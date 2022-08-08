Oto Servislerini Bekleyen En Büyük Problem Yetişmiş Teknisyen Eksikliği

Tüm Oto Servisleri Federasyonu TOSEF, otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkileyen döviz kuru, faiz, enflasyon üçgeninin oto servislerini daha derinden etkilediğine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2021 yılının ilk yarısı, pandeminin etkilerinin devam etmesi sebebi ile sektör açısından zorlu geçerken; 2022 yılının ilk yarısı, 2021'in son aylarında yaşanan döviz dalgalanması ve Ocak ayında belirlenen asgari ücret, sonrasında yaşanan yüksek enflasyon sebebiyle, maliyetlerin kontrolsüz artması sonucunda olumsuz bir tablo çizdi. "Aynı artış oranı özel servislerin asıl gelir kaynağı olan işçilik rakamlarında olmadığı için sektör maliyetlerin altında ezildi. Tüm bu etkenlerin üzerine ortaya çıkan küresel tedarik problemi tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi." açıklamasını yapan TOSEF Genel Sekreteri Hakkı Urfa, "Özellikle yedek parça tedarikindeki problemler, servislerimizi tüketicilere karşı maalesef zor durumda bıraktı. Ancak sıfır araç arzındaki sorunlar ikinci el otomobil piyasasının hareketlenmesini dolayısıyla da özel servislere giren araç sayısının artmış yaşandı. Sıfır araç bulamayan araç sahipleri ellerindeki araçlara bakım onarım yaptırıp kullanma yoluna gittiği için özel servisler bu durumdan olumlu yönde etkilendi." dedi.

"Tedarik problemleri, kur ve enflasyon servisleri vurdu"

Geçtiğimiz bir yıl içerisinde özellikle boya sarf malzemelerinde yüzde 130'a varan artışlar oldu. Bu oran yedek parçada yüzde 120, sarf malzemede, özellikle madeni yağlarda yüzde 200'e kadar dayandı. "Tedarik problemleri de eklenince kur ve enflasyon ile birlikte bu etkenler oto servislerini vurmuş oldu." şeklinde konuşan Urfa, "Sektörde, ilk altı ayda sıfır araç satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre % 10'luk bir daralma yaşanırken, satış sonrası hizmetlerde ise % 15-20 lik bir artış yaşandı, bu da oto servislerinin tek tesellisi." ifadelerine yer verdi.

"Yılın ikinci yarısı itibariyle en büyük problem yetişmiş teknisyen eksikliği olacak"

Öte yandan TOSEF, yılın geri kalanında oto servislerinin geleceğini belirleyecek en önemli etkenin yetişmiş personel eksikliği olacağına dikkat çekti. TOSEF Genel Sekreteri Urfa, "Uzman teknisyen yetersizliği sektörün en ciddi problemi. Yılın ikinci yarısında servis araç giriş adetlerinin artacağını öngörüyoruz. Ancak adetlerde gerçekleşecek bu artışın karlılıkta olmayacağını öngörüyoruz. Zira maliyetler her geçen gün artıyor ve sektör artan maliyetleri kontrol altına alamaz ya da gelirlerini aynı oranda arttıramaz ise zorlu bir ikinci yarı yıl bizleri bekliyor. Geçtiğimiz Haziran ayında birinci olağan genel kurulunu yaptığımız federasyonumuzun hedefi; temsil ettiği özel servislerin standartlarını yükseltmek, toplu satın almalar yapıp giderlerini azaltıp karlılıklarını arttırmak. Ayrıca her platformda özel servislerin problemlerini gündeme getirerek çözüm adına projeler üretmek. Tüzüğümüzde yer alan fakat pandemi sebebi ile iki yıldır hayata geçiremediğimiz Ahi Evran Eğitim Akademisi'ni bu yılın ikinci yarısında faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Ahi Evran Akademisi'nde, sektörün öncelikli ihtiyacı olan teknisyen eğitimlerine başlamak istiyoruz. Bu projeyle birlikte üniversitelerin otomotiv bölümü öğrencileri insan kaynağımız olacak ve teknik personel eksikliği problemine çözüm üretmiş olacağız." şeklinde konuşmasını sonlandırdı.