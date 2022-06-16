OSS Derneği Automechanika Istanbul 2022’ye Damga Vurdu!

Fuarda bu yıl 7. kez düzenlenen OSS Konferansı da yoğun ilgi gördü. Sektörün tüm oyuncularını bir araya getiren etkinliğin konuğu ise 1000’den fazla şubesi ile toplamda 27 bin kişiye istihdam sağlayan, Avrupa’da otomobil, ticari araç ve endüstriyel araçlar konusunda satış sonrası yedek parça sektörünün lider distribütörü olan LKQ Europe’un CEO’su Arnd Franz oldu.

Otomotiv satış sonrası sektöründe dünyanın lider ticaret fuar markası ve Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ile Kuzey Afrika’yı da kapsayan bölgede sektörünün en büyük uluslararası organizasyonu olan Automechanika Istanbul 2022, bu yıl da sektörü buluşturdu. Türkiye’de otomotiv satış sonrası pazarının çatı kuruluşu Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) de Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey iş birliği ile İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyona damgasını vurdu. Ana destekçileri arasında yer aldığı organizasyona 117 üyesi ile 7 bin 550 metrekarelik alanda katılım sağlayan dernek, dört gün boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerle sektöre ışık tuttu.

Sektörün bayramı: Automechanika Istanbul!

OSS Derneği, fuarda çok sayıda panel ve etkinliğe imza attı. Bu kapsamda dernek, biEMobility alanında “Marka Koruma-Global Bakış” panelini düzenledi. Panelde OSS Derneği’nin gündem maddeleri arasında yer alan marka koruma konusunda yerel ve global ölçekteki uygulamalar mercek altına alındı. OSS Yönetim Kurulu ve Marka Koruma Çalışma Grubu Üyesi Emirhan Silahtaroğlu moderatörlüğündeki panele; Renault Group Bağımsız Satış Sonrası Pazarı Direktörü Guy-Olivier Ducamp ve BorgWarner Marka Koruma Uzmanı Tarek Kitouni katıldı. Katılımcılar konu özelinde global arenada yaşanan gelişmeler hakkında önemli bilgiler verdi.

Blok muafiyetinin özel servislere yönelik etkileri ele alındı!

OSS Derneği, fuarda kadın istihdamının artırılmasını hedefleyen İş’te Balans projesi ile ilgili bilgiler de paylaştı. Bu kapsamda; İş’te Balans Çalışma Grubu Üyesi Erdem Çarıkçı “Woman Talk” panelinde projenin hedeflerini anlattı. Gelecek Daha Net Gençlik Platformu’nun yönlendirmesiyle fuar alanına davet edilen gençlere de sektör hakkında bilgiler verildi. “Blok Muafiyetinin Özel Servislere Etkileri’’ konulu panelde ise OSS Derneği Genel Sekreteri Ali Özçete blok muafiyetinin etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

OSS Konferansı’nın konuğu LKQ Europe’un CEO’su Arnd Franz!

Automechanika Istanbul Fuarı kapsamında bu yıl 7. kez düzenlenen OSS Konferansı da yoğun ilgi gördü. Sektörün tüm oyuncularını bir araya getiren etkinlik bu yıl da sürpriz bir ismi ağırladı. Amerika kıtasından başlayarak Avrupa’daki en büyük konsolidasyonu yapan dağıtıcı firma LKQ Europe’un CEO’su Arnd Franz konferansın konuğu oldu. 20’yi aşkın Avrupa ülkesinde bulunan, 1000’den fazla şubesi ile toplamda 27 bin kişiye istihdam sağlayan, Avrupa’da otomobil, ticari araç ve endüstriyel araçlar konusunda satış sonrası yedek parça sektörünün lider distribütörü olan LKQ Europe’un CEO’su Franz, ‘Satış Sonrası Pazarı Geleceğe Hazır mı?’ başlıklı konuşmasında sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.