OSRAM’dan Ford Fiesta ve VW Amarok için yeni LED far ve stop lambaları

Yenilikçi otomobil aydınlatmaları portföyünü sürücülerin ihtiyaç ve beklentilerine göre sürekli zenginleştiren OSRAM, Ford Fiesta ve VW Amarok için yeni far ve stop lambalarını kullanıcılarıyla buluşturdu.

Yüzde 80 daha az enerji harcıyor

2013 – 2017 yıllarda üretilen Ford Fiesta araçlara uygun yeni OSRAM LED stop lambalarının stop, sinyal, geri vites ve sis lambası gibi tüm fonksiyonları LED çipler ile aydınlanıyor. Montajı çok kolay olan stop lambası için bagaj kapağını açmak, bagaj içindeki plastik vidayı söktükten sonra aynı vidaları kullanarak yeni LED stop lambasını araca monte etmek yeterli. Ford Fiesta MK7 serisi için üretilen stop lambaları E uygunluk sertifikasına sahip olduğundan trafikte yasalara uygun bir şekilde kullanılabiliyor. Su, toz, UV dayanımı, alçak – yüksek sıcaklık ile titreşim ve şok testlerinden geçen stop lambaları, aynı zamanda araçlar için yasal bir güncelleme. OSRAM LED stop lambaları, aracın orijinal stop lambalarından %80 daha az enerji harcamasının yanı sıra aracın görünümünü de etkileyici bir şekilde değiştiriyor. Ayrıca OSRAM LED stop lambaları frenleme esnasında gözle görülecek şekilde daha hızlı yandığından, sürüş güvenliğinin de artmasını sağlıyor.

Yüzde 200 daha fazla ışık ile yol rahat görünüyor

OSRAM’ın bir diğer yeniliği ise Volkswagen Amarok için geliştirdiği LED farları. Fiesta stop lambaları gibi bu ürünün de kısa huzme, gündüz sürüş, sinyal vb. fonksiyonları tamamen LED çiplere sahip. 6500K renk sıcaklığına sahip, güçlü ve dayanıklı LED’ler halojen farlara göre çok daha beyaz bir ışık sağlıyor. Ayrıca minimum ECE standartlarına göre %200 daha fazla ışık sağlayarak sürücülerin yolu daha rahat görmesini sağlıyor.

VW Amarok için üretilen OSRAM LEDriving farların dizaynında LED’ler doğrudan görülmediği için hem daha güzel bir görüntü hem de daha düzgün bir aydınlatma sağlanıyor. Farlar IP69 dayanımına sahip olup, yüksek basınçlı su ve benzeri dış etkilere karşı da oldukça dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor.