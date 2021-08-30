OPET’e Stevie’den Altı Ödül

OPET, uluslararası iş dünyasının en önemli ödülleri arasında yer alan ve bu yıl 18. kez düzenlenen “Stevie International Business Awards” (IBA) ödül programında 3 altın, 3 gümüş ödül kazanarak, ismini dünyanın en iyileri arasına yazdırdı. Farklı sektörlerde dünyanın en iyi şirketlerinin değerlendirildiği "Yılın Şirketi (Company of the Year)" kategorisi Enerji dalında gümüş ödül alarak kendi kategorisinde Türkiye’den tek ödül alan şirket oldu. “Kadın Gücü” projesi ile “Avrupa'nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülüne hak kazanan OPET, yine “Kadın Gücü Projesi” kapsamında yaptığı iletişim kampanyalarıyla “Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası- Eşitlik, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik” kategorisinde “Altın”, Enerji Sektörü Yılın İnovasyonu kategorisinde ise “Gümüş” ödülün sahibi oldu. “Tevfikiye Arkeo-Köy Projesi” ise “Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri” kategorisinde “Altın” ve “Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası-Kurumsal Sorumluluk” kategorisinde “gümüş” ödüle layık görüldü.

“Toplumsal sorunları hedefleyen, uzun vadeli ve yaşayan projeler üretiyoruz”

OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca ödüllere ilişkin şu değerlendirmede bulundu; “Sosyal sorumluluk projeleri kurulduğumuz günden bu yana şirket kültürümüzün bir parçası oldu. Sosyal sorumluluk projelerimizin her birinin odağına toplumun öncelikli ihtiyaçlarını koyduk ve bunlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. OPET’te çoklu paydaş katılımı esasıyla toplumsal sorunları hedefleyen, uzun vadeli ve yaşayan projeler üretiyoruz. Tüm sosyal sorumluluk projelerimizin kurumsal değer ve önceliklerimizi yansıtması için çaba gösteriyoruz. “OPET Yapar Her Şey Değişir” sloganımızda olduğu gibi toplumsal değişimin öncüsü olmaya devam ediyoruz.”

“Mesleğin cinsiyeti yoktur” algısı toplumsal düzeyde benimseniyor

“OPET Kadın Gücü Projesi” Türkiye’de kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunma hedefiyle 2018 yılında başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliği ile OPET istasyonlarda kadın istihdamının artırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında OPET, her istasyonunda en az iki kadın çalışanın olmasını hedefliyor. Proje kapsamında OPET istasyonlarında çalışan kadın sayısı 3 bine ulaştı ve proje başlangıcından bu güne yüzde 69 artış kaydedildi. Bugün Türkiye’nin 73 ilinde kadın akaryakıt satış yetkilisi istihdam edilirken, İstasyonlardaki kadın enerjisini ve emeğini artırma hedefiyle başlatılan proje ile mesleğin cinsiyeti olmadığı algısının toplumsal düzeyde benimsenmesi amaçlanıyor. “OPET Kadın Gücü Projesi” ile kadınların çalışma hayatının her alanında fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde başarıyla var olabileceğini gösterme hedefiyle farkındalık oluşturmak, kadın istihdamı konusunda Türkiye’de köklü bir değişim yaratmak hedefleniyor.

Köy ölçeğinde kalkınma hareketi başlattı

OPET’in, tarihimiz açısından büyük önem taşıyan Gelibolu Yarımadası’na yönelik bölgesel bir kalkınma ve rehabilitasyon hareketi olarak sürdürdüğü Tarihe Saygı projesi kapsamında, bölgedeki turistik potansiyeli ortaya çıkaran uygulamaların yanı sıra yöre halkının hayat kalitesini artıracak programlar yürütülüyor. 2018 Uluslararası Troya yılı kapsamında bölgede bulunan Tevfikiye Köyü, dünyada bir ilk olan Arkeo-köy’e dönüştürüldü. Troya’nın, Anadolu’nun kadim değeri olarak dünyaya tanıtılması için uluslararası ölçekte başlatılan kültür ve turizm hamlesine destek verildi. Troya’nın var olan turizm potansiyelinin artışı sağlanarak Tevfikiye Köyü’nde yerel ekonomik kalkınma ile yaşam kalitesi daha da yükseltildi. Mola verilen, gezilen, organik sebze-meyve, hediyelik eşya alışverişinin yapıldığı ve Troya tarihinden motiflerin yer aldığı Tevfikiye köyü bölgeye gelen ziyaretçilere en iyi hizmeti veren, çevresine örnek bir köy haline getirildi.

Dünyanın En İyileri Ödüllendiriliyor

Dünyanın önde gelen iş ödülleri programı Stevie® Ödülleri, 2002 yılında dünya çapında kuruluşların ve profesyonellerin başarılarını onurlandırmak ve bu başarıların kamuoyunda tanınmasını sağlamak hedefiyle hayata geçirildi. Sadece ödül organizasyonu konusunda uzmanlaşmış profesyonel bir kurum olan Stevie Awards; bağımsızlığı, adil ve şeffaf işlettiği ödül programları ve bilinirliğiyle kısa sürede dünyanın en çok rağbet gören ödüllerinden biri haline geldi. Farklı uzmanlık alanları ve coğrafyalar için ayrıştırılmış; farklı takvimlerde ilerleyen 8 ayrı programdan oluşan Stevie Awards ödülleri arasında en bilineni olan International Business Awards® dünya çapındaki tüm kuruluşlara açık ve iş hayatının her alanında başarıları onurlandırmak için çok sayıda kategori içeriyor. Ödül programına bu yıl 65 ülkeden 3700 başvuru alındı. Tüm dünyadan en iyilerin ödüllendirildiği IBA ödül töreni, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle online olarak 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.