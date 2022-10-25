Otokar, SAHA Expo'ya 4 aracıyla katıldı

Koç Topluluğu şirketlerinden Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA Expo’ya katıldı. Kara sistemlerindeki 35 yıllık tecrübesiye sahip Otokar’ın askeri araçları Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin yanı sıra, dünyada NATO ülkeleri dahil 35'ten fazla dost ve müttefik ülkelerdeki 55'i aşkın farklı kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Bu yıl 25-28 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek olan fuarda Otokar, dünyaca ünlü araçları TULPAR, ARMA 8x8, COBRA II ve AKREP II'yi sergileyecek. Ziyaretçiler 30 mm Mızrak kule ile sergilenen TULPAR ve ARMA 8x8'i, duyurulduğu ilk günden itibaren sektörde büyük ilgi gören AKREP II'nin 90 mm kule ile sergilenen dizel modelini, COBRA II'nin ise zırhlı ambulansını yakından inceleme fırsatı bulacak.

Yurt dışında 35’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını hatırlatan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, yurt içindeki ihtiyaçları takip ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı kapsamında Yeni Nesil Zırhlı Araçlar projesiyle yakından ilgileniyoruz. Son dönemde farklı kullanıcıların envaterlerinde gösterdiği başarılı performansıyla ihracat pazarlarında ilgi odağı haline gelen ARMA 8x8 zırhlı muharebe aracımızı bu projenin isterleri doğrultusunda özel olarak geliştirdik. Bu araç, standart ARMA 8x8’e kıyasla daha güçlü bir yardımcı güç ünitesi (APU), farklı bir koruma sistemi gibi şartnameye uygun özelliklere sahip bir araç haline geldi. Kuleyle birlikte muharebe yüklü ağırlığı 30 tonun üzerinde olan yeni nesil Arma 8x8’de ordumuzun kullanımı için ideal bir güç paketi de kullandık. Kısaca şartnamedeki isterleri tamamıyla karşılayan bir araç oldu. Ürünlerimiz, mühendislik kabiliyetimiz, üretim imkanlarımız ve deneyimimizle her zaman ülkemiz için göreve hazırız.”

YENİ NESİL ÇOK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ: ARMA 8X8

SAHA Expo'da Otokar'ın yeni nesil ARMA 8x8 modeli sergilenecek. Hareket ve beka kabiliyetiyle farklı coğrafyalarda kendini kanıtlamış olan ARMA çok tekerlekli araç ailesi, modüler yapısı ile farklı amaçlar için ideal bir platform olarak geniş bir görev sahasında hizmet veriyor. Modern orduların beka kabiliyeti, koruma seviyesi ve hareket kabiliyeti isterlerine günümüz muharebe koşullarına uygun bir çözüm sunuyor. Yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacim sunan ARMA ailesi düşük silueti ile de dikkat çekiyor. Amfibi kiti sayesinde hiçbir ön hazırlık yapmadan suda yüzebiliyor ve denizde saatte 8 km hız yapabiliyor. Yüksek seviyede balistik ve mayın koruması sağlayan zırhlı monokok gövde yapısı; farklı niteliklerde görev ekipmanı veya silah sisteminin entegrasyonuna izin veren modüler bir platform oluşu ile ARMA 7,62 mm’den 105 mm’ye kadar farklı silah sistemleri ile kullanılabiliyor.

TULPAR: SAVAŞÇILARIN KORUYUCUSU

İsmini Manas Destanı’ndaki savaşçıları koruyan efsanevi kanatlı attan alan hareket kabiliyeti, yüksek ateş gücü ve beka özellikleri ile dikkat çekiyor. Gelecekte ortaya çıkabilecek gereksinimlere cevap verebilecek şekilde 28000 kg ile 45000 kg arasında genişleme potansiyeline sahip çok amaçlı paletli araç olarak tasarlanan TULPAR modüler tasarım yaklaşımı, farklı konfigürasyonlar için ortak gövde yapısı ve ortak alt sistemler kullanılabilmesini sağlıyor. TULPAR’ın farklı araç konfigürasyonlarının ortak alt sistemler ile görev yapabilmesi kullanım esnekliğini artırıyor.

En sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında test edilen TULPAR, tehditlere göre yapılandırılabilen ve ölçeklendirilebilen modüler zırh teknolojisi ve zırh yapısı ile sınıfının en üstün balistik ve mayın korumasına haiz. 105 mm’ye kadar yüksek ateş ve tahrip gücü gerektiren görevlerde etkin çözüm sunarken üstün hareket kabiliyeti sayesinde Ana Muharebe Tanklarının ağırlıkları nedeniyle görev yapamadığı arazi koşullarında, dar sokaklar ve hafif köprülerin yer aldığı meskûn mahallerden ağaçlık arazilere kadar her türlü muharebe ortamında görev yapabiliyor. 4 gün sürecek SAHA Expo'daki Otokar standında ziyaretçiler, 30 mm Mızrak kule sistemi ile sergilenen TULPAR'ı yakından inceleme fırsatı bulacak.

AKREP II MODERN ORDULARIN TÜM İHTİYAÇLARINA YANIT VERİYOR

Otokar'ın 1995 yılında geliştirdiği, yurt içinde ve ihracat pazarlarında kendini kanıtlayan AKREP zırhlı araç ailesini baz alarak tasarla AKREP II, zırhlı keşif, gözetleme ve silah platformu olarak kullanılıyor. İlk olarak elektrikli, ardından IDEF 2021’de dizel versiyonu tanıtılan araç, alternatif güç kaynaklarının kullanılmasına imkan veriyor. AKREP II düşük siluet, yüksek mayın koruma ve etkili atış gücünü aynı platformda sunuluyor. AKREP II’nin dört çeker sistemi ve opsiyonel olarak sunulan direksiyonlanabilir arka aksı araca eşsiz bir manevra yeteneği sunuyor. AKREP II'nin hareket kabiliyeti direksiyonlanabilir arka aksının sağladığı yengeç hareketi ile en üst seviyeye çıkarılıyor. AKREP II’de yönlendirme, ivmelenme ve frenleme gibi sistemlerin ana mekanik bileşenleri elektriksel olarak kontrol ediliyor (drive-by-wire). Bu özellik aracın uzaktan kontrol edilmesini, sürüş destek sistemlerinin adaptasyonunu ve otonom sürüşü mümkün kılıyor. Birçok farklı görev profiline uyarlanabilir olarak geliştirilen AKREP II gözetleme, zırhlı keşif, hava savunma ve ileri gözetleme gibi görevler ile ateş destek aracı, hava savunma aracı, tanksavar aracı gibi farklı görevlerde de yer alabiliyor.

COBRA II AMBULANS SAHADA

Farklı görevlere uygun modüler bir platform olan COBRA II’nin zırhlı acil müdahale ambulansı da SAHA Expo'da incelenebilecek. COBRA II Ambulans, mayın ve balistik koruması altında üst seviyede arazi kabiliyeti sunarken standart bir acil durum ambulansı ile yapılabilecek tüm müdahaleleri yapabiliyor. COBRA II Ambulans’ın hafifliği ile balçık, çamur gibi farklı zeminlerde bile yüksek performans göstererek, muharebe sahasının içlerine kadar girip tehlikeli bölgede yaralı kurtarma ve acil müdahale görevlerini yerine getirilebilmesi sağlandı. Ambulans olarak hizmet verebilmesi için standart COBRA II’nin yükseklik ve genişliği ambulans görevine uygun olarak artırıldı ve geniş iç hacim sağlandı. Arka kapı, ambulans kullanımı için özel olarak rampa kapı şeklinde tasarlandı. Aracın ambulans bölümü ile ilgili pek çok fonksiyon medikal personel tarafından arka kısımdan kontrol edilebilirken; istenildiği durumda ön ve arka bölme birbirinden ayrılabiliyor. COBRA II Ambulans sürücü, komutan, medikal personel haricinde ”2 oturan ve 1 yatan” veya ”2 yatan” hasta alabilecek şekilde iki farklı konfigürasyona sahip.