banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı

Otokar, Gürcistan’a 117 adet Sultan LF otobüsünü Allison tam otomatik şanzıman donanımıyla teslim ediyor

Türkiye dahil 50’den fazla ülkede modern toplu ulaşıma katkı sağlayan Otokar, 2020 yılı başında Gürcistan ile yılın en büyük ihracat anlaşmalarından birini gerçekleştirmişti. Sözleşme doğrultusunda teslimat süreci devam eden 117 adet alçak tabanlı küçük otobüs modeli Otokar Sultan LF otobüs, dahili retarderlı Allison T3270R xFETM tam otomatik şanzıman donanımı ile toplu taşımaya katkı sağlayacak.

Otovitrin 20.01.2021, 11:45
2
Otokar, Gürcistan’a 117 adet Sultan LF otobüsünü Allison tam otomatik şanzıman donanımıyla teslim ediyor

Allison tam otomatik şanzıman donanımlı Otokar Sultan LF, tasarımı, konforu, teknolojisi, düşük işletme giderleri ile başta uluslararası kullanıcılardan olmak üzere büyük talep görüyor. Allison T3270R xFETM şanzımanların sunduğu sürücü ve yolcu konforu, düşük işletim maliyeti ve daha az bakım onarım gerektiren avantajlarıyla ön plana çıkan Sultan LF otobüsler, Gürcistan’da beş farklı şehirde hizmet verecek. 

Allison Transmission Türkiye Satış Müdürü Berk Gönenç, teslimat ile ilgili yaptığı açıklamada; “Önden motorlu ve yüksek tabanlı otobüs modeli Otokar Sultan araçlarında Allison T2100 xFETM model tam otomatik şanzımanımız kullanılırken, tam alçak tabanlı şehir içi küçük otobüs modeli yeni Sultan LF’de Allison T3270R xFETM şanzıman donanımı bulunuyor. Otokar Sultan LF, şehir içi yolcu taşımacılığına yüksek standartlar sunuyor. Allison Transmission olarak bu standartlara değer katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye açıkladı.

Gürcistan’da kullanılacak olan 8.4 metre uzunluğundaki Sultan LF, 107 kW güç ve 632 Nm/Tork üretebilen Cummins Intercooler Turbo Diesel Euro 5 motora ve 6 ileri vitesli, dahili retarderlı Allison T3270R xFE tam otomatik şanzıman donanımına sahip. Bu araçlarda bulunan Allison 3000 serisi xFE şanzımanlar, FuelSense® 2.0 Max paketi ile birlikte en verimli vites oranlarını bir araya getiriyor. Allison’ın 5. Nesil elektronik kontrolleri ile donatılan FuelSense® 2.0 Max paketi, Duruş Esnasında Otomatik Boşa Atma ve Araç İvmelenme Kontrolü özelliklerine sahip. DynActive™ Vites Değişimi özelliği ise araç ve çevresel parametrelere göre en verimli vites geçiş noktasını seçmek için bir algoritma kullanıyor.

Sınıfının tek önden motorlu tam alçak tabanlı otobüsü olma özelliğini taşıyan Sultan LF, rampaları kolayca tırmanmasını sağlayan yüksek tork değeriyle dikkat çekiyor. Sarsıntısız şekilde motor torkunu çoğaltan Allison’ın tork konvertörü ise tekerleklere daha fazla güç aktararak araç performansına katkıda bulunuyor. Allison’ın patentli Kesintisiz Güç Teknolojisi™, sorunsuz ve sarsıntısız tam güç vites geçişleri ile üstün hızlanma ve ivmelenme sunuyor. 

Berk Gönenç konuyla ilgili olarak; “Allison tam otomatik şanzımanlar, manevra kabiliyetini ve ivmelenmeyi artırıyor. Şehir içinde dar yollara sahip, sık dur kalkın gerektiği güzergahların yanı sıra Gürcistan gibi dik yokuşların ve inişlerin bulunduğu coğrafi koşullarda da büyük avantaj sağlıyor” diyor. 

Allison xFE teknolojisi sayesinde vites geçişleri en verimli devir aralığında, sarsıntısız bir şekilde tamamlanarak yakıt verimliliği arttırılıyor. Araç durduğunda ise vitesi otomatik olarak boşa alarak yakıt ekonomisini iyileştiriliyor. xFE şanzımanlar ve FuelSense® Max paketi, gelişmiş vites geçişleri sayesinde ideal bir yakıt ekonomisi ve performans dengesini bir arada sunuyor. 

Öte yandan dahili hidrolik retarder sistemi, aracın fren sisteminde daha az aşınma ile yavaşlamasına yardımcı oluyor. Retarder sistemi, tam ihtiyaç duyulduğu anda aracı güvenle yavaşlatarak verimli frenleme sağladığından fren balatası ile disk ömrü uzatılırken, yolcu ve sürücülerin güvenliğini ve konforunu arttırıyor. 

Allison tam otomatik şanzımanlar, kuru tip baskı-balata kavrama sistemi yerine kullanılan hidrolik tork konvertör sistemi sayesinde toplu taşımacılığın en önemli gider kalemlerinden biri olan bakım maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Üstün vites geçiş performansı sayesinde, sürücü kaynaklı olası erken yıpranma, sarsıntılı vites geçişleri gibi durumların da önüne geçilmiş oluyor.  

Berk Gönenç, açıklamasında; “Allison tam otomatik şanzıman, tork konvertörü sayesinde baskı balata sistemi kullanılmadığı için bakım maliyetleri azalıyor. Debriyaj arızaları veya değişim gerekliliği ortadan kalktığı için daha az bakıma giren aracın aktif kullanım süresi artarak filonun daha verimli yönetilmesini sağlıyor. Öte yandan Allison şanzımanlarımızın uzun kullanım ömrü ve bakım kolaylığı sayesinde sadece periyodik yağ ve filtre değişimi yeterli oluyor. Tüm bunlar da aracın toplam sahip olma maliyetini iyileştirerek otobüs filolarına avantaj sağlıyor” şeklinde bilgi veriyor.

Öte yandan Allison T3270R xFE tam otomatik şanzımanların sarsıntısız vites geçişleri, sürücü ve yolcular için yüksek konfor sunuyor. Böylece özellikle belediye araçları için yoğun şehir içi trafiğinde sık dur-kalk gerektiren seyahatler yorucu olmaktan çıkıyor. İlçeler veya kasabalar arası uzun yolculuklarda ise dahili retarder sistemi sayesinde araç hakimiyeti artıyor, sürüş güvenliği iyileştirilerek yolcuların güvenle istedikleri noktaya varması sağlanıyor. Otomatik geçişler sayesinde sürücüler, vites değiştirmeye gerek kalmadan yola ve sürüşe konsantre oldukları için sürüş konforu ve güvenliği de artıyor. 

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12