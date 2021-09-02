OPET ÇALIŞANLARINDAN AŞIYA TAM DESTEK

Ülkemizde aşılama çalışmaları hız kazanırken, Genel Müdürlük ve terminallerinde tüm önlemleri eksiksiz uygulayan OPET’te Genel Müdürlük, terminal ve dolum tesisi çalışanları ile bölge müdürlükleri çalışanlarının tamamına yakını ilk doz aşılarını tamamladı. Tüm birimlerde iki doz aşısı tamamlanmayan OPET personelinden ise, haftanın iki günü son 72 saatte sonuçlanmış negatif Covid-19 PCR testi istenmesi planlanıyor. Uzmanlar, Türkiye’de aşılamanın hızlanması ve toplumsal bağışıklık için nüfusun yüzde 70’inin aşılanması gerektiğini vurguluyor. Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden Koronavirüs’ün delta varyantı, hükümetleri ve şirketleri aşı ve tedbirler konusunda karar almaya yönlendiriyor.

PANDEMİ BAŞLANGICINDAN BERİ UYGULANAN ÇALIŞMALARA TSE BELGESİ

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından geçtiğimiz yıl yapılan denetimler sonucunda OPET’in, hem Genel Müdürlük binası hem de terminallerinde TSE’nin ‘COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı’nda belirtilen tüm şartları sağladığı belgelendi. TSE’nin OPET Genel Müdürlük’teki denetimleri sonucunda COVID-19 salgınına karşı çalışanları, ziyaretçileri, tedarikçileri korumaya yönelik hijyen uygulamalarının, bulaşın önlenmesi yolunda hayata geçirdiği çalışmaların ve salgın yönetiminin program kapsamındaki tüm şartlara uygun olduğu tespit edildi ve Genel Müdürlük’te “TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi”ne hak kazanıldı. OPET’in Marmara, Mersin, Körfez, Körfez B ve Giresun Terminalleri’nde ise farklı zamanlarda gerçekleştirilen TSE denetimleri sonrası ‘TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı’na uygunluğu belgelenerek tesislerin “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” almasına karar verildi. Öte yandan OPET istasyonlarında COVID-19’a karşı en üst düzeyde önlemler alınarak kesintisiz hizmet vermeye devam ediliyor. OPET, pandemi önlemlerini eksiksiz uygulayan ve uygulatan marka anlayışı, insan sağlığına ve hijyene önem veren hizmet kalitesi, Temiz Tuvalet Kampanyası ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda OPET Antalya Acente İstasyonu TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanarak Türkiye’de bu belgeye sahip ilk istasyon oldu. Sürecin devamında aynı belge Çatalca’da bulunan 2, İzmir’de bulunan 4, Tuzla’daki 2 OPET acente istasyonu olmak üzere toplam 9 istasyon için de alındı.

OPET, Türkiye’de ilk COVID-19 vakası açıklanmadan önce çalışanlarının, ziyaretçilerinin ve yüklenicilerinin sağlığını korumak amacıyla önlemlerini almaya başlamıştı. OPET’te yönetsel hususlar ile fiziksel tedbirlerinin uygunluğu özenle denetlenirken, tüm tesislerde ve Genel Müdürlük’te gerçekleştirilen COVID-19 tatbikatları TSE tarafından “iyi uygulama” olarak takdirle karşılandı. OPET, aşılama süreci ile birlikte hem çalışanlarının hem de toplumun sağlığını gözeten uygulamalarına devam edecek.