Otokar'dan yeni yılda araçları değiştirecek kampanya

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ürettiği araçlar ve satış sonrası hizmetlerinin yanı sıra düzenlediği kampanyalarla da sektörde öncü işlere imza atmaya devam ediyor. Yaygın satış ve servis ağına sahip öncü otomotiv markası Otokar, küçük otobüs veya hafif kamyon almak isteyen müşterilerini cazip ödeme koşullarıyla buluşturuyor.

Düzenlenen yeni kampanya kapsamında turizm, personel ve servis taşımacılığının en çok satan aracı Sultan’ın Sultan S, Sultan Comfort, Sultan Maxi ve Sultan Mega modellerine 150 bin TL'ye kadar 24 ay, aylık yüzde 0,95 faiz oranlarından başlayarak sahip olunabilecek.

Tasarımı, yüksek torku, güçlü motoru ve üstün standartlarıyla sektörde büyük beğeni toplayan ticaretin güçlü kahramanı Otokar Atlas kamyonlar ise düzenlenen kampanya kapsamında 100 bin TL'ye 24 ay, aylık yüzde 0,95 faiz oranlarından başlayan frsatlarla satışa sunuluyor.

Cazip fiyat ve ödeme koşullarının yer aldığı kampanya kapsamındaki araçlar, Türkiye genelindeki Otokar yetkili satıcılarında detaylıca incelenebiliyor.