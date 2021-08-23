Operasyonel Araç Kiralamada Hafif Ticari Araçların Payı Artıyor!

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2021 yılının ilk yarı sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 8,7 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10,8’i olan 33 bin 400 adet aracı filosuna kattı. Yılın ilk yarısı itibariyle sektörün aktif büyüklüğü 46 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün kiradaki aktif araç sayısı yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 223 bin 178 adet oldu. Sektörün toplam araç sayısı ise 2020 yılı sonuna göre yüzde 7,1 azaldı ve 244 bin adede geriledi.

Hafif ticari araçların payı yüzde 2,9’dan yüzde 4,6’ya çıktı

Rapora göre, Renault yüzde 23,3 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 14,5’le Fiat, yüzde 11,0’le Volkswagen ve yüzde 10,9’la Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 50,9’u kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 18,5 pay aldı. 2018 sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2,9 olan hafif ticari araçların payı ise 2021 yılının ilk yarısında yüzde 4,6’ya yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının hızla artmaya devam etmesi de dikkatleri çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 76,5 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 18,1’e çıktı. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 3,6’dan yüzde 5,4’e çıktı.

Sektördeki SUV payı yüzde 6,7 oldu

TOKKDER raporuna göre, 2021 yılının ilk altı ayı sonunda operasyonel kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç oranlarında sedan birinciliği devam etti. Diğer yandan, SUV gövde tipindeki istikrarlı artış da dikkatleri çekti. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 64,3’le birinci sırada yer alırken, hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 19,1 ile ikinci sırada geldi. SUV araçlar ise yüzde 6,7 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 1,9 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti. Rapora göre, sektörün toplam araç parkındaki araçların yüzde 70’ini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Sözleşmelerin büyük bölümü 30-42 ay süreli

Operasyonel kiralama sektörü, 2021 yılının ilk altı ayını kapsayan dönemde ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya da devam etti. TOKKDER’in hazırladığı rapora göre, sektörün 2021 yılının ilk yarısında ödediği vergi tutarı toplamda 4,5 milyar TL’yi buldu. Sektördeki kiralama sürelerine bakıldığında ise, yılın ilk yarısında Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 48,4’ünü 30- 42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. Bu sözleşmelerden sonra en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 21 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 19 oranında tercih edildi. 18 ayın altındaki kiralama sözleşmeleri ise kontratların yüzde 11,7’sini kapsadı.