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OSD’nin Genel Sekreteri Özlem Güçlüer oldu

Türkiye otomotiv sektörünün çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) yeni genel sekreteri Özlem Güçlüer oldu. Otomotiv sektörü içerisinde 25 yıllık tecrübeye sahip olan Özlem Güçlüer, 2015 yılından bu yana OSD’nin İletişim ve Ekonomik İlişkiler Koordinatörlüğünü yürütüyordu. Aynı zamanda OSD’nin ilk kadın genel sekreteri de olan Güçlüer, Şubat ayı itibariyla yeni görevine başladı.

OSD’nin Genel Sekreteri Özlem Güçlüer oldu

Türkiye otomotiv sektörünün çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) yeni genel sekreteri Özlem Güçlüer oldu. Otomotiv sektörü içerisinde 25 yıllık tecrübeye sahip olan Özlem Güçlüer, 2015 yılından bu yana OSD’nin İletişim ve Ekonomik İlişkiler Koordinatörlüğünü yürütüyordu. Aynı zamanda OSD’nin ilk kadın genel sekreteri de olan Güçlüer, Şubat ayı itibariyla yeni görevine başladı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 13:11
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OSD’nin Genel Sekreteri Özlem Güçlüer oldu

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği’nde (OSD) genel sekreterlik görevini üstlenecek yeni isim belirlendi. Buna göre, otomotiv sektörünün en büyük temsilcilerinden OSD’nin yeni genel sekreteri Özlem Güçlüer oldu. Otomotiv sektöründe 25 yıllık tecrübesi bulunan Özlem Güçlüer, 2015 yılından bu yana OSD’nin İletişim ve Ekonomik İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürütüyordu. Aynı zamanda OSD’nin ilk kadın genel sekreteri de olan Özlem Güçlüer, Şubat ayı itibariyla yeni görevine başladı.

Özlem Güçlüer kimdir?

Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Özlem Güçlüer, iş hayatına 1995 yılında otomotiv sektöründe başlamıştır. 2001 yılında MBA Derecesi (Master of Business Administration) alan Güçlüer, Ford Otosan ve Kıraça Holding’de uzman, Karsan Otomotiv’de Pazarlama Hizmetleri ve İletişim Müdürü ve Başak Traktör’de Stratejik Planlama Müdürü olarak görev almıştır. 2015 yılı Kasım ayı itibarıyla OSD’de İletişim ve Ekonomik İlişkiler Koordinatörü olarak çalışmaya başlayan Özlem Güçlüer, bir kız çocuk annesidir.

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