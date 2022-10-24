OSS Derneği, 2022’nin Üçüncü Çeyreğini Değerlendirdi!

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), Otomotiv Satış Sonrası Pazarı özelinde bu yılın üçüncü çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi. OSS Derneği’nin 2022 Yılı 3. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; sektörde yılın ilk yarısında yaşanan yükseliş trendi, hız kaybetmesine rağmen üçüncü çeyrekte de devam etti. Ankete göre; 2022’nin üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre yurt içi satışlar ortalama yüzde 5.57 artış gösterdi. Yine bu yılın üçüncü çeyreğinde 2021’in üçüncü çeyreğine göre yurt içi satışlarda ortalama yüzde 11.89 artış oldu. Bu dönemde satışlarını yüzde 50’den fazla artıran dağıtıcı üye oranı yüzde 14.04’ü bulurken, üretici üyelerde bu oran yüzde 10.29 seviyesinde gerçekleşti.

Son çeyrekte satışlarda yüzde 6.89 artış bekleniyor!

Ankette, yılın son çeyreğiyle ilgili beklentilere de yer verildi. Buna göre sektörün dördüncü çeyrekte yurt içi satışlarda ortalama yüzde 6.89 oranında artış beklediği gözlemlendi. Anket ayrıca, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 9.02’lik artışa işaret ediyor. İkinci çeyrekte yüzde 70 olan tahsilat süreçlerinde bir değişiklik olmadığını ifade eden OSS Derneği üyeleri oranı da, üçüncü çeyrekte yüzde 65 seviyesine geriledi.

İstihdamda yükseliş!

Ankete katılan üyelerin yüzde 42.6’sı üçüncü çeyrekte istihdamını artırdı. Aynı oranda üye de söz konusu dönemde istihdamını korudu. İkinci çeyreğe kıyasla istihdamının azaldığını belirten üye oranı ise yüzde 14.8 seviyesinde kaldı. Çalışmaya göre; yılın üçüncü çeyreğinde istihdamını artırdığını belirten dağıtıcı üyelerin oranı yüzde 46.2 oldu. Bu oran ikinci çeyrekte yüzde 48.8 idi. İstihdamını artırdığını belirten üretici üyeler ise yüzde 40 oldu. Bu oran ikinci çeyrekte yüzde 43.3’e ulaşmıştı.

En büyük problem kurlardaki hareketlilik!

Sektördeki problemler anketin yine en dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturdu. İkinci çeyrekte de sorunların başında yer alan “döviz kurlarında yaşanan hareketlilik”, üçüncü çeyrekte ilk sıradaki yerini korudu. Üyelerin yüzde 65.6’sı döviz kurlarındaki hareketliliği sektör için büyük problem olarak nitelendirdi. Ankete katılanların yüzde 50.8’i tedarik problemleri, yüzde 44.3’ü de nakit akışında yaşanan sorunlara işaret etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 37.7’si kargo maliyet ve teslimat problemleri, yüzde 32.8’i de gümrükte yaşanan problemleri önemli sorunlar olarak sıraladı.

Üyelerin yüzde 42.6’sı yatırım planlıyor!

Anket ile birlikte sektörün yatırım planları da mercek altına alındı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde yatırım planlayan üyelerin genel oranı 0.8 puan azaldı ve yüzde 42.6 oldu. İkinci çeyrekte üretici üyelerin yüzde 47.8’i yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yaklaşık yüzde 42.3’e geriledi. Yine bir önceki ankette dağıtıcı üyelerin yüzde 39 olan bu oran, bu dönemde yüzde 42.9’a yükseldi.

İhracat emin adımlarla artıyor!

Üreticilerin yılın üçüncü çeyreğindeki kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 75.77 olarak gerçekleşti. Bu oran ikinci çeyrekte yüzde 77.83’tü. Üçüncü çeyrekte üyelerin üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.85, geçen senenin aynı dönemine göre de yüzde 9.04 oranında arttı. Ayrıca yılın üçüncü çeyreğinde üyelerin ihracatı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8.7, 2021’in aynı dönemine göre de yüzde 10.19’luk artış gösterdi.

Sektörün kazandığı ivme 2023’te de devam edecek!

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp konuyla ilgili olarak, “Satış Sonrası Pazarı, Otomotiv Endüstrisi içinde en istikrarlı büyüyen bölüm olmaya devam ediyor. Derneğimizin temelini oluşturan hem üretici hem dağıtıcı üyeler bugün, uzun vadeli planlarına uygun şekilde yapmış oldukları yatırımların meyvelerini topluyorlar. İç pazar ve ihracatın paralel şekilde büyümesi, nitelikli iş gücünün artmaya devam etmesi, tüm ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlara yüksek katılım olması, sektörün geleceğine olan inancı gösteriyor, bu da anket sonuçları ve önceki öngörüler ile örtüşen bir durum ortaya çıkartıyor” açıklamasında bulundu. Özalp ayrıca, “2022 yılı 3. çeyrek anketinde diğer anketlerimizden farklı olarak önemli bir değişiklik yaptık. Sektörel gelişimi daha reel şekilde monitörize edebilmek için üyelerimizden birçok veriyi döviz cinsinden talep ettik. Gördük ki, döviz bazındaki bu pozitif değişim, sektörümüzün uzun zamandır kazandığı ivmenin 2022 yılı son çeyreğinde de 2023 yılının tamamında da süreceğinin habercisi olacaktır” dedi. Ziya Özalp, OSS Derneği olarak yakın zamanda tanıtımını yapmayı hedefledikleri yeni projeler ile sektörün gelişimine daha da katkı sağlamayı arzuladıklarını da vurguladı.