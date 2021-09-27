OSS Derneği’nde Yönetim Kurulu Güven Tazeledi!
Otomotiv satış sonrası sektörünün çatı kuruluşu OSS Derneği, 2021 yılı Seçimli İdari ve Mali Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. OSS Derneği üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlenen genel kurulda, 2019 yılından bu yana görevini sürdüren Ziya Özalp başkanlığındaki yönetim kurulu, genel kurulun oy birliğiyle güven tazeledi. Genel kurulda, yeni dönemin yönetim kurulu üyeleri Anıl Yücetürk, Ali Özçete, Burak Şener, Halit Başbuğ, Abdullah Yavuz, Emirhan Silahtaroğlu, Hakan Ataoğuz, Hüseyin Topal, Zeynep Erfan, Ufuk Çilek, Emre Şahin, Fatih Odabaşılar ve Mehmet Karakoç olarak belirlendi. Denetleme kurulu üyeleri ise Aziz Kahya, Kadri Öztürk, Hüseyin Muratoğlu, Erdoğan Kesmen, Beylem Leblebici Birsen ve Mehmet Korkmaz’dan oluştu.
Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS Derneği), geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri nedeniyle ertelenen 2020 yılı İdari Mali Genel Kurulu ve 2021 yılı Seçimli İdari ve Mali Genel Kurulu’nu 15 Eylül Çarşamba günü düzenlenen organizasyonla gerçekleştirdi. OSS Derneği üyelerinin yoğun katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, 2019 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdüren Ziya Özalp yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulda, yeni dönemin yönetim kurulu üyeleri Anıl Yücetürk, Ali Özçete, Burak Şener, Halit Başbuğ, Abdullah Yavuz, Emirhan Silahtaroğlu, Hakan Ataoğuz, Hüseyin Topal, Zeynep Erfan, Ufuk Çilek, Emre Şahin, Fatih Odabaşılar ve Mehmet Karakoç olarak belirlendi. Denetleme kurulu üyeleri ise Aziz Kahya, Kadri Öztürk, Hüseyin Muratoğlu, Erdoğan Kesmen, Beylem Leblebici Birsen ve Mehmet Korkmaz’dan oluştu. Yeniden seçilen OSS Derneği yönetim kurulu iki yıl boyunca görev yapacak.
“Pandemi nedeniyle yaşanan dalgalanmaları hep birlikte aştık”
İkinci kez Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Ziya Özalp, “2 yıl önce büyük heyecanla yola çıktığımız günlerde, sektörümüzün geleceğine dair öngörülerde bulunabiliyor, çeşitli veri ve çalışmalar üzerinden orta ve uzun vadeli projeksiyonlar çıkarabiliyorduk. Olası negatif senaryoları ise sizlerle henüz doğmadan konuşmayı ve planlamayı umuyorduk. Ancak, negatif senaryo hiç beklemediğimiz yerden, pandemiden geldi. Geçtiğimiz yıl derneğimizin kuruluşunun 25. yılını geride bıraktık. Her ne kadar 25. yılımızı pandemi şartları altında geçirsek de o karanlık günlerdeki dayanışma ruhumuz ilk dalgayı atlatmamızı sağladı. Bir yandan yeni normale alışmaya çalışırken, bir yandan da mobilitenin getirdiği talebi hep birlikte karşılamayı başardık. Açılıp kapanmaların yarattığı ciddi dalgalanmaları, tüm sektör oyuncuları olarak görüntülü toplantılar, söyleşiler ve online eğitimlerle savuşturduk. Aynı gemide olmanın güvenini hissettik, birbirimizden güç aldık. Bizler iki sene önce göreve geldiğimiz zaman sizlere kısaca hedeflerimizden bahsetmiştik ve demiştik ki; bu dönemin altın kelimeleri eşitlik, şeffaflık, kapsayıcılık ve izlenebilirlik olacak. Biz, bu altın kelimelere yeni dönemde sahte ile mücadele ve geleceğimizi korumayı da ilave edip, daha kapsayıcı şekilde görevimize devam etmek istiyoruz. Yeni yönetimin sektörümüz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
OSS Derneği’nin Yeni Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu:
Yönetim Kurulu Başkanı
Ziya Özalp Martaş Otomotiv
Yönetim Kurulu Üyeleri
Anıl Yücetürk Halla Corporation
Ali Özçete Özçete Otomotiv
Burak Şener Şener Otomotiv
Halit Başbuğ Başbuğ Otomotiv
Abdullah Yavuz Schaeffler
Emirhan Silahtaroğlu Silkar Endaş
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Hakan Ataoğuz Ekol Otomotiv
Hüseyin Topal Adagroup
Zeynep Erfan SKF
Ufuk Çilek Valeo
Emre Şahin Hıdırusta
Fatih Odabaşılar Altay Otomotiv
Mehmet Karakoç Bakırcı Otomotiv
Denetleme Kurulu Üyeleri
Aziz Kahya Genel Oto
Kadri Öztürk Orjin Otomotiv
Hüseyin Muratoğlu MAPA Automotive
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Erdoğan Kesmen ASG
Mehmet Korkmaz Mega -Tek Otomotiv
Beylem Birsen Lepar Otomotiv