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OTOKAR, ''Yeni Atlas'' ile ticaretin konforunu yükseltiyor

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ticaretin güçlü kahramanı Atlas kamyonunu yeniledi. Atlas'ın müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak tasarımından özelliklerine kadar tamamen yenilendiğini belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül; "Her hizmete uyarlanabilir esnek yapısıyla 7 yıl gibi kısa sürede farklı iş kollarındaki işletmelerin ilk tercihi olan Atlas, üstün standartlarına eklenen yeni özellikleriyle konfor ve güvenliği üst seviyeye taşıyor" dedi.

OTOKAR, ''Yeni Atlas'' ile ticaretin konforunu yükseltiyor

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ticaretin güçlü kahramanı Atlas kamyonunu yeniledi. Atlas'ın müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak tasarımından özelliklerine kadar tamamen yenilendiğini belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül; "Her hizmete uyarlanabilir esnek yapısıyla 7 yıl gibi kısa sürede farklı iş kollarındaki işletmelerin ilk tercihi olan Atlas, üstün standartlarına eklenen yeni özellikleriyle konfor ve güvenliği üst seviyeye taşıyor" dedi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 13:48
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OTOKAR, ''Yeni Atlas'' ile ticaretin konforunu yükseltiyor

Türkiye'nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar, ticaretin güçlü kahramanı Atlas'ı yeniledi. Satışa sunulduğu 2013 yılından günümüze güçlü özellikleriyle frigorifik araçtan çöp kamyonuna, hidrolik platformdan itfaiye aracına, damperli kamyondan nakliye aracına kadar farklı alanlarda kullanılan Atlas, yenilenen tasarımı, üst düzey konforu ve güvenlik standartlarıyla fark yaratacak.

“KONFORU VE GÜVENLİK STANDARTLARIYLA FARK YARATACAK”

Otokar Atlas’ın 8,5 ton azami yük ağırlığı, uygun yatırım maliyeti, ekonomik yakıt tüketimi, düşük yedek parça ve bakım giderleri ile hafif kamyon segmentini hareketlendirdiğini belirten Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül, "Ticari araçlardaki 50 yılı aşkın deneyimimizi 7 yıl önce Atlas ile hafif kamyon segmentine taşıdık. İki farklı uzunluktaki şasisi ile farklı iş kollarındaki işletmelerin ve kamu kuruluşlarının büyük beğenisini kazanan Otokar Atlas'ı müşteri ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda tasarımından özelliklerine kadar tamamen yeniledik. Güçlü, uzun ömürlü ve ekonomik motorunun yanı sıra tam havalı fren sistemi, sağlam şasisi, yüksek istiap haddi ile ön plana çıkan Atlas, yenilenen versiyonunda üstün konforu ve yükseltilen güvenlik standartlarıyla ticaretin güçlü kahramanı olmaya devam edecek” dedi.

HER DAİM KAZANÇ VADEDİYOR

En zorlu yol şartlarında en ağır yükleri kolayca taşımak üzere geliştirilen Atlas, yeniden tasarlanan güçlü ve keskin çizgilere sahip kupasıyla ön plana çıkıyor. Yeni ön panjur tasarımı ve farları ile daha göz alıcı bir çizgiye kavuşan Atlas'ın üstün standartlarına eklenen yeni özellikleri; sürüş performansı, konfor ve güvenliği en üst seviyeye taşıyor.

Yüksek taşıma kapasitesine sahip olan 8,5 tonluk yeni Atlas, yakıt ekonomisiyle de fark yaratıyor. Düşük yakıt tüketimi, düşük bakım giderleri ve uygun yedek parça maliyeti ile kullanıcısının ekonomisine her daim katkı sağlayan Otokar Atlas’a eklenen EP (Ekonomi-Performans) tuşu ile her türlü yol koşuluna ve yüke uygun sürüş modu artık tek tuşla yönetilebiliyor.

Otokar, Yeni Atlas’ta konforu ve güvenliği artıran pek çok detayı da kullanıcılarıyla buluşturuyor. Sahip olduğu teknolojilerle yeni bir sürüş deneyimi vadeden Atlas, 3,2 inç büyüklüğündeki dijital göstergesi aracılığıyla araç ile ilgili ayar, seyir ve uyarı bilgilerini kullanıcısına anlık olarak verebiliyor. Normal ve spor olmak üzere iki farklı görünüm seçeneğine sahip dijital ön göstergesi, kullanıcı tercihine göre değiştirilebiliyor. Yeni Atlas’a eklenen bluetooth özelliği sayesinde kullanıcılar elini direksiyondan ayırmadan görüşmeleri güvenle yapabiliyor.

KONFOR STANDARTLARINI YENİDEN BELİRLİYOR

Teknolojinin ön planda olduğu Yeni Otokar Atlas, sürücü ön paneli, şık ve modern tasarımı, uyumlu renkleriyle dikkat çekerken, erişimi kolay ergonomik kontrol düğmeleri ile kullanıcısının konforunu artırıyor. Kabin içi yüksekliği artırılmış Yeni Otokar Atlas, geniş iç hacmi ve büyük camları ile ferah bir ortam yaratıyor.Yüksekliği ayarlanabilen kafalıklara sahip şık ve ergonomik koltuklar, sürüş tercihine göre ayarlanabilir sürücü koltuğu, uzun süreli kullanımlarda dahi ergonomi ve konforu bir arada vadediyor. Direksiyondan kumandalı araç bilgisayarı ile kullanıcısının işini kolaylaştıran Atlas, ısıtmalı ve elektrikli kumandalı dış aynalarıyla daha güvenli ve konforlu bir sürüş imkânı sağlıyor. Aydınlatma sistemi de tamamen yenilenen araç, karanlıkta otomatik yanan far sistemi ve sinyalle devreye giren yardımcı aydınlatmasıyla her koşulda güvenle seyahat sunuyor.

HER YOL KOŞULUNDA ÜST DÜZEY GÜVENLİK VADEDİYOR

Sensörlü kabin kilidi, gelişmiş aydınlatma sistemi, güçlendirilmiş yan kapılar ve park sensörü gibi özelliklerle hafif kamyon segmentine yeni bir soluk getirecek Otokar Atlas, kullanıcısına geniş ön iz genişliği ile daha yüksek yol tutuşu ve daha güvenli sürüş imkânı sağlıyor. Hırsızlığa karşı motor ve elektrik sistemini kilitleyen Immobilizer’lı uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemine sahip Yeni Atlas’ta tam havalı fren sistemi, EBS, egzoz freni, LDWS, AEBS, ESC ve ACC özellikleri de yer alıyor. Yeni Otokar Atlas’ın kısa ve uzun şasi olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor.

Son Güncelleme: 15.02.2020 13:54
Anahtar Kelimeler:
Otokar
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