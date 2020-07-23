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Otokar'dan Malta'ya 50 adetlik otobüs ihracatı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, modern toplu taşıma araçları ile Avrupa'nın farklı ülkelerinde büyük beğeni toplamaya ve ihracatını artırmaya devam ediyor. Dünyanın 50’yi aşkın ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan Otokar, siparişini aldığı 50 adetlik sağdan direksiyonlu Kent otobüsünü Malta'ya teslim etti. Gerçekleşen teslimatla birlikte Otokar'ın Malta caddelerindeki toplam otobüs sayısı 300’e yaklaştı.

Otovitrin 23.07.2020, 14:41
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Otokar'dan Malta'ya 50 adetlik otobüs ihracatı

Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, ihracatta hız kesmiyor. Ülkemizin yanı sıra İspanya'dan Almanya'ya, Fransa’dan Belçika, İtalya ve Romanya'ya kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan Otokar, Malta'dan aldığı 5'inci siparişini tamamladı. Otokar, 50 adet sağdan direksiyonlu Kent şehir içi otobüsü teslim etti.

Turizm cenneti Malta caddelerindeki Otokar markalı otobüs sayısı toplamda 300’e yaklaşırken, gerçekleştirilen teslimat törenine Malta Başbakanı Robert Abela, Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ian Borg ve Malta Public Transport (Malta Toplu Taşıma) Yönetim Kurulu Başkanı Felipe Cosmen katıldı.

Yaş ortalaması 4 olan Malta’nın toplu taşıma filosu, Avrupa’nın birçok ülkesine kıyasla öne çıkarken, son yıllarda gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarının, ülke ekonomisine ve sürdürülebilirliğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirten Malta Public Transport’un (Malta Toplu Taşıma) Yönetim Kurulu Başkanı Felipe Cosmen, eski otobüslerin aşamalı olarak görevden kaldırıldığını aktarırken, bu alandaki hizmet kalitesine yatırım yapmaya, standartları yükseltmeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Törende konuşan Malta Başbakanı Robert Abela, yeni ve modern otobüslere yapılan sürekli yatırım sayesinde toplu taşımacılığın son yıllarda bir sıçrama yaptığını belirtirken toplu taşıma sistemine olan güvenin yeniden sağlandığını da sözlerine ekledi. Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ian Borg ise Malta Public Transport (Malta Toplu Taşıma) tarafından yapılan yatırıma övgüde bulunarak Malta’daki otobüs filosunun Avrupa’daki en yeni ve çevre dostu olanların arasında yer aldığını kaydetti.

ŞEHİRİÇİ TAŞIMACILIKTA ÜST DÜZEY KONFOR

Gelirinin büyük bir bölümünü turizmden elde eden Malta için özel olarak üretilen 12 metrelik sağdan direksiyonlu Kent otobüsü, basamaksız alçak giriş tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz konfor sunuyor. İç ve dış modern görüntüsü, çevreci Euro 6 motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan Kent, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına her daim kazandırıyor. Güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadeden Kent, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.
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