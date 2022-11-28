Operasyonel Araç Kiralamada Elektrikli ve Hafif Ticari Araçlar Payını Artırmaya Devam Ediyor!

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2022 yılının üçüncü çeyrek sonu sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. Rapora göre operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk dokuz aylık döneminde 22 milyar 100 milyon TL’lik yatırım yaparak 44 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 72 milyar 100 milyon TL’ye, toplam araç sayısı ise 239 bin 700’e ulaştı.

Alternatif yakıtlılar payını artırıyor!

Rapora göre, Renault yüzde 22,7 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 15,2’le Fiat, yüzde 10,7 ile Volkswagen ve yüzde 10,2 ile Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 50,5’i kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26,9 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 13,2 pay aldı. 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2,9 olan hafif ticari araçların payı ise 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde yüzde 5,8’e yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkatleri çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 62,1 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 30,1’e, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 7,8’e çıktı.

Sedan liderliği kaptırmıyor!

TOKKDER raporuna göre, yılın ilk dokuz aylık döneminde operasyonel kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç oranlarında sedan liderliğini sürdürdü. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 63,0 ile birinci sırada yer alırken, hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 20,3 ile ikinci sırada geldi. SUV tipi araçlar ise yüzde 8,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 1,6 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti. Rapora göre, sektörün filosundaki araçların yüzde 70,4’ünü otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

Sektör dokuz ayda 12,77 milyar TL’lik vergi ödedi!

Operasyonel araç kiralama sektörü, yılın ilk dokuz ayını kapsayan dönemde ekonomiye sağladığı katkıyı artırmaya devam etti. TOKKDER’in raporuna göre, sektörün 2022’nin ilk dokuz aylık döneminde ödediği vergi tutarı toplamda 12 milyar 770 milyon TL’yi buldu.

Yılın ilk dokuz ayında operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında küçük de olsa yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti!

Yılın ilk dokuz aylık dönemine ilişkin sonuçları değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici “Otomotiv pazarında arz talep dengesinin bozulması yılın ilk dokuz ayında araç kiralama sektörünü de etkiledi. Hem kısa hem de uzun dönemli araç kiralamadaki talebe rağmen tedarikte yaşanan aksaklıklar araç kiralama şirketlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara erişimini zorlaştırdı. Sektörümüz, büyüme potansiyeli olmasına rağmen arzu edilen araç filosu büyüklüğüne ulaşamadı. Tüm bu gelişmelere karşın, 2022 yılının ilk dokuz ayında operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında küçük de olsa yukarı yönlü bir hareket gerçekleştiğini gördük. Sektör, yılın ilk dokuz ayında 22 milyar 100 milyon TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 44 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü ise 72 milyar 100 milyon TL’yi buldu. Araç bulunurluğu ve finansman olanaklarına bağlı olarak sektörümüzün 2022 yılını 2021 yılına göre bir miktar büyüme ile kapatacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.