Otokar, Gürcistan’a 117 adet Sultan LF otobüsünü Allison tam otomatik şanzıman donanımıyla teslim ediyor

Allison tam otomatik şanzıman donanımlı Otokar Sultan LF, tasarımı, konforu, teknolojisi, düşük işletme giderleri ile başta uluslararası kullanıcılardan olmak üzere büyük talep görüyor. Allison T3270R xFETM şanzımanların sunduğu sürücü ve yolcu konforu, düşük işletim maliyeti ve daha az bakım onarım gerektiren avantajlarıyla ön plana çıkan Sultan LF otobüsler, Gürcistan’da beş farklı şehirde hizmet verecek.

Allison Transmission Türkiye Satış Müdürü Berk Gönenç, teslimat ile ilgili yaptığı açıklamada; “Önden motorlu ve yüksek tabanlı otobüs modeli Otokar Sultan araçlarında Allison T2100 xFETM model tam otomatik şanzımanımız kullanılırken, tam alçak tabanlı şehir içi küçük otobüs modeli yeni Sultan LF’de Allison T3270R xFETM şanzıman donanımı bulunuyor. Otokar Sultan LF, şehir içi yolcu taşımacılığına yüksek standartlar sunuyor. Allison Transmission olarak bu standartlara değer katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye açıkladı.

Gürcistan’da kullanılacak olan 8.4 metre uzunluğundaki Sultan LF, 107 kW güç ve 632 Nm/Tork üretebilen Cummins Intercooler Turbo Diesel Euro 5 motora ve 6 ileri vitesli, dahili retarderlı Allison T3270R xFE tam otomatik şanzıman donanımına sahip. Bu araçlarda bulunan Allison 3000 serisi xFE şanzımanlar, FuelSense® 2.0 Max paketi ile birlikte en verimli vites oranlarını bir araya getiriyor. Allison’ın 5. Nesil elektronik kontrolleri ile donatılan FuelSense® 2.0 Max paketi, Duruş Esnasında Otomatik Boşa Atma ve Araç İvmelenme Kontrolü özelliklerine sahip. DynActive™ Vites Değişimi özelliği ise araç ve çevresel parametrelere göre en verimli vites geçiş noktasını seçmek için bir algoritma kullanıyor.

Sınıfının tek önden motorlu tam alçak tabanlı otobüsü olma özelliğini taşıyan Sultan LF, rampaları kolayca tırmanmasını sağlayan yüksek tork değeriyle dikkat çekiyor. Sarsıntısız şekilde motor torkunu çoğaltan Allison’ın tork konvertörü ise tekerleklere daha fazla güç aktararak araç performansına katkıda bulunuyor. Allison’ın patentli Kesintisiz Güç Teknolojisi™, sorunsuz ve sarsıntısız tam güç vites geçişleri ile üstün hızlanma ve ivmelenme sunuyor.

Berk Gönenç konuyla ilgili olarak; “Allison tam otomatik şanzımanlar, manevra kabiliyetini ve ivmelenmeyi artırıyor. Şehir içinde dar yollara sahip, sık dur kalkın gerektiği güzergahların yanı sıra Gürcistan gibi dik yokuşların ve inişlerin bulunduğu coğrafi koşullarda da büyük avantaj sağlıyor” diyor.

Allison xFE teknolojisi sayesinde vites geçişleri en verimli devir aralığında, sarsıntısız bir şekilde tamamlanarak yakıt verimliliği arttırılıyor. Araç durduğunda ise vitesi otomatik olarak boşa alarak yakıt ekonomisini iyileştiriliyor. xFE şanzımanlar ve FuelSense® Max paketi, gelişmiş vites geçişleri sayesinde ideal bir yakıt ekonomisi ve performans dengesini bir arada sunuyor.

Öte yandan dahili hidrolik retarder sistemi, aracın fren sisteminde daha az aşınma ile yavaşlamasına yardımcı oluyor. Retarder sistemi, tam ihtiyaç duyulduğu anda aracı güvenle yavaşlatarak verimli frenleme sağladığından fren balatası ile disk ömrü uzatılırken, yolcu ve sürücülerin güvenliğini ve konforunu arttırıyor.

Allison tam otomatik şanzımanlar, kuru tip baskı-balata kavrama sistemi yerine kullanılan hidrolik tork konvertör sistemi sayesinde toplu taşımacılığın en önemli gider kalemlerinden biri olan bakım maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Üstün vites geçiş performansı sayesinde, sürücü kaynaklı olası erken yıpranma, sarsıntılı vites geçişleri gibi durumların da önüne geçilmiş oluyor.

Berk Gönenç, açıklamasında; “Allison tam otomatik şanzıman, tork konvertörü sayesinde baskı balata sistemi kullanılmadığı için bakım maliyetleri azalıyor. Debriyaj arızaları veya değişim gerekliliği ortadan kalktığı için daha az bakıma giren aracın aktif kullanım süresi artarak filonun daha verimli yönetilmesini sağlıyor. Öte yandan Allison şanzımanlarımızın uzun kullanım ömrü ve bakım kolaylığı sayesinde sadece periyodik yağ ve filtre değişimi yeterli oluyor. Tüm bunlar da aracın toplam sahip olma maliyetini iyileştirerek otobüs filolarına avantaj sağlıyor” şeklinde bilgi veriyor.

Öte yandan Allison T3270R xFE tam otomatik şanzımanların sarsıntısız vites geçişleri, sürücü ve yolcular için yüksek konfor sunuyor. Böylece özellikle belediye araçları için yoğun şehir içi trafiğinde sık dur-kalk gerektiren seyahatler yorucu olmaktan çıkıyor. İlçeler veya kasabalar arası uzun yolculuklarda ise dahili retarder sistemi sayesinde araç hakimiyeti artıyor, sürüş güvenliği iyileştirilerek yolcuların güvenle istedikleri noktaya varması sağlanıyor. Otomatik geçişler sayesinde sürücüler, vites değiştirmeye gerek kalmadan yola ve sürüşe konsantre oldukları için sürüş konforu ve güvenliği de artıyor.