar, 2019 yılının son teslimatını ESHOT'a yaptı. Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 15 adet KENT otobüsünün teslimat töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katılımıyla gerçekleşti.

Törende yapılan konuşmaların ardından Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e bir otobüs maketi hediye etti.

Otokar'ın toplu taşımada yenilikçi anlayışını yansıtan 12 metrelik KENT otobüslerinin modern tasarımının yanı sıra üstün teknik özellikleriyle de dikkat çektiğini ve Avrupa'nın en çok tercih edilen şehir içi araçları arasında yer aldığını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç ise şöyle konuştu; "İzmir, aynı anda ve farklı alanlarda yürütülen çalışmalarla sadece ülkemizde değil, yurtdışında da örnek olmaya, dünyanın en yaşanılabilir şehirleri arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. İzmir, ulaşım planlamasını da en etkin şekilde yapıyor. Filosunda küçük otobüsten körüklü otobüse kadar kadar farklı uzunluktaki otobüsleri farklı hatlarda kullanarak verimli bir ulaşım sağlıyor; dünya çapında örnek bir taşımacılığa imza atıyor. Bu örnek şehrin yeni otobüs alımında tekrar Otokar’ı tercih etmesi ise bizi onurlandırdı. 2009 yılından bu yana İzmir caddelerinde başarıyla hizmet veren Otokar otobüslerinin sayısı, bugünkü teslimatımızla birlikte 350’ye ulaştı” dedi.

İzmir caddelerindeki Otokar otobüsü sayısı 350’ye ulaştı.

Otokar'ın yenilikçi otobüsü 12 metrelik KENT, engelli yolcu taşımacılığına uygun yapısı, konforu ve ferah iç tasarımı ile İzmirlilere rahat bir yolculuk imkânı sunarken, düşük işletme giderleri ve düşük yakıt tüketimi ile beklentileri fazlasıyla karşılayacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toyota'dan yerli otomobile tebrik
Toyota'dan yerli otomobile tebrik
“Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olması, en doğru karar”
“Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olması, en doğru karar”
SEAT’ın SUV’lara giden yolu
SEAT’ın SUV’lara giden yolu

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim