OSS, Yeniden Avrupa’daki Otomotiv Satış Sonrası Derneklerinin Çatı Kuruluşu FIGIEFA’nın Yönetim Kurulu Üyesi Oldu!

Türkiye’de otomotiv satış sonrası pazarının gelişimine ve büyümesine katkı sağlayan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), Avrupa’daki otomotiv satış sonrası derneklerinin çatı federasyonu olan FIGIEFA’nın yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Pandemi kapsamında alınan önlemler gereği bu yıl online olarak düzenlenen seçimli olağan genel kurulda alınan kararın ardından OSS, üst üste dördüncü kez FIGIEFA’nın yönetim kurulu üyeliğinde yer aldı. Bu kapsamda; Halla Corporation Europe Otomotiv Yedek Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin CEO’su Anıl Yücetürk’ün OSS’yi 3 yıl boyunca temsil etmesine karar verildi.

Yönetim kurulu asıl üyeliği kapsamında mevcut olan 5 sandalye için 8 farklı aday yarıştı. FIGIEFA’nın başkanlığına ise Hollanda’dan Cor Baltus, başkan yardımcılığı görevine Avusturya’dan Walter Birner, saymanlık görevine de İngiltere’den Lawrence Bleasdale getirildi. Seçimli olağan genel kurulda alınan kararın ardından; Avrupa çapında 18 ülkeden 19 derneğin ve 6 satın alma grubunun üyesi olduğu ve toplamda 25 kuruluşu temsil eden FIGIEFA’nın yeni Yönetim Kurulu’na Türkiye’den Anıl Yücetürk, Almanya’dan Bastian Müller, Danimarka’dan Mads Engberg, Fransa’dan Mathieu Seguran ve Portekiz’den Joaquim Candeias getirildi. Yönetim Kurulu’na aday gösteren, Satın Alma Grupları’ndan ATR’nin, Belçika’yı temsil eden FMA Derneği’nin ve İsveç’i temsil eden SBF Derneği’nin temsilcileri ise yeterli oyu alamayarak yönetim kuruluna seçilemedi.

OSS, 9 yıldır FIGIEFA’nın Yönetim Kurulu’nda!

OSS, uluslararası arenada otomotiv satış sonrası alanında çalışmalar yürüten, sektörde serbest ve adil bir piyasa rekabetinin korunması adına faaliyetler yürüten FIGIEFA’ya 2000 yılında üye olmuştu. 2012- 2018 yılları arasında OSS’yi FIGIEFA Yönetim Kurulu’nda Eyal Tarablus temsil etmiş, bir önceki seçimli olağan genel kurul ise Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenmiş, OSS’yi FIGIEFA’da OSS Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Aslan temsil ederek üç yıl boyunca da dernek adına çalışmalar yürütmüştü. Bu yıl online olarak düzenlenen seçimli olağan genel kurulun ardından OSS, üst üste 12 yıl boyunca FIGIEFA’nın yönetim kurulu üyeliğinde yer alma hakkı elde etti.

Çalışmalarına 1955 yılında başladı!

FIGIEFA (Fédération Internationale des Grossistes, Importateurs & Exportateurs en Fournitures Automobiles / International Federation of Automotive Aftermarket Distributors), dünya çapında 18 ülkeden 19 derneği ve 6 satın alma grubunu temsil ediyor. 1955’te kurulan FIGIEFA, AB ve diğer uluslararası platformlarda otomotiv satış sonrası sektöründe, serbest ve adil rekabetin korunması konusunda çalışmalar yapıyor. FIGIEFA’nın merkezi ise Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunuyor.