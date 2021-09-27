OSS Derneği’nde Yönetim Kurulu Güven Tazeledi!

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS Derneği), geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri nedeniyle ertelenen 2020 yılı İdari Mali Genel Kurulu ve 2021 yılı Seçimli İdari ve Mali Genel Kurulu’nu 15 Eylül Çarşamba günü düzenlenen organizasyonla gerçekleştirdi. OSS Derneği üyelerinin yoğun katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, 2019 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdüren Ziya Özalp yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulda, yeni dönemin yönetim kurulu üyeleri Anıl Yücetürk, Ali Özçete, Burak Şener, Halit Başbuğ, Abdullah Yavuz, Emirhan Silahtaroğlu, Hakan Ataoğuz, Hüseyin Topal, Zeynep Erfan, Ufuk Çilek, Emre Şahin, Fatih Odabaşılar ve Mehmet Karakoç olarak belirlendi. Denetleme kurulu üyeleri ise Aziz Kahya, Kadri Öztürk, Hüseyin Muratoğlu, Erdoğan Kesmen, Beylem Leblebici Birsen ve Mehmet Korkmaz’dan oluştu. Yeniden seçilen OSS Derneği yönetim kurulu iki yıl boyunca görev yapacak.

“Pandemi nedeniyle yaşanan dalgalanmaları hep birlikte aştık”

İkinci kez Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Ziya Özalp, “2 yıl önce büyük heyecanla yola çıktığımız günlerde, sektörümüzün geleceğine dair öngörülerde bulunabiliyor, çeşitli veri ve çalışmalar üzerinden orta ve uzun vadeli projeksiyonlar çıkarabiliyorduk. Olası negatif senaryoları ise sizlerle henüz doğmadan konuşmayı ve planlamayı umuyorduk. Ancak, negatif senaryo hiç beklemediğimiz yerden, pandemiden geldi. Geçtiğimiz yıl derneğimizin kuruluşunun 25. yılını geride bıraktık. Her ne kadar 25. yılımızı pandemi şartları altında geçirsek de o karanlık günlerdeki dayanışma ruhumuz ilk dalgayı atlatmamızı sağladı. Bir yandan yeni normale alışmaya çalışırken, bir yandan da mobilitenin getirdiği talebi hep birlikte karşılamayı başardık. Açılıp kapanmaların yarattığı ciddi dalgalanmaları, tüm sektör oyuncuları olarak görüntülü toplantılar, söyleşiler ve online eğitimlerle savuşturduk. Aynı gemide olmanın güvenini hissettik, birbirimizden güç aldık. Bizler iki sene önce göreve geldiğimiz zaman sizlere kısaca hedeflerimizden bahsetmiştik ve demiştik ki; bu dönemin altın kelimeleri eşitlik, şeffaflık, kapsayıcılık ve izlenebilirlik olacak. Biz, bu altın kelimelere yeni dönemde sahte ile mücadele ve geleceğimizi korumayı da ilave edip, daha kapsayıcı şekilde görevimize devam etmek istiyoruz. Yeni yönetimin sektörümüz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

OSS Derneği’nin Yeni Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı

Ziya Özalp Martaş Otomotiv

Yönetim Kurulu Üyeleri

Anıl Yücetürk Halla Corporation

Ali Özçete Özçete Otomotiv

Burak Şener Şener Otomotiv

Halit Başbuğ Başbuğ Otomotiv

Abdullah Yavuz Schaeffler

Emirhan Silahtaroğlu Silkar Endaş

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Hakan Ataoğuz Ekol Otomotiv

Hüseyin Topal Adagroup

Zeynep Erfan SKF

Ufuk Çilek Valeo

Emre Şahin Hıdırusta

Fatih Odabaşılar Altay Otomotiv

Mehmet Karakoç Bakırcı Otomotiv

Denetleme Kurulu Üyeleri

Aziz Kahya Genel Oto

Kadri Öztürk Orjin Otomotiv

Hüseyin Muratoğlu MAPA Automotive

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Erdoğan Kesmen ASG

Mehmet Korkmaz Mega -Tek Otomotiv

Beylem Birsen Lepar Otomotiv