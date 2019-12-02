Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
108004
ALTIN
270.391
DOLAR
5.7371
STERLİN
7.4329
EURO
6.3540

Otokar, savunma sanayindeki kabiliyetlerini Latin Amerika'da tanıtacak

Türkiye'nin tek milli askeri araç üreticisi Otokar, Kolombiya'nın Bogota kentinde düzenlenecek Expodefensa 2019 fuarına katılıyor. Bölgede savunma sanayinin önemli buluşmaları arasında yer alan ve 2-4 Aralık tarihleri arasında düzenlenen fuarda Otokar, dünyaca ünlü askeri araçlarını ve kara sistemlerindeki kabiliyetlerini tanıtıp teknoloji transferi dahil farklı iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.

Otokar, savunma sanayindeki kabiliyetlerini Latin Amerika'da tanıtacak

Türkiye'nin tek milli askeri araç üreticisi Otokar, Kolombiya'nın Bogota kentinde düzenlenecek Expodefensa 2019 fuarına katılıyor. Bölgede savunma sanayinin önemli buluşmaları arasında yer alan ve 2-4 Aralık tarihleri arasında düzenlenen fuarda Otokar, dünyaca ünlü askeri araçlarını ve kara sistemlerindeki kabiliyetlerini tanıtıp teknoloji transferi dahil farklı iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.

02 Aralık 2019 Pazartesi 16:01
1242 Okunma
Otokar, savunma sanayindeki kabiliyetlerini Latin Amerika'da tanıtacak

Türk savunma sanayini yurtdışında başarıyla temsil eden Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Kolombiya'nın Bogota şehrinde düzenlenecek Expodefensa 2019'a katılıyor. 2009 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen ve bölgenin en önemli savunma sanayi fuarı arasında yer alan fuarda Otokar, kendi tasarımı ve üretimi olan dünyaca ünlü zırhlı araçlarıyla birlikte paletli zırhlı araçlarını ve kule sistemlerini tanıtacak.

“FARKLI İŞBİRLİĞİ FIRSATLARINI DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Otokar'ın hem günümüz hem de gelecek tehditlerine yönelik geliştirdiği ve ürettiği geniş ürün gamı ile dünya savunma sanayiindeki konumunu her geçen gün kuvvetlendirdiğini belirten Genel Müdür Serdar Görgüç; "Savunma sanayiinde kara sistemleri alanındaki kullanıcımızın farklı ihtiyaç ve beklentilerini analiz ediyor, mühendislik kabiliyetlerimiz ve üstün Ar-Ge imkanlarımız ile bu ihtiyaçları yanıtlayabilecek çözümleri hızlı şekilde geliştiriyoruz. Hali hazırda bu bölgede hizmet veren askeri araçlarımızla Latin Amerika pazarının ihtiyaç ve beklentilerine cevap verme konusunda önemli bir yol kat ettik. Expodefensa süresince savunma sanayii alanındaki dünyaca ünlü geniş ürün yelpazemizi tanıtmanın yanı sıra teknoloji transferi de dahil farklı iş birliği fırsatlarını değerlendireceğiz. Bu sayede ülkemizin ihracatına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Mühendislik ve tasarım kabiliyeti ile askeri araçlardaki 30 yılı aşkın tecrübesiyle uluslararası savunma sanayiindeki konumunu her geçen gün güçlendiren Otokar, fikri mülkiyet hakları kendine ait olan araçlarını 5 kıtada 35'ten fazla ülkeye ihraç ediyor. NATO ve Birleşmiş Milletler’in tedarikçisi konumunda olan Otokar'ın 32 bini aşkın aracı, farklı coğrafyalarda, zorlu iklim koşullarında ve riskli bölgelerde aktif olarak hizmet veriyor.

Anahtar Kelimeler:
Otokar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Michelin ve Faurecia’dan enerji verimliliğinde yeni bir oluşum: Symbio
Michelin ve Faurecia’dan enerji verimliliğinde yeni bir oluşum: Symbio
Mercedes-Benz Türk'ten spastik çocuklar yararına masa tenisi turnuvası
Mercedes-Benz Türk'ten spastik çocuklar yararına masa tenisi turnuvası
Beklenen Yeni Transporter yepyeni görünümüyle Türkiye’de
Beklenen Yeni Transporter yepyeni görünümüyle Türkiye’de
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim